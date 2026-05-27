Stellantis ouvre Rennes à Dongfeng pour produire une Voyah, entre soulagement et soupçons

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À Rennes-La Janais, l’annonce est tombée en interne comme une bouffée d’air, Stellantis va fabriquer sur place un véhicule du groupe chinois Dongfeng. Sur un site inauguré en 1961 et réduit aujourd’hui à un seul modèle, la Citroën C5 Aircross, l’idée d’un deuxième véhicule remet du volume sur la table. Dans les ateliers, certains y voient une assurance-vie industrielle, du travail, des heures, et moins de risque d’être déplacé vers d’autres usines du groupe.

Mais l’euphorie retombe vite, parce que le partenariat reste flou sur des points très concrets, comment on produit, avec quelles pièces, quel niveau d’intégration, et pour combien de temps. Les syndicats et une partie des équipes redoutent une opération vitrine qui ne réglerait pas le fond, la surcapacité en Europe et la pression sur les coûts. Le débat se cristallise sur une question simple, est-ce un vrai projet industriel ou une solution d’attente.

Stellantis confirme un modèle Dongfeng à La Janais

Le fait brut, Stellantis a annoncé un accord pour fabriquer à Rennes-La Janais un véhicule du groupe Dongfeng. Selon les informations communiquées localement, il s’agit d’un modèle de la marque Voyah, positionnée sur le haut de gamme. Pour l’usine, c’est la promesse immédiate d’un deuxième programme, alors qu’elle ne sort plus qu’un seul véhicule, la C5 Aircross, ce qui rend l’activité fragile au moindre trou de planning.

Dans les couloirs, la réaction la plus spontanée, c’est le soulagement. Un ouvrier interrogé à l’entrée du site résume l’état d’esprit, du moment qu’il y a du boulot, l’origine du badge sur le capot passe après. Il rappelle aussi une crainte très concrète, être envoyé sur un autre site, à Sochaux ou ailleurs, quand une usine tourne au ralenti. Pour des familles installées autour de Rennes, la mobilité forcée n’est pas un détail.

La direction, elle, présente l’opération comme une utilisation plus intelligente d’outils déjà là. L’idée, c’est de faire entrer un partenaire pour remplir des lignes, sans fermer, sans casser l’emploi, et en profitant d’un réseau industriel existant. Dans la communication, le message est clair, pas de “loup” dans la bergerie, et un partenaire “crédible”. Sur le papier, ça ressemble à une location de capacité, adossée à un savoir-faire d’assemblage déjà en place.

Mais dès qu’on passe du slogan à la mécanique, les questions s’empilent. Un salarié, Damien André, met le doigt sur le point qui fâche, est-ce qu’on va vraiment fabriquer ou juste assembler un kit. Derrière cette phrase, il y a une peur, que le projet se limite à du CKD ou à une intégration minimale, avec peu de valeur ajoutée locale. Or, pour une usine, la différence entre “produire” et “visser” se mesure en emplois, en compétences, et en avenir.

Les salariés oscillent entre volume de travail et crainte d’assemblage en kit

Ce qui divise, ce n’est pas seulement la Chine, c’est le contenu industriel. Si le modèle Voyah arrive avec des sous-ensembles déjà prêts, l’usine gagne du volume, mais pas forcément une montée en charge durable. Un chef d’équipe résume ce que beaucoup pensent tout bas, un deuxième véhicule, c’est bien, mais si c’est juste pour occuper la chaîne quelques jours par semaine, l’effet sur la sécurité de l’emploi reste limité. Et la fatigue sociale, elle, n’attend pas.

Le site a une mémoire, il a connu des périodes de forte activité et des creux, avec des vagues de recrutements, puis des phases de réduction. Des anciens évoquent encore “l’époque de la 407” comme un repère, celui d’une usine qui tournait à plein et recrutait. Aujourd’hui, la dépendance à un seul programme, la C5 Aircross, rend chaque annonce sensible. Le partenariat est donc lu comme une assurance temporaire, pas comme une renaissance.

Le sujet des compétences revient souvent. Si l’opération se limite à de l’assemblage final, l’usine risque de perdre en attractivité interne, parce que les métiers de réglage, de qualité process, et de maintenance avancée s’appuient sur des processus complets, pas sur une simple mise en place de modules. Une déléguée syndicale parle d’un “effet trompe-l’il”, du volume sans trajectoire. Elle réclame des garanties écrites sur le contenu, les formations, et la durée.

Dans les discussions à la pause, un autre angle apparaît, l’image et la fierté. Certains salariés n’ont aucun problème à produire pour un partenaire étranger, mais ils veulent comprendre qui décide, qui tient la feuille de route, et ce que devient l’identité du site. Le mot qui revient, c’est souveraineté industrielle, pas au sens politique abstrait, au sens de la capacité à peser sur les choix. Quand le projet est flou, tu te sens vite simple variable d’ajustement.

Antonio Filosa met en avant une baisse de 800 000 capacités d’ici 2030

Le contexte européen pèse lourd dans la lecture de l’accord. Le directeur général Antonio Filosa a expliqué que Stellantis allait réduire de 800 000 véhicules ses capacités annuelles de production en Europe d’ici 2030. Dans le même temps, il assure ne pas vouloir fermer d’usines et chercher plutôt à “ajouter du volume” avec d’autres marques. La logique est limpide, moins de marché, trop d’outils, donc il faut remplir autrement.

Cette stratégie, sur le terrain, ressemble à un pari. D’un côté, l’entreprise dit vouloir préserver les emplois, de l’autre, elle reconnaît que “la croissance va atteindre ses limites” en Europe. Pour les salariés rennais, ça sonne comme une équation impossible, garder toutes les usines sans croissance, ça suppose des partenariats, des réaffectations, ou des changements de production. Le partenariat Dongfeng devient alors un test grandeur nature, est-ce qu’on peut vraiment mutualiser sans perdre la main.

Filosa évoque aussi des réseaux de concessionnaires partagés, ce qui suggère une coopération plus large que la seule usine. Dit autrement, Stellantis pourrait offrir une partie de son accès au marché européen à un partenaire, en échange de volumes industriels. Pour les équipes, ça ouvre un autre débat, est-ce qu’on aide un concurrent à s’installer, ou est-ce qu’on sécurise une activité qui, sans ça, s’éteindrait plus vite. Les deux lectures coexistent, et c’est ça qui rend l’ambiance électrique.

Un économiste de l’automobile, cité dans les échanges syndicaux sous le prénom de Marc, résume la nuance, ce type d’accord peut protéger un site à court terme, mais il peut aussi accélérer une dépendance si la stratégie produit n’est plus pilotée localement. Il insiste sur un point, la durée. Un partenariat sans horizon clair, c’est une perfusion. Un partenariat avec un plan de montée en cadence, des investissements et des engagements, c’est une relance. Pour l’instant, Rennes n’a pas les détails.

La surcapacité européenne relance les rumeurs autour de Poissy et Rennes

Le malaise social ne sort pas de nulle part. Dans le secteur, la surcapacité est devenue le mot qui fait peur. Des informations ont circulé sur une surcapacité équivalente à quatre usines en Europe pour Stellantis, dans un ensemble d’environ 20 sites d’assemblage dans la région. Quand tu entends ça, tu comprends pourquoi chaque annonce est scrutée à la virgule. Un site peut passer du statut “à sauver” à “à partager” en quelques mois.

Dans ce climat, la décision déjà annoncée de mettre fin à la production automobile à Poissy après 2028, avec une réutilisation du site pour d’autres activités, sert d’exemple. Pour les salariés de Rennes, Poissy devient un miroir, on te dit qu’on ne ferme pas, mais on change la nature de l’activité. Et quand des grèves éclatent dans plusieurs usines après ce type d’annonce, ça rappelle que la confiance est fragile. Rennes regarde donc l’accord Dongfeng avec la même grille, qu’est-ce qu’on produit vraiment, et combien de temps.

Les rumeurs de vente, de partage d’outil, ou de cohabitation industrielle circulent vite, et l’entreprise répond souvent qu’elle ne commente pas les spéculations. C’est une posture classique, mais elle laisse un vide. Or, dans une usine, le vide se remplit par des hypothèses, parfois les plus noires. Un représentant d’un sous-traitant local explique que ses équipes s’inquiètent déjà, parce qu’un changement de modèle peut modifier les volumes de pièces, les cadences de livraison, et les contrats.

La comparaison avec d’autres cas européens revient aussi, des constructeurs qui ouvrent leurs lignes à des marques externes pour amortir les coûts fixes. Ça peut marcher si le cadre est solide, mais ça peut aussi créer une concurrence interne sur les ressources, les équipes, les investissements. À Rennes, certains salariés craignent une “usine à façon” où la stratégie se décide ailleurs. D’autres répondent, sans volume, il n’y a pas de débat, parce qu’il n’y a plus d’usine. Le partenariat se retrouve coincé entre ces deux réalités.

Voyah à Rennes, quelles garanties sociales et industrielles attendues

La première attente, c’est du concret, calendrier, volumes, organisation. Les salariés veulent savoir quand le modèle Voyah arrive, quelles équipes seront mobilisées, et si cela change les horaires ou les rotations. À ce stade, l’annonce donne une direction, pas une fiche de route. Un manager de proximité confie que les questions les plus fréquentes portent sur la charge hebdomadaire et la stabilité des plannings, parce que c’est ce qui pèse sur la vie quotidienne, garde d’enfants, transports, fatigue.

La deuxième attente, c’est la nature des opérations réalisées sur place. Le mot “kit” revient parce qu’il résume l’angoisse d’une activité réduite. Les syndicats demandent des engagements sur le niveau d’intégration, la qualité, et le rôle des équipes locales dans l’industrialisation. Ils veulent aussi des garanties sur la sous-traitance bretonne, parce qu’un projet qui arrive avec des pièces importées peut court-circuiter des fournisseurs historiques. Là encore, personne ne réclame l’impossible, juste des clauses lisibles.

Troisième point, la formation. Produire un véhicule d’un autre groupe implique des procédures, des standards qualité, et parfois des outillages spécifiques. Sans plan de formation, tu te retrouves à bricoler, et la qualité en souffre, ce qui retombe toujours sur les opérateurs. Une élue du personnel insiste sur l’idée d’un “partenariat industriel”, pas d’une simple location de chaîne. Dans son esprit, ça veut dire investissements, montée en compétences, et trajectoire de long terme pour La Janais.

Enfin, il y a l’enjeu politique local, l’usine fait partie du paysage rennais depuis 1961, et elle structure un bassin d’emploi. Les élus et les acteurs économiques surveillent le dossier, parce qu’un partenariat peut être une opportunité, mais aussi un signal de fragilité. Une critique revient, Stellantis parle beaucoup de volumes, moins de stratégie produit pour Rennes au-delà de l’annonce. Tant que les détails restent incomplets, le site vit avec une contradiction, un soulagement immédiat, et une inquiétude qui ne retombe pas.

À retenir Stellantis annonce la production à Rennes-La Janais d’un modèle Dongfeng, identifié comme une Voyah.

Le site, limité à la C5 Aircross, voit dans ce deuxième véhicule un apport de volume mais aussi un flou industriel.

Antonio Filosa lie ce type d’accord à la réduction de 800 000 capacités annuelles en Europe d’ici 2030.

La surcapacité évoquée, équivalente à quatre usines, alimente les inquiétudes, avec Poissy cité comme précédent après 2028.

Les salariés et syndicats demandent des garanties sur le contenu local, la formation et la durée du partenariat. Lire : TYN-e LTX : l’utilitaire électrique compact qui veut transformer la mobilité urbaine