Les routes françaises s’apprêtent à connaître des changements significatifs en matière de sécurité routière dès 2026. Les excès de vitesse restent l’une des principales causes d’accidents graves, et la législation évolue pour accroître la sévérité des sanctions encourues par les conducteurs. Entre nouveaux délits, retraits de points élargis et mesures spécifiques selon la gravité de l’infraction, il devient crucial pour chaque automobiliste de comprendre concrètement ce qu’il risque lors d’un contrôle pour vitesse excessive.

Sanctions pour excès de vitesse : quelles nouveautés prévues en 2026 ?

En 2026, le paysage juridique autour des excès de vitesse se durcit, notamment dans le cas des dépassements importants des limitations. Désormais, franchir la limite autorisée de plus de 50 km/h est requalifié comme un délit pénal à part entière. Cette mesure cible spécifiquement les comportements jugés dangereux et vise à réduire significativement le nombre de récidives.

Parmi les exemples marquants, certains automobilistes ont vu leur véhicule placé immédiatement à la fourrière après avoir été interceptés très largement au-dessus de la limitation, en particulier en zone urbaine où la vitesse est limitée à 30 km/h. À titre factuel, une BMW circulant à 101 km/h sur un axe limité à 30 a fait l’objet d’une immobilisation du véhicule sur-le-champ. Ce type d’intervention illustre la tendance à appliquer rapidement des sanctions lourdes en présence de grands excès de vitesse (+50 km/h).

Le barème des infractions en fonction du dépassement Le dispositif légal distingue désormais plusieurs paliers de sanction selon le degré de dépassement constaté. Plus l’excès de vitesse est important, plus la combinaison d’amende, de retrait de points et de mesures complémentaires s’alourdit pour l’automobiliste. Lire : Les meilleures solutions pour réserver des tests psychotechniques permis en 2026 On retrouve généralement : Dépassement inférieur à 20 km/h : amende forfaitaire et retrait d’1 point.

amende forfaitaire et retrait d’1 point. Dépassement compris entre 20 et 50 km/h : amende majorée et jusqu’à 3 points retirés.

amende majorée et jusqu’à 3 points retirés. Au-delà de 50 km/h : passage devant le tribunal, risque direct de suspension du permis, placement du véhicule en fourrière immédiat et retrait maximal de 6 points. Ce renforcement progressif permet de cibler aussi bien les oublis ponctuels que les comportements les plus dangereux sur la route.