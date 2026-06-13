24 Heures du Mans 2026, 2 Alpine A424 dans le peloton, objectif top 3, ce que l’équipe doit affronter sur 24 h

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Les 24 Heures du Mans sont lancées, et Alpine se retrouve tout de suite au cur du tumulte: deux A424 sont au départ, dans une catégorie Hypercar devenue un embouteillage de constructeurs. Sur une course de 24 heures, le scénario se joue souvent sur des détails, une neutralisation, une crevaison mal placée, un arrêt un peu trop long, et la hiérarchie bascule.

Le contexte est clair: l’équipe française arrive avec une base déjà éprouvée. En 2025, l’Alpine A424 a terminé 9e au Mans, tandis que la seconde voiture a fini 10e, des résultats propres mais pas encore ceux qui font basculer une saison. Cette année, l’ambition consiste à transformer des progrès vus en WEC en performance sur l’épreuve la plus exigeante du calendrier.

Le Mans 2026, une Hypercar à huit constructeurs

Le plateau Hypercar n’a plus rien d’un duel à distance. Au Mans 2026, on retrouve une liste qui pèse lourd: Aston Martin, Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot et Toyota. Pour Alpine, ça veut dire une chose très simple: le moindre dixième perdu en piste devient une place perdue au classement, et la moindre erreur stratégique coûte cher sur 24 heures.

Dans ce contexte, l’objectif n’est pas seulement d’être rapide sur un tour, mais de tenir un rythme stable, de limiter les incidents et de rester dans le bon paquet au fil de la nuit. C’est souvent là que la course se gagne, ou se perd. Un ingénieur endurance, “Marc”, résume la logique, au Mans, tu ne chasses pas le chrono, tu chasses les problèmes, et tu fais en sorte qu’ils ne te trouvent pas.

Le Mans 2026 s’inscrit aussi dans un cadre sportif précis: c’est la 3e manche d’une saison WEC qui en compte 8. Cette place dans le calendrier change la préparation, parce que les équipes arrivent déjà avec des données d’Imola et de Spa, et des enseignements concrets sur les pneus, la consommation et les procédures. Le Mans n’est pas une parenthèse, c’est un point de bascule dans une campagne.

La nuance, c’est que la densité du plateau peut rendre la lecture trompeuse. Une voiture peut être dans le match sans apparaître en haut des feuilles de temps, parce qu’elle travaille sur des relais longs, ou sur une fenêtre d’arrêt spécifique. Mais il ne faut pas se raconter d’histoires: quand huit constructeurs sont là, la marge d’interprétation se réduit, et la course devient une affaire de précision chirurgicale.

Alpine A424, un prototype hybride déjà endurant

L’Alpine A424 est un prototype Hypercar hybride propulsé par un V6 3,4 litres Mecachrome, un choix technique qui donne à la voiture une identité sonore et un caractère bien à elle. Sur une course de 24 heures, ce type d’architecture impose une discipline: gérer l’énergie, préserver les pneus, et éviter de surchauffer des composants qui ne pardonnent pas quand la piste se refroidit la nuit.

L’équipe s’appuie sur un héritage particulier. Alpine a déjà gagné au Mans, avec un succès au général en 1979, et la marque traîne cette référence comme une promesse à tenir. Mais l’endurance moderne n’a plus grand-chose à voir avec les récits d’époque: aujourd’hui, la fiabilité se joue sur l’électronique, les procédures et la répétabilité des arrêts, pas seulement sur la robustesse mécanique.

Ce qui compte, c’est la trajectoire récente. En WEC, la voiture a montré des signes de progression, avec des résultats solides en début de campagne précédente, et une dynamique entretenue par l’expérience accumulée. Ce n’est pas un détail: au Mans, la connaissance des réactions de la voiture, des freins et des pneus sur les bosses et les vibreurs vaut parfois plus qu’un petit gain de puissance sur le papier.

La critique, c’est que l’A424 doit encore prouver qu’elle peut se battre tout en haut dans une course où la concurrence maîtrise déjà les automatismes du très haut niveau. Être propre ne suffit plus. Il faut être propre et agressif, sans tomber dans l’excès. Et cette frontière, au Mans, se franchit en une seconde, sur un dépassement en trafic ou une relance mal gérée à la sortie des stands.

Les deux équipages Alpine, un trio par voiture

Alpine répartit son effort sur deux voitures, avec un schéma classique en endurance: trois pilotes par auto. Sur la #35, on retrouve Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin et Charles Milesi. Sur la #36, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et Mick Schumacher. Cette stabilité relative, avec des noms déjà identifiés dans le programme, sert une idée simple: limiter les inconnues au moment où la fatigue commence à dicter les erreurs.

Le Mans, c’est une épreuve où le pilotage se transforme au fil des heures. De jour, tu gères la densité et la vitesse de pointe, de nuit tu gères la visibilité, les écarts de température et le trafic qui devient parfois plus piégeux. “Marc”, ancien ingénieur de piste, insiste sur le facteur humain, tu peux avoir la meilleure voiture, si tu rates deux entrées de stand dans la nuit, tu offres une minute sans même t’en rendre compte.

La répartition des relais, la gestion des doubles relais sur un même train de pneus, et la capacité à rester constant en 3’2x ou 3’3x sans surpiloter, voilà ce qui fait ressortir les équipages solides. Et ce n’est pas qu’un sujet de vitesse pure. C’est un sujet de communication radio, de discipline sur les limites de piste, et de lecture du trafic, notamment face aux LMGT3 et aux autres classes.

Il existe aussi une réalité moins glamour: l’endurance, c’est un sport d’équipe où la hiérarchie interne doit rester claire. Quand deux voitures sont engagées, la tentation existe de comparer en permanence, et de réagir trop vite à un écart de rythme. La bonne décision, parfois, c’est de ne rien changer, de rester sur le plan initial, et de laisser la course venir, même si la feuille des temps donne envie de paniquer.

Les essais libres, BMW et Cadillac donnent le ton

Les premières tendances de la semaine ont montré que la référence pouvait venir d’ailleurs. Lors d’une séance marquée par un drapeau rouge, BMW a signé un 3’23.302, avec plus de quatre dixièmes d’avance sur une Alpine en 3’23.725. Sur le papier, l’écart est mesuré, mais il rappelle une évidence: la bataille se joue dans une fenêtre très serrée, où tout le monde est capable de frapper.

La séance n’a pas été linéaire. Un accident d’une Oreca, avec des dégâts importants à l’avant gauche, a provoqué une interruption, puis une reprise. Ce type d’épisode n’est pas anecdotique: au Mans, chaque neutralisation modifie les programmes, change les quantités de carburant prévues, et oblige parfois à improviser des tours de préparation pneus dans un trafic plus dense au moment de relancer.

Dans les mêmes chronos, on a aussi vu Cadillac se placer très tôt, avec un temps de référence provisoire avant que BMW ne reprenne la main. Ce duel de feuilles de temps ne dit pas tout sur la course, mais il donne une photographie de la densité. Alpine, dans ce cadre, n’est pas hors du jeu. Mais Alpine n’est pas non plus dans une position où elle peut se permettre de subir, surtout si la météo ou les neutralisations redistribuent les cartes.

La nuance, c’est que les essais ne racontent pas la même histoire selon les objectifs. Certains roulent léger, d’autres chargés, certains cherchent un tour “vitrine”, d’autres valident des relais. Mais la vitesse pure compte, parce qu’elle conditionne la capacité à dépasser sans user la voiture, et à se replacer après un arrêt. Si tu es un peu court en rythme, tu consommes plus d’énergie à remonter, et tu t’exposes davantage au trafic.

Après la 9e place 2025, Alpine vise un résultat plus rentable

Le point de comparaison est connu et il est chiffré. En 2025, la #35 Alpine a terminé 9e avec 385 tours couverts, et la #36 a fini 10e avec 384 tours. Les vitesses moyennes, autour de 217 km/h, montrent une course menée sans effondrement, ce qui est déjà une base sérieuse. Mais ce classement reste loin des objectifs symboliques d’un constructeur engagé en Hypercar.

Les détails du classement 2025 donnent une lecture utile pour 2026. La #35 a enregistré 33 arrêts pour environ 44 minutes cumulées, la #36 34 arrêts pour environ 46 minutes. Deux minutes sur 24 heures, ça peut sembler faible, mais dans un peloton dense, ça peut représenter une poignée de positions. Le Mans se joue souvent sur ces zones grises: entrée, arrêt, sortie, et la fluidité des procédures.

L’enjeu pour Alpine, c’est de transformer une course “propre” en course “rentable” sportivement, c’est-à-dire un résultat qui pèse vraiment dans la dynamique du programme. Le WEC 2026 aligne huit manches, et Le Mans, troisième rendez-vous, donne une visibilité énorme. Un bon résultat change la perception, attire les partenaires, et crédibilise la courbe de progression. Un résultat neutre, lui, se fond dans le bruit d’un plateau très médiatisé.

Il faut aussi garder une prudence: viser plus haut ne doit pas pousser l’équipe à se mettre en danger stratégique. Une tentative d’undercut trop tôt, un choix de pneus trop agressif, ou une relance trop optimiste dans le trafic LMGT3, et la sanction tombe. L’objectif réaliste ressemble à une équation: rester dans le tour du leader le plus longtemps possible, limiter les pénalités, et se donner une chance quand la course, inévitablement, élimine des favoris.

À retenir Le Mans 2026 réunit huit constructeurs en Hypercar, ce qui réduit la marge d’erreur.

Alpine engage deux A424 hybrides à moteur V6 3,4 litres et vise une progression au classement.

Les essais ont montré des écarts serrés, avec BMW en 3’23.302 et une Alpine en 3’23.725.

En 2025, Alpine a fini 9e et 10e, avec des différences d’arrêts et de temps aux stands qui comptent.

La performance sur 24 heures dépend autant des procédures et du trafic que de la vitesse pure.