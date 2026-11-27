Ce vendredi matin, les usagers du réseau TER Pays de la Loire ont dû faire face à une série de perturbations majeures sur plusieurs axes en Loire-Atlantique et jusqu’en Vendée. Deux pannes techniques distinctes survenues sur le réseau ferré ont entraîné d’importants ralentissements, des retards conséquents et la suppression de nombreux trains, mettant à l’épreuve la patience des voyageurs habitués à ces lignes.

Deux incidents paralysent l’axe Nantes-Le Croisic et les dessertes vers la Vendée Au cœur de cette matinée difficile, deux événements techniques sont venus perturber la circulation notamment entre Nantes et Le Croisic, ainsi qu’entre Nantes et La Mothe-Achard, près de Montoir-de-Bretagne et dans le secteur de la Vendée. Ces axes très fréquentés par les actifs comme par les touristes ont connu plusieurs heures de désorganisation du trafic ferroviaire, avec un impact direct pour les trajets du quotidien et les déplacements régionaux. La situation a particulièrement touché les trajets à destination ou en provenance de la Côte Atlantique et de la Vendée. D’après les informations transmises par les services de gestion du trafic régional, la cause principale réside dans deux pannes distinctes apparues au petit matin, forçant l’intervention de techniciens spécialisés pour localiser et résoudre les anomalies électriques. Cela a conduit à une immobilisation partielle du réseau ferré et à une attente prolongée pour de nombreux usagers.

Lignes concernées et conséquences pour les voyageurs Les effets de ces incidents se sont immédiatement fait sentir entre Nantes-Le Croisic et la ligne qui relie la Loire-Atlantique à la Vendée. Plusieurs trains ont été supprimés ou retardés, obligeant certains passagers à reporter leur voyage ou à rechercher des alternatives de dernière minute. Cette situation a généré une tension palpable parmi les voyageurs réguliers et occasionnels. Lire : brise-vitre d'urgence électronique pour autocars | Breakee une innovation de Aguila Technologies Le nombre de trains disponibles a été réduit sur certaines plages horaires, intensifiant la saturation à bord des rames maintenues en service. Les annonces en gare ont parfois prévenu tardivement des modifications, créant des files d’attente et une désorientation visible parmi les usagers réguliers. Des retards importants se sont accumulés, compliquant la vie quotidienne des habitants de la région et des visiteurs de passage. Ligne Nantes-Le Croisic fortement affectée

fortement affectée Desserte limitée entre Nantes, Montoir-de-Bretagne et la Vendée

et la Suppression de trains aux heures de pointe

aux heures de pointe Allongement de la durée des trajets quotidiens