46 jours de grève de la faim, Naâma Asfari stoppe sa mobilisation au Maroc, ce que révèle ce dossier carcéral sensible

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Le militant sahraoui Naâma Asfari a mis fin à une grève de la faim menée pendant 46 jours, selon une information rapportée par Africa Radio. Cette interruption intervient dans un dossier sensible, lié à la situation des prisonniers sahraouis au Maroc et suivi depuis plusieurs années par des organisations de défense des droits humains. Les conditions exactes de l’arrêt du mouvement n’ont pas été détaillées dans le bref signalement disponible, mais la durée du jeûne place déjà cet épisode parmi les mobilisations carcérales les plus préoccupantes sur le plan sanitaire.

Naâma Asfari interrompt 46 jours de jeûne carcéral

La fin du mouvement de Naâma Asfari marque une étape importante après 46 jours sans alimentation normale. Dans le contexte carcéral, une grève de la faim aussi longue expose la personne détenue à des risques médicaux sérieux, notamment troubles cardiaques, atteintes rénales, pertes musculaires et grande fragilité immunitaire. Les médecins spécialisés considèrent généralement qu’au-delà de plusieurs semaines, la surveillance clinique devient déterminante.

Le militant sahraoui est connu pour son engagement en faveur de la cause du Sahara occidental. Son nom est associé depuis des années aux débats sur les droits politiques, les conditions de détention et le traitement judiciaire des militants sahraouis au Maroc. La grève de la faim apparaît souvent, dans ce type de dossier, comme un moyen de protestation utilisé lorsque les voies de recours classiques semblent bloquées ou trop lentes aux yeux des détenus et de leurs soutiens.

Les informations disponibles ne permettent pas d’établir publiquement les engagements éventuels ayant précédé l’arrêt du jeûne. Dans des cas comparables, la reprise de l’alimentation peut être liée à des garanties médicales, à une médiation familiale, à une intervention d’avocats ou à une demande expresse de proches inquiets pour l’état de santé du prisonnier. La prudence s’impose donc sur les raisons immédiates de cette décision.

Cette interruption ne met pas fin aux interrogations sur la situation du militant. Après une période aussi longue, la phase de réalimentation doit être progressive et encadrée. Une reprise trop rapide peut provoquer un syndrome de renutrition, complication grave connue des services médicaux pénitentiaires. Le suivi de l’état de santé de Naâma Asfari devient donc un enjeu central dans les prochains jours.

Après 46 jours de jeûne, la reprise alimentaire nécessite une surveillance médicale progressive. — © Image générée par IA / Ideogram

Gdeim Izik demeure au centre du dossier Asfari

Le parcours judiciaire de Naâma Asfari reste lié au dossier de Gdeim Izik, campement installé près de Laâyoune avant son démantèlement en 2010. Cet épisode a constitué l’un des moments les plus tendus du conflit autour du Sahara occidental. Les autorités marocaines y ont vu un trouble grave à l’ordre public, tandis que des militants sahraouis l’ont présenté comme une mobilisation sociale et politique portant sur des revendications économiques, sociales et identitaires.

Plusieurs accusés liés à ce dossier ont été condamnés à de lourdes peines à l’issue de procédures qui ont suscité de nombreuses critiques. Les débats ont porté sur les conditions d’arrestation, l’accès aux avocats, les allégations de mauvais traitements et la valeur des procès-verbaux. Des organisations de défense des droits humains ont régulièrement demandé que ces éléments soient examinés avec une transparence complète.

Dans le cas d’Asfari, ses soutiens rappellent depuis des années qu’il conteste les accusations retenues contre lui. Les autorités marocaines, de leur côté, maintiennent que les procédures judiciaires ont suivi le cadre légal national. Cette divergence de lecture nourrit un contentieux durable, où le droit pénal, la diplomatie et la question sahraouie se croisent en permanence.

Le dossier garde une portée qui dépasse la situation individuelle du militant. Il cristallise les tensions entre Rabat, les défenseurs de l’autodétermination sahraouie et les ONG internationales. Chaque évolution, qu’il s’agisse d’une audience, d’un transfert, d’une visite familiale ou d’une grève de la faim, est lue à travers ce prisme politique. La fin du jeûne de 46 jours s’inscrit dans cette longue séquence, où les faits judiciaires sont rarement séparés du contexte territorial.

Le dossier Asfari reste suivi par des avocats et des organisations de défense des droits humains. — © Image générée par IA / Ideogram

Rabat maintient une ligne judiciaire contestée par des ONG

Les autorités marocaines défendent depuis plusieurs années leur position sur les dossiers liés à la sécurité nationale et à l’intégrité territoriale. Dans cette lecture, les condamnations prononcées relèvent de décisions judiciaires internes. Rabat insiste régulièrement sur le fonctionnement de ses institutions et rejette les accusations d’instrumentalisation politique de la justice dans les affaires concernant des militants sahraouis.

Face à cette position, des ONG de défense des droits humains continuent de demander un examen indépendant des conditions de procès et de détention. Amnesty International, Human Rights Watch ou des collectifs européens ont déjà documenté, au fil des années, des préoccupations relatives aux aveux présumés forcés, à l’isolement carcéral ou aux restrictions de visites. Tous les points soulevés ne portent pas exclusivement sur Naâma Asfari, mais son cas revient régulièrement dans leurs alertes.

La grève de la faim relance aussi la question des mécanismes de contrôle en prison. Dans les normes internationales, l’administration pénitentiaire doit garantir l’accès aux soins, le respect de la dignité de la personne détenue et la traçabilité des décisions médicales. Le Maroc, membre de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains, est observé à ce titre par des rapporteurs, des juristes et des associations.

Cette pression extérieure a un impact diplomatique mesurable, même lorsqu’elle ne modifie pas immédiatement les décisions judiciaires. Les capitales européennes, les instances onusiennes et les réseaux associatifs suivent les cas emblématiques, car ils deviennent des indicateurs du climat politique entourant le Sahara occidental. L’arrêt de la grève de la faim réduit l’urgence vitale immédiate, mais il ne dissipe pas les critiques sur les garanties procédurales et les conditions de détention.

La famille Asfari réclame un suivi médical indépendant

Après 46 jours de privation alimentaire, les proches de Naâma Asfari devraient porter leur attention sur le volet médical. Dans ce type de situation, les familles demandent fréquemment l’accès à des informations précises : poids, tension artérielle, bilan sanguin, état neurologique et protocole de réalimentation. Ces données permettent d’évaluer les séquelles possibles et de prévenir une rechute dans les jours suivant la reprise alimentaire.

Le rôle des avocats demeure également central. Ils peuvent solliciter des visites, demander des certificats médicaux ou saisir les autorités compétentes en cas d’inquiétude. La présence d’un médecin indépendant est souvent réclamée par les proches de détenus en grève de la faim, car elle offre une lecture extérieure à l’administration pénitentiaire. Dans un dossier sensible, cette expertise peut aussi contribuer à réduire les tensions et à documenter objectivement l’état de santé.

La famille de Naâma Asfari s’inscrit depuis longtemps dans une campagne plus large de sensibilisation. Son épouse, ses soutiens et plusieurs collectifs ont régulièrement alerté sur ses conditions de détention. Ces démarches passent par des communiqués, des interventions auprès d’élus, des recours juridiques ou des contacts avec des associations. Leur objectif consiste à maintenir le dossier dans l’espace public, malgré la durée du contentieux.

La reprise alimentaire ouvre une période fragile. Le corps doit retrouver progressivement un équilibre, sous contrôle médical strict. Pour les défenseurs des droits humains, l’étape suivante porte sur la transparence du suivi, l’accès familial et le respect des garanties reconnues aux détenus. Dans les prochains jours, les informations transmises par les proches, les avocats et l’administration pénitentiaire détermineront le niveau d’inquiétude autour de son état de santé.

Lire : Arrêts maladie : une nouvelle règle va limiter les prescriptions à 31 jours dès le 1er septembre, salariés et employeurs concernés Questions fréquentes Qui est Naâma Asfari ? Naâma Asfari est un militant sahraoui associé au dossier de Gdeim Izik. Il est suivi depuis plusieurs années par des proches, des avocats et des organisations de défense des droits humains. Combien de temps a duré sa grève de la faim ? Selon Africa Radio, Naâma Asfari a mis fin à une grève de la faim menée pendant 46 jours. Une telle durée impose une reprise alimentaire prudente et une surveillance médicale rapprochée. Pourquoi le dossier Gdeim Izik reste-t-il sensible ? Le dossier Gdeim Izik touche au conflit du Sahara occidental, aux condamnations de militants sahraouis et aux critiques formulées par des ONG sur les procédures judiciaires et les conditions de détention. Quels sont les enjeux après l'arrêt du jeûne ? Les principaux enjeux concernent l’état de santé du militant, le protocole de réalimentation, l’accès aux proches et la possibilité d’un suivi médical indépendant demandé par ses soutiens.