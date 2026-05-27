Comment obtenir la prime grand rouleur 2026 : 3 conditions à cocher, simulateur impots.gouv.fr, formulaire en ligne

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Le formulaire pour demander la prime grand rouleur ouvre le 27 mai 2026 sur impots. gouv. fr. Le dispositif vise les actifs qui utilisent leur véhicule pour travailler ou pour leurs trajets domicile-travail, avec une aide forfaitaire de 100 versée directement sur le compte bancaire, en général sous une dizaine de jours quand le dossier est complet.

Le point clé, c’est l’éligibilité. Il faut un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 , et remplir un critère de distance, soit plus de 15 km par trajet domicile-travail, soit plus de 8 000 km par an dans le cadre professionnel. La demande se fait en ligne, sur une période limitée à deux mois, avec une déclaration sur l’honneur et des contrôles possibles après coup.

Impots. gouv. fr ouvre le formulaire le 27 mai 2026

Tout se passe dans l’espace personnel sur impots. gouv. fr, avec une fenêtre de dépôt annoncée sur deux mois. Concrètement, la démarche ressemble à d’autres formulaires fiscaux, vous vous identifiez avec votre numéro fiscal, puis vous accédez à la demande dédiée. L’administration a aussi mis en avant un simulateur accessible avant l’ouverture, utile pour éviter de remplir un dossier voué au refus.

Le simulateur demande des éléments très basiques, votre avis d’imposition des revenus 2024 établi en 2025, votre revenu fiscal de référence et le nombre de parts. Si vous êtes à la limite du plafond, c’est le passage obligé pour ne pas se tromper. Exemple concret, un salarié seul à 1 part avec un revenu fiscal de référence à 16 900 n’entre pas dans le cadre, même s’il parcourt 60 km par jour.

Le dispositif est présenté comme une indemnité carburant forfaitaire de 100 . L’administration l’assimile à un ordre de grandeur de 20 centimes par litre sur une consommation moyenne sur six mois. Dit autrement, ce n’est pas un remboursement au réel sur facture, ni une aide proportionnelle aux kilomètres. C’est un montant fixe, pensé pour amortir une hausse durable des prix, pas pour couvrir l’ensemble des dépenses.

Une nuance importante, l’aide ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule. Si deux personnes dans un foyer conduisent la même voiture, le point peut devenir bloquant. Marc, salarié en horaires décalés, explique avoir anticipé ce détail, On a un seul véhicule au foyer, on s’est mis d’accord sur qui demande, sinon on perd du temps et on risque un rejet. Ce genre d’arbitrage évite les doublons et les incompréhensions au moment du dépôt.

Le plafond de 16 880 et l’avis d’imposition 2024

La condition de ressources est formulée de manière très précise, un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 , apprécié sur les revenus 2024. L’administration s’appuie sur la déclaration déposée en 2025, ce qui évite de fournir des justificatifs de revenus au moment de la demande. Vous ne joignez pas vos fiches de paie, le contrôle se fait par recoupement avec votre situation fiscale.

Ce choix a un avantage, la démarche est rapide, mais il a aussi une limite, votre situation actuelle peut avoir changé. Quelqu’un qui a perdu des revenus en 2026 peut rester au-dessus du plafond sur l’année 2024, et donc être exclu. À l’inverse, un actif qui a augmenté ses revenus récemment peut rester éligible si son revenu fiscal de référence 2024 est sous le seuil. C’est un mécanisme administratif classique, mais il peut donner une impression d’injustice selon les cas.

Pour se repérer, il faut regarder la bonne ligne sur l’avis, le revenu fiscal de référence, puis tenir compte des parts. Exemple, un couple à 2 parts avec 33 000 de revenu fiscal de référence reste sous 16 880 par part, donc passe la condition de ressources. À l’inverse, un parent isolé à 1,5 part doit rester sous 25 320 au total pour respecter le plafond par part. Le simulateur officialise ce calcul en quelques clics.

Autre filtre, certaines situations patrimoniales sortent du dispositif, notamment les personnes redevables de l’IFI. Sur le terrain, c’est rarement le cas des travailleurs modestes ciblés, mais la règle existe et elle peut surprendre. Marc, artisan, le résume avec une critique simple, On nous dit que c’est pour les actifs qui roulent beaucoup, mais au final c’est d’abord une aide sous condition de ressources, donc tu peux rouler énormément et être refusé si ton revenu fiscal dépasse. C’est cohérent avec l’objectif social, mais il faut le savoir.

Les 15 km par trajet et les 8 000 km annuels

Le critère grand rouleur repose sur l’usage du véhicule pour l’activité professionnelle ou le trajet domicile-travail. Deux portes d’entrée existent, soit vous habitez à plus de 15 km de votre lieu de travail, soit vous parcourez plus de 8 000 km par an pour votre activité. La première cible les salariés avec un trajet fixe, la seconde vise les métiers mobiles, soins à domicile, interventions, tournées, petits chantiers.

Dans la pratique, le seuil de 15 km se lit par trajet, pas sur l’aller-retour. Cela correspond à un minimum de 30 km par jour si vous faites l’aller-retour. Exemple concret, une aide-soignante qui vit à 18 km de l’hôpital et travaille 20 jours dans le mois dépasse déjà 720 km mensuels rien que pour les trajets. Sur une année, la distance devient significative, et le dispositif cherche à lisser ce coût.

Pour les professions mobiles, le seuil des 8 000 km annuels est un repère simple, mais il peut être vécu comme arbitraire. Un indépendant qui fait 7 900 km pour ses clients, mais qui habite à 10 km de son atelier, peut être exclu malgré une contrainte réelle. L’administration a fait un choix binaire, ce qui simplifie la gestion, mais crée des effets de seuil. C’est le revers des aides forfaitaires, elles vont vite, elles ne collent pas à tous les cas.

Point important, au moment de remplir le formulaire, aucun justificatif de kilométrage n’est demandé, la demande repose sur une déclaration sur l’honneur. Mais l’administration fiscale annonce des contrôles a posteriori. Cela signifie que mentir sur les kilomètres ou sur l’usage du véhicule peut se retourner contre vous plus tard, même si la demande passe au départ. L’approche est pragmatique, on simplifie l’accès, puis on vérifie ensuite quand c’est nécessaire.

Les véhicules exclus et le cas de la voiture de fonction

La prime est liée à un véhicule personnel utilisé pour travailler, avec des critères techniques. Sont éligibles les véhicules terrestres à moteur à deux, trois ou quatre roues, à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, assurés à la date de la demande. En face, plusieurs catégories sont exclues, les véhicules électriques, les hybrides rechargeables, l’hydrogène, mais aussi des véhicules plus spécifiques comme certains quadricycles lourds, agricoles ou poids lourds.

Cette liste d’exclusions peut surprendre, parce qu’elle ne suit pas toujours l’intuition. Un conducteur en électrique peut rouler beaucoup, mais ne pas avoir la prime, parce que l’aide est pensée comme une indemnité carburant au sens strict. C’est cohérent d’un point de vue budgétaire et ciblage, mais ça crée un débat, est-ce qu’on aide l’usage de la voiture, ou est-ce qu’on aide l’achat de carburant. Ici, le choix est clair, c’est le carburant qui est visé.

Le cas le plus fréquent de refus, c’est la voiture de fonction ou de service. Si le véhicule appartient à l’entreprise, les frais de carburant sont censés relever d’une prise en charge spécifique par l’employeur, donc la prime n’est pas ouverte. Exemple, un technicien itinérant avec carte carburant ne peut pas demander l’aide, même s’il fait 25 000 km par an. Pour certains salariés, c’est frustrant, mais la logique est d’éviter un double financement.

Pour déposer la demande, il faut renseigner l’immatriculation et le numéro de carte grise. Là aussi, mieux vaut anticiper, surtout si la carte grise n’est pas à portée de main. Marc, salarié dans le commerce, raconte un cas très concret, Je pensais le faire en cinq minutes, et j’ai perdu une demi-heure à chercher la carte grise dans la boîte à gants, c’est bête mais c’est ça qui bloque. La démarche est simple, mais elle ne pardonne pas l’oubli des informations de base.

Le versement sous dix jours et les risques de contrôle

Une fois la demande validée, le versement est annoncé sous environ dix jours sur le compte bancaire. C’est un délai court, ce qui explique le choix d’un formulaire en ligne et d’un contrôle principalement automatisé sur les ressources. Dans les faits, la rapidité dépend de la complétude du dossier, surtout de la cohérence entre identité, véhicule déclaré et informations fiscales déjà connues de l’administration.

Le montant est fixe, 100 , et il ne dépend pas du nombre de kilomètres au-delà du seuil. Quelqu’un qui fait 9 000 km pour son activité reçoit la même somme qu’un autre qui en fait 30 000. C’est une limite assumée, mais elle mérite d’être dite sans détour. Si on rapporte 100 à une consommation moyenne évoquée par l’administration, l’aide correspond à un ordre de grandeur, pas à un remboursement détaillé. Ça aide, mais ça ne transforme pas un budget carburant.

Le point de vigilance, c’est le contrôle a posteriori annoncé. Comme la demande repose sur une déclaration sur l’honneur pour les kilomètres, l’administration peut vérifier ensuite, et demander des éléments en cas de doute. La nuance, c’est que pas de justificatif au départ ne veut pas dire pas de justificatif du tout. Pour éviter tout stress, il est pertinent de garder des traces, planning, attestations de tournée, relevés, sans attendre qu’un contrôle tombe.

Si vous êtes bloqué, un numéro d’assistance est communiqué, le 0806 000 229, accessible en semaine sur des horaires larges. Ça peut sembler secondaire, mais quand un formulaire refuse une immatriculation ou quand l’accès à l’espace particulier pose problème, c’est souvent le canal le plus rapide. Dans les échanges avec des actifs, on retrouve la même critique, la dématérialisation marche bien quand tout est standard, mais le moindre cas atypique fait perdre du temps, surtout pour ceux qui n’ont pas l’habitude des démarches en ligne.

Lire : Marché de Noël dimanche 30 novembre : l’agenda féerique du week-end À retenir La demande se fait sur impots.gouv.fr à partir du 27 mai 2026, pendant deux mois

Éligibilité sous condition de revenu fiscal de référence par part à 16 880 € et critère de distance

Aide forfaitaire de 100 €, versée en général sous une dizaine de jours si le dossier est complet

Pas de justificatif kilométrique au dépôt, mais contrôles possibles a posteriori

Véhicules de fonction exclus, immatriculation et carte grise à renseigner