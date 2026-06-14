24 Heures du Mans 2026 LMP2 – Doriane Pin et Duqueine visent l’exploit historique inattendu

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Doriane Pin a frappé fort dès l’ouverture des 24 Heures du Mans 2026, en s’offrant la pole de la catégorie LMP2 au volant de l’Oreca 07-Gibson du Duqueine Team. Sur un circuit de 13,6 km où une petite erreur coûte des secondes, la Française a d’abord donné le ton en essais libres, avant d’enfoncer le clou en qualifications avec un chrono qui a placé la concurrence sous pression.

Le signal est double. Sportif, parce que la pole en LMP2 se gagne rarement au talent pur sans une voiture bien préparée et une exécution propre. Symbolique, parce que Pin fait partie des rares femmes engagées dans un plateau massif, avec Lilou Wadoux citée comme autre représentante, et parce que son parcours recentre le débat sur la performance, pas sur l’étiquette. Maintenant, le vrai sujet commence, transformer un tour parfait en 24 heures maîtrisées.

Doriane Pin place Duqueine en tête dès la FP1

La première séance d’essais libres a dessiné une hiérarchie claire en LMP2. Doriane Pin a signé un 3:35.248 dans la #30 Oreca 07-Gibson, un temps établi vers la fin de la session de trois heures, quand la piste s’améliore et que les équipes cherchent la référence. Le message est simple, Duqueine arrive avec une base de réglages déjà cohérente, et une pilote capable d’extraire du grip sans surcharger les pneus.

Les écarts donnent une idée de la marge, sans raconter toute l’histoire. La #14 TDS Racing a fini à 0,710 s, puis la voiture d’IDEC Sport a suivi à distance, alors que d’autres équipes ont surtout accumulé des tours. Ce n’est pas une séance show, c’est un travail de fond, et dans ce cadre, être devant signifie souvent que la mise en température, la stabilité au freinage et la traction en sortie sont déjà dans la fenêtre.

Duqueine n’a pas seulement cherché le chrono, l’équipe a aussi construit du volume. Le trio a totalisé 33 tours sur la séance, ce qui compte sur un circuit long où chaque passage sert à valider un détail, pression, hauteur de caisse, comportement sur les vibreurs, ou gestion du trafic. Quand on parle d’endurance, les équipes qui manquent de roulage le mercredi se retrouvent souvent à courir après des réponses le jeudi.

Cette entrée en matière nourrit un contraste utile, un tour rapide n’est qu’un indicateur, mais c’est aussi un outil de contrôle. Un ingénieur de piste résume souvent ça comme la preuve que la voiture fonctionne dans l’air propre. La nuance, c’est que Le Mans se gagne rarement en air propre. Le plateau LMP2 impose des dépassements, des relances, et des freinages sales derrière des GT. La référence de FP1 place Duqueine dans le bon couloir, sans offrir la moindre garantie sur la suite.

Un 3:34.662 en qualifications qui change l’équation LMP2

Le passage aux qualifications a confirmé que la performance de Doriane Pin n’était pas un pic isolé. Dans la première session qualificative LMP2, elle a d’abord posé une marque avec un 3:36.127, aidée par des secteurs rapides dans les portions 2 et 3 du tracé. Sur une piste qui évolue, ce premier temps sert souvent de filet de sécurité, le genre de chrono qui évite de tomber dans le piège d’une interruption ou d’un drapeau jaune.

Le scénario a ensuite pris une tournure plus tendue. Ian Aguilera a brièvement placé la #47 CLX Motorsport en haut de la feuille des temps. C’est typiquement le moment où le pilote en piste doit choisir entre sécuriser et répondre. Pin a répondu, en améliorant sur son tour suivant, avec un 3:34.662 présenté comme le meilleur temps de la journée dans la catégorie, et un marqueur net pour la concurrence.

Ce type de chrono n’est jamais uniquement un coup de volant. Il suppose une voiture stable dans les zones d’appui rapide, une confiance totale dans les freinages, et une capacité à gérer les bosses sans perdre la ligne. Un observateur du paddock, Marc, résume ça sans détour, sur un tour, tu peux t’en sortir en étant agressif, mais à Le Mans, si la voiture bouge trop, tu lèves et tu perds tout. La pole raconte donc aussi l’efficacité du package Duqueine.

La critique, c’est que la pole peut créer une illusion de contrôle. LMP2 est une catégorie où les écarts sont souvent contenus, et où le trafic peut ruiner une stratégie en quelques minutes. Un tour de qualification se fait avec une piste dégagée, des pneus dans la bonne fenêtre, et une séquence propre. La course, c’est l’inverse, des relais longs, des dépassements, des neutralisations, et une gestion de risques permanente. La pole change l’équation médiatique et psychologique, mais elle ne change pas la durée, 24 heures restent 24 heures.

Duqueine aligne Verschoor et Andlauer autour de Pin

Le dispositif de Duqueine repose sur un équipage équilibré, avec Richard Verschoor annoncé Gold-rated et Julien Andlauer Platinum-rated, aux côtés de Doriane Pin. Dans les courses d’endurance, cette répartition des statuts n’est pas un détail administratif. Elle influence les temps de roulage possibles, la manière d’organiser les relais, et la capacité à tenir un rythme homogène sur la durée, surtout quand la piste passe du chaud au frais.

La force d’un trio se mesure dans les transitions. Au Mans, il ne suffit pas d’avoir un pilote très rapide, il faut que le second ne fasse pas tomber la voiture dans le classement, et que le troisième soit capable de gérer un relais compliqué, de nuit, sous pression, ou en trafic dense. Duqueine a choisi un profil qui peut couvrir ces scénarios. Marc, ancien mécanicien reconverti consultant, dit souvent, la meilleure voiture, c’est celle qui ne change pas de caractère quand tu changes de pilote.

Le contexte de Pin ajoute un autre angle. Son statut de championne F1 Academy 2025 et son rôle de pilote de développement Mercedes-AMG attirent l’attention, mais l’endurance impose des compétences différentes. La gestion des pneus, la lecture du trafic, la patience dans les dépassements, et la capacité à répéter des tours propres comptent autant que la vitesse instantanée. C’est là que l’association avec des profils expérimentés devient une assurance, pas une décoration.

Il y a aussi un point à ne pas masquer, la catégorie LMP2 au Mans est un terrain ultra-compétitif parce qu’elle rassemble des équipes et des pilotes venus de programmes variés. La pression interne existe, même dans une équipe soudée, parce que chaque relais est évalué, chaque décision de stratégie est disséquée. L’équilibre Verschoor, Andlauer, Pin réduit les zones de faiblesse, mais il augmente aussi l’exigence, puisque personne ne peut se cacher derrière l’apprentissage une fois la course lancée.

Une des deux femmes du plateau, Pin sous les projecteurs

Le fait est là, Doriane Pin est présentée comme l’une des deux femmes engagées dans l’ensemble du plateau, aux côtés de Lilou Wadoux. Ce chiffre, dans une course qui aligne des dizaines de voitures et un nombre élevé de pilotes, dit quelque chose de la réalité du sport auto d’endurance. Mais l’intérêt sportif, lui, est immédiat, Pin ne participe pas, elle domine la feuille des temps LMP2 sur la journée d’ouverture.

Cette exposition a un effet mécanique, elle attire caméras, interviews, et commentaires, ce qui peut devenir une charge mentale supplémentaire. Un ingénieur de communication le formule souvent de manière sèche, plus on te demande de parler, moins tu as de temps pour préparer. Le Mans est une semaine où chaque minute compte, reconnaissance, briefings, travail vidéo, et récupération. Le risque, c’est de transformer un atout d’image en fatigue cumulative avant même le départ.

Sur le fond, la performance remet la discussion au bon endroit, le niveau de pilotage. Pin illustre une trajectoire de passerelle entre monoplaces et endurance, et ce passage n’a rien d’automatique. La voiture LMP2 est plus lourde, plus sensible aux variations de carburant, et son efficacité dépend d’un style propre, avec des entrées de virage stables. C’est ce que racontent ses chronos, pas un discours, un 3:35.248 puis un 3:34.662 sur une piste exigeante.

La nuance nécessaire, c’est que la symbolique ne doit pas masquer la rareté structurelle. Être deux dans tout le plateau signifie que la filière reste étroite, et que l’exploit individuel ne suffit pas à changer les mécanismes de recrutement. Les équipes cherchent des budgets, des résultats, des profils déjà validés. Pin profite d’une fenêtre, parce qu’elle a des titres récents et une crédibilité technique. Son cas peut inspirer, mais il peut aussi servir d’alibi si le sport se contente de célébrer une exception sans élargir l’accès.

Le Mans 2026, une vitrine vers l’Hypercar et Peugeot

Une pole en LMP2 au Mans agit comme un accélérateur de carrière, parce que la course reste la vitrine la plus observée du calendrier endurance. Dans le paddock, on parle déjà d’une possible passerelle vers l’Hypercar, avec l’idée d’opportunités futures, notamment autour de Peugeot, mentionnée comme piste potentielle. Ce type de projection ne signe rien, mais il montre ce que représente Le Mans, un endroit où un relais peut changer une perception.

Le point concret, c’est que la catégorie LMP2 sert souvent de laboratoire de crédibilité. Les décideurs regardent la vitesse pure, mais aussi la discipline, la capacité à éviter les pénalités, et la manière de gérer les neutralisations. Un pilote peut être rapide et coûter une course par impatience en trafic. À l’inverse, un pilote un peu moins spectaculaire peut gagner en étant propre. Pin a déjà coché la case vitesse, le reste se joue sur la durée, dans les moments où la course devient une suite de micro-crises à résoudre.

Le Mans 2026 est aussi une édition clairement identifiée, la 94e, disputée du 10 au 14 juin. La course se déroule dans un cadre où les programmes constructeurs attirent l’attention, et où les catégories se croisent. Cette proximité crée une comparaison permanente, même si les voitures ne sont pas les mêmes. Pour un pilote, être performant dans ce contexte permet d’être vu par des gens qui ne regardent pas habituellement la LMP2, ou qui ne regardent que les moments clés.

La critique, c’est que la narration Hypercar demain peut écraser l’objectif immédiat. Un résultat au Mans se construit avec des choix parfois peu glamour, lever le pied dans une zone à risque, accepter de perdre deux secondes pour éviter une touchette, ou allonger un relais pour coller à une fenêtre carburant. Si Pin et Duqueine veulent transformer la pole en exploit, il faudra parfois renoncer au geste spectaculaire. Et c’est souvent là que se fait la différence entre une belle histoire et un palmarès, dans la capacité à rester froid quand tout le monde s’agite.

Lire : Liste des airbags Takata défectueux : plus de 2,3 millions de véhicules concernés en France – découvrez les modèles à risque. 🚗💥 À retenir Doriane Pin a dominé la FP1 LMP2 avec un 3:35.248 sur l’Oreca 07-Gibson de Duqueine.

Elle a décroché la pole LMP2 en qualifications grâce à un 3:34.662, après une riposte à CLX Motorsport.

Duqueine s’appuie sur un trio Pin, Richard Verschoor et Julien Andlauer pour viser un résultat majeur.

Pin fait partie des deux femmes annoncées dans le plateau, avec Lilou Wadoux, tout en jouant la gagne en LMP2.

La performance au Mans 2026 alimente des perspectives d’évolution vers l’Hypercar, avec Peugeot évoqué.