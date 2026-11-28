Le marché automobile français traverse une période marquée par la hausse continue des prix, que ce soit pour l’achat ou l’entretien des véhicules. Pourtant, malgré cette tendance inflationniste, le succès des SUV reste largement visible sur les routes hexagonales. Ce type de véhicule, qui s’est imposé depuis plusieurs années chez les constructeurs et dans les préférences des acheteurs, intrigue toujours par sa popularité auprès des consommateurs. Quels sont donc les ressorts de cette popularité persistante ? Éclairage sur un phénomène qui ne faiblit pas.

Confort, sécurité et espace : les arguments massue des SUV Derrière l’attrait constant des SUV se cache une combinaison de qualités spécialement recherchées par les automobilistes français. Le confort accru à bord représente un atout non négligeable, avec une position de conduite surélevée offrant davantage de visibilité et une sensation de sécurité valorisée au quotidien. Cette polyvalence et praticité contribue fortement à la fidélisation du public. L’habitabilité figure aussi parmi les points forts de ces modèles, avec un intérieur spacieux et des coffres adaptés aux besoins de familles ou de personnes actives. Du côté du design, l’image robuste et moderne du SUV répond à un souhait d’affirmation souvent exprimé par les conducteurs, là où d’autres segments peinent parfois à renouveler leur attractivité du design.

Un marché dynamique malgré le recul sur le neuf Si les ventes de SUV neufs connaissent un ralentissement en 2025, notamment sous la pression des nouvelles politiques environnementales et de la fiscalité accrue, le segment reste très animé sur le marché de l’occasion. Les acheteurs continuent de privilégier ce type de véhicule pour sa fiabilité perçue et la diversité des offres disponibles, preuve de la domination du marché automobile par les SUV. Lire : XPENG G6 et G9 : SUV électriques ultra-rapides avec recharge 800V en 12 min, autonomie étendue et design intelligent – disponibles en précommande dès 46 990 € en France De grandes marques maintiennent également leur confiance envers les SUV, certaines multipliant même les déclinaisons, des compacts urbains jusqu’aux modèles coupés plus haut de gamme. Par exemple, Mercedes-Benz n’entend pas abandonner la silhouette distinctive de ses SUV coupés, estimant que l’intérêt commercial reste fort auprès d’une clientèle premium exigeante, confirmant ainsi l’influence des constructeurs automobiles. L’exemple frappant du Tesla Model Y En septembre 2026, un modèle américain tel que le Tesla Model Y a atteint la première place des immatriculations en France, dépassant des références nationales comme la Peugeot 208 ou la Renault Clio. Cette performance record témoigne de la diversification des gammes de SUV et illustre le poids croissant de l’électrification sur ce segment, renforçant l’effet de mode autour des SUV. Cet engouement s’observe aussi ailleurs en Europe, mais la France conserve tout de même une singularité notable, puisqu’une part importante d’automobilistes demeure attachée aux berlines classiques. Cela traduit une concurrence interne persistante au sein du marché français. Des défauts qui persistent mais n’altèrent pas la préférence Malgré leurs nombreux avantages, les SUV présentent certains inconvénients régulièrement mentionnés par les experts ou les associations indépendantes. Leur poids supérieur influence la consommation énergétique et les émissions de CO2, tandis que leur encombrement peut compliquer la circulation et la recherche de stationnement en ville. Le budget d’acquisition et d’entretien, généralement plus élevé que pour une citadine ou une berline, n’a pourtant pas freiné radicalement l’essor du segment jusqu’ici. À ce titre, les modèles d’occasion représentent un compromis recherché pour limiter l’impact financier tout en profitant du capital séduction du SUV. Lire : SUV compact électrique sud-coréen : plus de 300 ch, 530 km d’autonomie et une arrivée en Europe du Kia EV5 GT Position de conduite haute et vue dégagée

et vue dégagée Espace intérieur supérieur

Adaptation à différentes motorisations (thermique, hybride, électrique)

Multiplication des variantes (urbain, familial, coupé, premium)