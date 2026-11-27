Ce vendredi matin, les usagers du réseau TER Pays de la Loire ont dû faire face à une série de perturbations majeures sur plusieurs axes en Loire-Atlantique et jusqu’en Vendée. Deux pannes techniques distinctes survenues sur le réseau ferré ont entraîné d’importants ralentissements, des retards conséquents et la suppression de nombreux trains, mettant à l’épreuve la patience des voyageurs habitués à ces lignes.
Deux incidents paralysent l’axe Nantes-Le Croisic et les dessertes vers la Vendée
Au cœur de cette matinée difficile, deux événements techniques sont venus perturber la circulation notamment entre Nantes et Le Croisic, ainsi qu’entre Nantes et La Mothe-Achard, près de Montoir-de-Bretagne et dans le secteur de la Vendée. Ces axes très fréquentés par les actifs comme par les touristes ont connu plusieurs heures de désorganisation du trafic ferroviaire, avec un impact direct pour les trajets du quotidien et les déplacements régionaux.
La situation a particulièrement touché les trajets à destination ou en provenance de la Côte Atlantique et de la Vendée. D’après les informations transmises par les services de gestion du trafic régional, la cause principale réside dans deux pannes distinctes apparues au petit matin, forçant l’intervention de techniciens spécialisés pour localiser et résoudre les anomalies électriques. Cela a conduit à une immobilisation partielle du réseau ferré et à une attente prolongée pour de nombreux usagers.
Lignes concernées et conséquences pour les voyageurs
Les effets de ces incidents se sont immédiatement fait sentir entre Nantes-Le Croisic et la ligne qui relie la Loire-Atlantique à la Vendée. Plusieurs trains ont été supprimés ou retardés, obligeant certains passagers à reporter leur voyage ou à rechercher des alternatives de dernière minute. Cette situation a généré une tension palpable parmi les voyageurs réguliers et occasionnels.
Le nombre de trains disponibles a été réduit sur certaines plages horaires, intensifiant la saturation à bord des rames maintenues en service. Les annonces en gare ont parfois prévenu tardivement des modifications, créant des files d’attente et une désorientation visible parmi les usagers réguliers. Des retards importants se sont accumulés, compliquant la vie quotidienne des habitants de la région et des visiteurs de passage.
- Ligne Nantes-Le Croisic fortement affectée
- Desserte limitée entre Nantes, Montoir-de-Bretagne et la Vendée
- Suppression de trains aux heures de pointe
- Allongement de la durée des trajets quotidiens
Interventions en cours et attentes côté voyageurs
Dès la détection des incidents techniques, des équipes de maintenance ont été mobilisées afin de rétablir au plus vite la circulation normale. Leur action visait à identifier précisément les défauts en cause, réparer les câblages ou équipements incriminés, puis procéder aux essais nécessaires avant toute reprise progressive du trafic. L’objectif était de limiter la durée des perturbations du trafic pour éviter une propagation des retards sur l’ensemble du réseau.
En attendant la résolution complète des pannes de signalisation et autres anomalies, la communication officielle a conseillé aux usagers de consulter régulièrement les canaux d’information de la SNCF et du service TER Pays de la Loire pour être tenus informés en temps réel de l’évolution de la situation, des horaires adaptés ou encore des possibilités de remboursement ou d’échange de billets. Rester attentif à ces mises à jour reste essentiel pour organiser au mieux ses déplacements lors de ce type de situation exceptionnelle.
|Section concernée
|Type de perturbation
|Durée estimée
|Nantes – Le Croisic
|Ralentissements, suppression de trains
|Plusieurs heures
|Nantes – La Mothe-Achard
|Retards importants
|Variable selon les réparations
Quelles lignes ont été touchées par ces deux pannes techniques ce vendredi matin ?
- Nantes – Le Croisic : ralentissements et suppressions multiples
- Nantes – La Mothe-Achard : retards significatifs
|Axe
|Nature des perturbations
|Nantes-Le Croisic
|Suppression de trains, retards sévères
|Nantes-La Mothe-Achard
|Allongement des temps de parcours
Combien de temps les perturbations devraient-elles durer ?
- Perturbations matinales les plus marquées
- Reprise du trafic attendue dans la journée si les réparations avancent rapidement
Quels conseils pour les voyageurs concernés par cette situation ?
- Consulter régulièrement les alertes en gare et en ligne
- Prévoir un itinéraire alternatif lorsque c’est envisageable
Quel a été l’impact pour les utilisateurs quotidiens des TER Pays de la Loire ?
- Files d’attente en gare
- Rames bondées pendant les pics de fréquentation
|Conséquence
|Nombre d’usagers impactés
|Suppression de train
|Élevé sur les axes principaux
|Retard de plus de 30 minutes
|Fréquent lors des premières heures de trafic
Sources
- https://www.ouest-france.fr/economie/transports/train/des-retards-des-ralentissements-et-des-suppressions-de-trains-en-loire-atlantique-a-cause-de-deux-pannes-techniques-sur-le-reseau-ferre-85fd9dba-ea2d-11f1-bb2d-c71dc7920c2a
- https://www.rcalaradio.com/ter-pays-de-la-loire-des-pannes-techniques-provoquent-retards-et-suppressions-ce-vendredi-matin
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