Voitures électriques d’occasion: Avere-France chiffre le T2 2026 à 72 244 ventes

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Le marché français des voitures électriques d’occasion accélère nettement. Selon le baromètre publié par Avere-France, 72 244 transactions ont été enregistrées au T2 2026, soit une progression de 42% par rapport au trimestre précédent. Ce niveau place le véhicule électrique d’occasion dans une phase plus visible du marché automobile, après plusieurs années dominées par les immatriculations neuves et les flottes d’entreprise.

Avere-France recense 72 244 ventes électriques au T2

Le chiffre publié par Avere-France donne un repère précis sur l’ampleur du mouvement. Avec 72 244 transactions au T2 2026, le marché des voitures électriques d’occasion franchit un seuil important pour les professionnels de l’automobile. Cette donnée ne concerne pas les commandes futures, mais des ventes déjà comptabilisées sur la période.

La progression de +42% par rapport au T1 traduit un changement de rythme sur trois mois seulement. Un tel écart signale une hausse de l’offre disponible, mais aussi une demande plus solide de la part des particuliers. Le véhicule électrique d’occasion sort progressivement d’un marché de spécialistes pour rejoindre des comportements d’achat plus courants.

Cette croissance intervient dans un contexte où le parc électrique roulant s’élargit. Les modèles vendus neufs au cours des derniers cycles commerciaux reviennent désormais sur le marché après des contrats de location, des reprises en concession ou des renouvellements de véhicules professionnels. Le marché d’occasion bénéficie de ce stock plus profond, avec des voitures plus récentes que dans le thermique traditionnel.

Pour les acheteurs, l’intérêt tient à une équation plus lisible. Les prix deviennent plus accessibles que dans le neuf, tandis que l’usage quotidien de l’électrique est mieux connu. Les trajets domicile-travail, la recharge à domicile et le coût d’entretien réduit alimentent les arbitrages. Cette dynamique ne supprime pas les interrogations, mais elle élargit le public concerné par l’achat électrique.

Le T1 2026 est estimé près de 50 900 transactions

Le niveau du trimestre précédent peut être approché à partir de la hausse annoncée. Si les 72 244 ventes du T2 représentent une augmentation de 42%, le T1 2026 se situe autour de 50 900 transactions. Ce calcul donne un ordre de grandeur utile pour mesurer l’accélération du marché, même si les données détaillées relèvent du baromètre complet.

Une hausse trimestrielle de cette ampleur ne s’explique pas par un seul facteur. Les achats de printemps sont souvent plus dynamiques dans l’automobile, mais le cas de l’électrique ajoute des éléments spécifiques. Les retours de contrats de location, les arbitrages budgétaires des ménages et la baisse progressive du prix de certains modèles d’occasion peuvent contribuer à densifier les échanges.

Les professionnels jouent aussi un rôle central. Les concessions, les plateformes de vente et les réseaux spécialisés disposent d’un volume croissant de voitures électriques à proposer. Cette offre mieux structurée rassure une partie des acheteurs, surtout lorsque le véhicule est accompagné d’un contrôle batterie, d’une garantie commerciale ou d’un historique d’entretien exploitable.

Le passage d’environ 50 900 à 72 244 transactions en un trimestre signale une meilleure liquidité du marché. Autrement dit, les véhicules trouvent plus facilement preneur lorsque leur prix, leur kilométrage et leur autonomie correspondent aux attentes. Cette liquidité reste essentielle pour les valeurs de reprise, car les vendeurs ont besoin d’estimations crédibles avant de renouveler leur voiture.

Prix, batteries et garanties pèsent dans l’achat

Le développement du véhicule électrique d’occasion repose d’abord sur le prix. Sur le neuf, le ticket d’entrée demeure élevé pour de nombreux ménages. Sur le marché de seconde main, l’écart devient plus acceptable, surtout pour des citadines et compactes électriques déjà présentes en volume. Les modèles connus du grand public, comme Renault Zoé, Peugeot e-208 ou Tesla Model 3, servent souvent de points de comparaison.

La batterie reste le sujet le plus sensible. Les acheteurs demandent davantage d’informations sur l’état de santé du pack, la capacité restante et les conditions d’utilisation du véhicule. Un kilométrage faible ne suffit pas toujours à convaincre. La manière dont la voiture a été rechargée, son stockage et son suivi technique entrent aussi dans la décision.

L’autonomie constitue un autre critère de tri. Pour un usage urbain ou périurbain, une autonomie modérée peut convenir si la recharge est simple. Pour les longs trajets, les clients recherchent une capacité plus élevée, une compatibilité avec la recharge rapide et un réseau de bornes adapté à leurs habitudes. Cette distinction rend le marché plus segmenté que celui d’une voiture thermique équivalente.

La garantie devient un argument commercial déterminant. Les vendeurs capables de fournir un diagnostic clair, une couverture sur la batterie et un accompagnement après-vente disposent d’un avantage. Les annonces imprécises, à l’inverse, peuvent ralentir la vente malgré un prix attractif. Le marché progresse, mais il demande encore une pédagogie plus forte que pour les motorisations classiques.

Concessions et loueurs ajustent leurs stocks électriques

La hausse mesurée par Avere-France oblige les concessions à adapter leur organisation. Un véhicule électrique d’occasion ne se vend pas comme une voiture essence classique. Les équipes doivent expliquer la recharge, les câbles fournis, la planification des trajets et les coûts d’usage. Cette dimension technique transforme le dialogue commercial, avec des questions plus précises de la part des clients.

Les loueurs et les gestionnaires de flottes occupent également une place importante. Leurs véhicules reviennent sur le marché après des périodes d’utilisation relativement encadrées. Ces retours alimentent les stocks en voitures récentes, souvent mieux documentées que les ventes entre particuliers. Pour les distributeurs, cette traçabilité permet de proposer des offres plus rassurantes.

La montée des VO électriques a aussi des effets sur les ateliers. Les interventions mécaniques sont moins fréquentes sur certaines pièces d’usure, mais les contrôles électroniques et les diagnostics batterie prennent de la valeur. Les réparateurs indépendants doivent investir dans la formation et l’outillage pour ne pas laisser ce segment aux seuls réseaux constructeurs.

Les zones à faibles émissions renforcent l’intérêt pour ces véhicules dans plusieurs agglomérations. L’achat d’un modèle électrique d’occasion peut répondre à une contrainte de circulation tout en limitant le budget par rapport au neuf. Le rythme des prochains trimestres dépendra de l’offre disponible, de la stabilité des prix et de la capacité des vendeurs à fournir des informations fiables sur l’état réel des voitures.

Questions fréquentes Que mesure le baromètre Avere-France au T2 2026 ? Il mesure le marché des voitures électriques d’occasion, avec 72 244 transactions recensées au T2 2026, soit une progression de 42% par rapport au trimestre précédent. Combien de transactions électriques d’occasion peut-on estimer au T1 2026 ? À partir de la hausse de 42%, le T1 2026 peut être estimé autour de 50 900 transactions. Il s’agit d’un ordre de grandeur calculé à partir du chiffre communiqué pour le T2. Quels critères comptent le plus pour acheter une électrique d’occasion ? Les critères majeurs sont le prix, l’état de santé de la batterie, l’autonomie réelle, l’accès à la recharge et la garantie proposée par le vendeur.