À l’horizon 2027, le contrôle technique automobile va évoluer sous l’effet de différentes mesures européennes et nationales. Entre nouveaux équipements obligatoires à bord des véhicules et ajustements prévus au calendrier réglementaire, des modifications concrètes toucheront aussi bien les acheteurs de voitures neuves que les propriétaires de véhicules plus anciens. L’ensemble du parc roulant doit ainsi se préparer à une augmentation des points de vérification lors du passage au contrôle technique.

Un contexte européen qui accélère la sécurisation des véhicules Depuis plusieurs années, l’Union européenne multiplie les initiatives pour renforcer la sécurité routière. En 2027, certaines de ces normes atteindront pleinement leurs effets, notamment via l’introduction progressive de systèmes d’assistance à la conduite dans tous les modèles neufs. L’accent est mis en priorité sur la prévention des comportements à risque au volant : technologies embarquées permettant de détecter la somnolence et de surveiller l’attention du conducteur deviennent incontournables. Ces avancées technologiques sont intégrées à la feuille de route des évolutions réglementaires appliquées lors des contrôles techniques réalisés sur l’ensemble des territoires européens.

Quels nouveaux dispositifs seront rendus obligatoires dans les véhicules ? Le passage à la nouvelle réglementation concerne principalement deux axes : l’installation d’équipements électroniques visant à prévenir les accidents et la présence de caméras à bord des habitacles. Ces ajouts ne toucheront pas uniquement ceux qui prennent possession d’une voiture neuve, car leur bon fonctionnement sera examiné lors des contrôles techniques périodiques. Les équipements d’assistance à la conduite Au cœur des attentes pour 2027 figurent les aides actives à la conduite, telles que le freinage d’urgence automatique, l’alerte de franchissement de ligne ou encore la reconnaissance dynamique des panneaux de signalisation. Certaines fonctionnalités existantes depuis quelques années montent désormais au rang d’obligation légale. Lire : Nouvelle Citroën Ami Buggy : design revisité et aventure garantie pour la micromobilité urbaine en ville et au bord de mer Une attention particulière est portée à la surveillance de l’état de vigilance du conducteur. Caméras et capteurs, capables de déclencher une alerte visuelle ou sonore si le regard quitte la route trop longtemps, feront partie des critères vérifiés pendant le contrôle technique. L’arrivée de la caméra embarquée obligatoire Dès juillet 2026, tous les nouveaux véhicules immatriculés doivent être dotés d’une caméra embarquée dans l’habitacle. Ce dispositif vise à contrôler l’attention portée par le conducteur : il analysera notamment la position du visage ou la fréquence des clignements d’yeux pour détecter tout signe de distraction ou de fatigue. Cette obligation concernera progressivement l’intégralité du parc neuf, puis sera renforcée lorsque les appareils entreront dans le champ des contrôles techniques réguliers effectués à partir de 2027. Un voyant spécifique avertira immédiatement conducteur et passagers en cas d’inattention détectée.