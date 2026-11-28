Les routes françaises s’apprêtent à connaître des changements significatifs en matière de sécurité routière dès 2026. Les excès de vitesse restent l’une des principales causes d’accidents graves, et la législation évolue pour accroître la sévérité des sanctions encourues par les conducteurs. Entre nouveaux délits, retraits de points élargis et mesures spécifiques selon la gravité de l’infraction, il devient crucial pour chaque automobiliste de comprendre concrètement ce qu’il risque lors d’un contrôle pour vitesse excessive.
Sanctions pour excès de vitesse : quelles nouveautés prévues en 2026 ?
En 2026, le paysage juridique autour des excès de vitesse se durcit, notamment dans le cas des dépassements importants des limitations. Désormais, franchir la limite autorisée de plus de 50 km/h est requalifié comme un délit pénal à part entière. Cette mesure cible spécifiquement les comportements jugés dangereux et vise à réduire significativement le nombre de récidives.
Parmi les exemples marquants, certains automobilistes ont vu leur véhicule placé immédiatement à la fourrière après avoir été interceptés très largement au-dessus de la limitation, en particulier en zone urbaine où la vitesse est limitée à 30 km/h. À titre factuel, une BMW circulant à 101 km/h sur un axe limité à 30 a fait l’objet d’une immobilisation du véhicule sur-le-champ. Ce type d’intervention illustre la tendance à appliquer rapidement des sanctions lourdes en présence de grands excès de vitesse (+50 km/h).
Le barème des infractions en fonction du dépassement
Le dispositif légal distingue désormais plusieurs paliers de sanction selon le degré de dépassement constaté. Plus l’excès de vitesse est important, plus la combinaison d’amende, de retrait de points et de mesures complémentaires s’alourdit pour l’automobiliste.
On retrouve généralement :
- Dépassement inférieur à 20 km/h : amende forfaitaire et retrait d’1 point.
- Dépassement compris entre 20 et 50 km/h : amende majorée et jusqu’à 3 points retirés.
- Au-delà de 50 km/h : passage devant le tribunal, risque direct de suspension du permis, placement du véhicule en fourrière immédiat et retrait maximal de 6 points.
Ce renforcement progressif permet de cibler aussi bien les oublis ponctuels que les comportements les plus dangereux sur la route.
Focus sur les zones 30 et centres urbains
Les autorités portent une attention particulière aux infractions commises dans les zones 30 des centres-villes. Outre les risques de collisions impliquant piétons ou cyclistes, la tolérance zéro est souvent appliquée. La confiscation immédiate du véhicule est régulièrement ordonnée pour tout excès d’au moins 50 km/h au-dessus de la limitation.
Le recours systématique à la mise en fourrière dans ces situations vise à responsabiliser les conducteurs et à protéger au mieux les usagers dits vulnérables, dont la sécurité reste la priorité absolue du nouveau cadre réglementaire.
Amendes et perte de points : panorama des sanctions applicables
L’année 2026 confirme l’escalade des sanctions pécuniaires et administratives prévues pour les auteurs d’excès de vitesse. Non content d’appliquer une échelle croissante de contraventions, le système prévoit également une série de conséquences connexes sous certaines conditions aggravantes.
Outre les excès de vitesse, d’autres infractions au code de la route telles que la conduite sans assurance ou le téléphone tenu en main peuvent également déclencher des sanctions immédiates, voire la suspension administrative du permis dans plusieurs départements. Cette politique répond à la volonté de renforcer la dissuasion sur les routes et d’agir contre la réitération des conduites dangereuses.
|Dépassement
|Montant de l’amende
|Retrait de points
|Mesures complémentaires
|Moins de 20 km/h
|68 € (hors agglomération)
135 € (en agglomération)
|1
|/
|Entre 20 et 50 km/h
|135 € à 375 €
|2 à 3
|Suspension possible
|Plus de 50 km/h
|Jusqu’à 1500 €
Amende décidée par le juge
|6
|Suspension / Confiscation véhicule
Quelles sont les nouvelles règles pour les grands excès de vitesse en 2026 ?
- Poursuite judiciaire systématique
- Confiscation possible du véhicule
- Amende pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros
Comment les excès de vitesse sont-ils sanctionnés dans les zones 30 ?
- Tolérance réduite en centre-ville
- Saisies quasi automatiques pour grand excès
La suspension du permis concerne-t-elle uniquement la vitesse excessive ?
- Utilisation du téléphone considéré comme circonstance aggravante
- Extension des suspensions préventives à de nouveaux territoires
À quoi s’exposent ceux qui conduisent sans permis ou sans assurance ?
- Amendes importantes
- Interdiction temporaire de repasser le permis
- Saisie du véhicule envisageable
|Infraction
|Peine principale
|Mesures accessoires
|Sans permis
|Jusqu’à 1 an d’emprisonnement
|Forte amende, interdiction de solliciter le permis
|Sans assurance
|Jusqu’à 3750 € d’amende
|Possibilité de suspension du permis
Sources
- https://www.autojournal.fr/actu/insolites-actu/101-kmh-30-bmw-fourriere-vichy-424413.html
- https://www.capital.fr/auto/telephone-au-volant-la-suspension-du-permis-est-desormais-appliquee-dans-cinq-departements-1526410
- https://www.ornikar.com/code/cours/sanctions/delits/conduire-sans-permis-assurance
- https://www.lesfurets.com/assurance-auto/actualites/tres-grand-exces-de-vitesse-desormais-un-delit
- https://www.tf1info.fr/transports/video-reportage-grands-exces-de-vitesse-ce-qui-attend-les-chauffards-a-partir-de-lundi-29-decembre-2025-2414911.html
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