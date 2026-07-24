Nokia engrange des commandes dans l’IA et le cloud, un signal fort pour les réseaux que le marché attendait vraiment

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Nokia signale une dynamique commerciale solide dans l’intelligence artificielle et le cloud, selon une information rapportée par Les Echos. Pour l’équipementier finlandais, cette progression des commandes intervient à un moment clé, alors que les besoins en capacité réseau augmentent sous l’effet des data centers, des services numériques professionnels et des usages liés à l’IA générative. Le marché observe désormais moins les promesses technologiques que la capacité des fournisseurs à transformer cette demande en contrats livrables.

Nokia bénéficie des commandes liées à l’IA

La progression des prises de commandes de Nokia dans l’IA et le cloud confirme une évolution importante du marché des équipements télécoms. Les grands clients ne recherchent plus seulement des antennes ou des routeurs isolés. Ils veulent des infrastructures capables de transporter des volumes de données croissants entre data centers, plateformes applicatives et réseaux d’entreprise. Cette demande donne une place centrale aux fournisseurs capables d’intégrer matériel, logiciels et services de supervision.

Pour Nokia, la lecture commerciale est claire: une commande solide ne correspond pas nécessairement à un chiffre d’affaires immédiat, mais elle alimente le carnet d’activité et donne de la visibilité aux équipes industrielles. Dans un secteur marqué par des cycles d’investissement irréguliers, cette visibilité compte autant que le montant instantané des ventes. Les contrats liés au cloud se déploient souvent sur plusieurs trimestres, avec des livraisons progressives, des phases de test et des extensions possibles.

L’essor de l’IA change aussi la nature des besoins. Les modèles gourmands en calcul imposent une circulation rapide des données entre serveurs, sites distants et utilisateurs finaux. Les entreprises clientes demandent des réseaux plus prévisibles, mieux sécurisés et capables d’absorber des pics d’usage. Le sujet dépasse le seul périmètre des télécoms grand public, car il concerne les banques, les industriels, les plateformes de santé, les acteurs publics et les grands prestataires informatiques.

Cette dynamique donne à Nokia une fenêtre de repositionnement. L’entreprise reste associée aux réseaux mobiles, mais son portefeuille couvre aussi le routage, l’optique, les solutions cloud natives et l’automatisation. Les commandes évoquées par Les Echos renforcent l’idée que la croissance future du groupe dépendra en partie de ces marchés adjacents, où la qualité technique, la fiabilité et la capacité de déploiement pèsent fortement dans les décisions d’achat.

Les data centers accroissent leurs besoins en capacité réseau et en liaisons optiques. — © Image générée par IA / Ideogram

Les data centers renforcent la demande en réseaux optiques

La montée en charge des data centers constitue l’un des moteurs les plus visibles de cette demande. L’IA générative, les outils de collaboration et les services cloud professionnels exigent des connexions rapides entre sites de calcul. Dans ce contexte, les réseaux optiques et le routage IP deviennent des briques stratégiques, car ils conditionnent la fluidité des échanges entre serveurs, zones de stockage et utilisateurs distants.

Les opérateurs de data centers ne raisonnent pas uniquement en capacité brute. Ils évaluent la consommation électrique, la densité des équipements, la stabilité des performances et la facilité de maintenance. Un équipement réseau plus efficace peut réduire les contraintes de refroidissement et simplifier l’exploitation quotidienne. Pour un fournisseur comme Nokia, cet argument technique devient commercial lorsque les clients doivent arbitrer entre plusieurs architectures et limiter leurs coûts d’exploitation.

La question de la latence prend aussi une dimension concrète. Un service d’IA conversationnelle, une analyse vidéo en temps réel ou une application industrielle connectée tolèrent mal les retards de transmission. Le réseau doit acheminer les données sans créer de goulet d’étranglement. Les investissements dans l’optique longue distance, les liaisons métropolitaines et les routeurs de cœur de réseau répondent directement à cette exigence de performance.

Le marché reste très concurrentiel, car les grands donneurs d’ordre testent plusieurs fournisseurs avant de retenir une solution. Les contrats gagnés dans ce domaine peuvent servir de référence pour d’autres appels d’offres, surtout lorsque les clients exploitent plusieurs sites sur différents continents. La solidité des commandes signalée autour de Nokia suggère que l’entreprise parvient à convaincre sur des critères techniques précis, même si la conversion en marge dépendra du calendrier de livraison, des volumes réels et du niveau de personnalisation demandé.

Les réseaux privés intéressent les industriels qui veulent sécuriser leurs usages critiques. — © Image générée par IA / Ideogram

Les opérateurs télécoms cherchent des réseaux plus automatisés

Les opérateurs télécoms restent des clients déterminants pour Nokia, mais leurs priorités évoluent. Après plusieurs vagues d’investissement mobile, ils cherchent à mieux rentabiliser leurs réseaux existants, à automatiser l’exploitation et à proposer de nouveaux services aux entreprises. Cette logique pousse les fournisseurs à vendre moins de matériel standard et davantage de plateformes intégrées, capables de gérer les flux, la sécurité et la qualité de service en temps réel.

Les réseaux privés occupent une place croissante dans cette stratégie. Sites industriels, ports, mines, aéroports, hôpitaux et campus logistiques veulent des connexions dédiées, fiables et moins dépendantes des réseaux publics saturés. Ces projets restent plus ciblés que les grands déploiements nationaux, mais ils offrent des marges potentiellement plus solides grâce aux services associés. Nokia dispose sur ce segment d’une expérience reconnue, notamment auprès des entreprises qui veulent relier machines, capteurs et postes de contrôle.

Dans l’industrie, la demande ne porte pas seulement sur le débit. Elle concerne la sécurité des données, la continuité de service et la possibilité d’isoler certains usages critiques. Une usine automatisée ne peut pas interrompre sa chaîne de production en raison d’une connexion instable. Les fournisseurs capables d’apporter supervision logicielle, maintenance prédictive et intégration avec les systèmes existants prennent un avantage lors des appels d’offres.

L’edge computing complète cette tendance. Plutôt que d’envoyer toutes les données vers un cloud central, certaines entreprises traitent une partie des informations à proximité des machines ou des utilisateurs. Cette architecture réduit les délais et limite les volumes transférés sur de longues distances. Pour Nokia, elle ouvre des ventes combinées entre équipements réseau, logiciels d’orchestration et services professionnels. Le potentiel existe, mais il suppose une exécution rigoureuse, car chaque client dispose de contraintes techniques et réglementaires différentes.

Nokia affronte Ericsson, Huawei et Cisco sur le cloud

La bonne orientation des commandes ne supprime pas les tensions concurrentielles. Nokia évolue face à Ericsson, Huawei, Cisco et plusieurs spécialistes du cloud réseau. Chaque acteur défend ses positions avec une combinaison de prix, de performances et de garanties de sécurité. Les clients, surtout les grands groupes internationaux, utilisent cette concurrence pour négocier des conditions plus strictes, des délais plus courts et une meilleure évolutivité des solutions.

La marge constitue le point de surveillance principal. Les contrats dans l’IA et le cloud peuvent afficher des volumes importants, mais leur rentabilité dépend du coût des composants, du niveau de service inclus et des concessions commerciales accordées. Une forte prise de commandes ne se traduit pas automatiquement par une amélioration financière. Les investisseurs examinent donc la qualité des contrats autant que leur taille, avec une attention particulière aux activités logicielles, souvent plus rentables que le matériel pur.

La chaîne d’approvisionnement reste un autre facteur sensible. Les équipements réseau avancés utilisent des composants spécialisés, parfois soumis à des délais ou à des restrictions géopolitiques. Nokia doit sécuriser ses approvisionnements tout en respectant les exigences de souveraineté numérique de ses clients. En Europe, ce sujet pèse dans les décisions publiques et privées, car les infrastructures cloud et IA sont de plus en plus perçues comme des actifs stratégiques.

Pour le groupe finlandais, l’enjeu des prochains mois sera de transformer cette dynamique commerciale en livraisons mesurables. Les commandes solides donnent un signal positif aux marchés, mais la crédibilité se construira sur la tenue des calendriers, la satisfaction des clients et la capacité à gagner de nouveaux contrats dans les infrastructures critiques. Le secteur réseau entre dans une phase où la demande liée à l’IA favorise les fournisseurs les mieux placés techniquement, sans protéger ceux qui exécutent trop lentement.

Lire : 15,8 millions d’identifiants Paypal piratés : votre adresse circule-t-elle sur le darknet ? Voici comment le vérifier dès aujourd’hui Questions fréquentes Pourquoi les commandes liées à l’IA sont-elles importantes pour Nokia ? Elles donnent de la visibilité au carnet d’activité et positionnent Nokia sur des infrastructures à forte demande, notamment les réseaux optiques, le routage IP, l’automatisation et les services cloud pour entreprises. Ces commandes garantissent-elles une hausse immédiate du chiffre d’affaires ? Non. Une commande peut être livrée sur plusieurs trimestres. Son impact financier dépend du calendrier de déploiement, des volumes réellement livrés, des services associés et du niveau de marge obtenu. Quels concurrents surveillent le même marché que Nokia ? Nokia affronte notamment Ericsson, Huawei, Cisco et plusieurs spécialistes du cloud réseau. La concurrence se joue sur la performance, le prix, la sécurité, la disponibilité des équipements et la qualité du support.