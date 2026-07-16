Mensualités trop élevées ? Cette solution peut alléger votre budget et simplifier vos remboursements

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Lorsqu’un foyer rembourse plusieurs crédits, il peut devenir difficile de préserver un équilibre budgétaire.

Regroupement de crédits : comprendre le rachat de crédits et ses effets sur vos mensualités

Crédit immobilier, prêt auto, crédit travaux, crédit renouvelable ou découvert bancaire : l’accumulation des échéances peut peser sur les finances du ménage.

💳 Ce que vous devez retenir de cette thématique : réduire vos mensualités de crédits jusqu’à 60 % 💡 Le regroupement de crédits réunit plusieurs emprunts en un prêt unique pour simplifier la gestion budgétaire et réduire les mensualités selon votre capacité financière. 📉 Une baisse des mensualités peut atteindre jusqu’à 60 %, mais repose généralement sur un allongement de la durée de remboursement et un coût total potentiellement supérieur. 🔍 Avant un rachat de crédits, comparez le coût global, les frais, l’assurance emprunteur, la durée du financement et les conditions proposées par chaque organisme. 📑 Les établissements analysent revenus, taux d’endettement, reste à vivre, situation professionnelle et historique bancaire avant d’accepter une opération de regroupement de prêts. ⚖️ Le rachat de crédits améliore surtout l’équilibre budgétaire, mais ne constitue pas toujours la meilleure solution en cas de difficultés financières durables.

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Difficile de boucler votre budget ? Voici une solution pour retrouver un meilleur équilibre financier

Le regroupement de crédits, souvent appelé rachat de crédits, consiste à réunir plusieurs emprunts dans un nouveau prêt unique afin d’adapter la mensualité au budget de l’emprunteur. Cette solution peut apporter davantage de visibilité financière, mais elle s’accompagne souvent d’un allongement de la durée de remboursement, susceptible d’augmenter le coût total du crédit. Avant de se lancer, il est donc important d’en comprendre le fonctionnement, les critères d’étude et les points de vigilance.

Regroupement de crédits, rachat de prêt immobilier et renégociation : quelles différences ?

Ces trois opérations répondent à des besoins différents.

Solution Principe Objectif principal Regroupement de crédits Réunir plusieurs crédits dans un nouveau prêt unique Adapter les mensualités et simplifier la gestion du budget Rachat de crédit immobilier Faire reprendre un prêt immobilier par une autre banque Obtenir des conditions potentiellement plus avantageuses sur un crédit unique Renégociation de prêt immobilier Modifier les conditions du prêt auprès de sa banque Améliorer les conditions du contrat existant

Le regroupement de crédits, souvent appelé rachat de crédits dans le langage courant, peut inclure un crédit immobilier, un prêt personnel, un crédit auto, un prêt travaux, un crédit renouvelable ou encore certaines dettes et découverts, selon l’analyse du dossier.

Comment fonctionne un regroupement de crédits ?

L’établissement financier rembourse les crédits concernés puis les remplace par un prêt unique. L’emprunteur ne règle alors plus qu’une seule mensualité.

L’objectif principal est d’adapter les remboursements à la capacité financière du foyer. Pour diminuer la mensualité, la durée du nouveau crédit est souvent allongée. Une trésorerie complémentaire peut également être intégrée à l’opération, sous réserve d’acceptation, afin de financer un projet comme des travaux ou l’achat d’un véhicule.

Pourquoi une mensualité plus faible ne signifie pas forcément un crédit moins coûteux ?

Le regroupement de crédits vise avant tout un rééquilibrage budgétaire. Une baisse des mensualités ne signifie pas automatiquement une baisse du coût total du crédit.

Par exemple, un ménage remboursant 1 200 € par mois peut voir sa mensualité ramenée à 750 € après un regroupement de crédits. Cette diminution améliore son reste à vivre, mais elle repose généralement sur une durée de remboursement plus longue. Les intérêts étant versés sur une période plus étendue, le coût total du financement peut être supérieur.

Avant toute décision, il est donc indispensable de comparer la mensualité, la durée restante, le coût total du crédit, les frais éventuels et le coût de l’assurance afin d’évaluer l’intérêt réel de l’opération.

Quels éléments sont étudiés ?

Chaque dossier fait l’objet d’une analyse personnalisée. Les organismes prêteurs examinent notamment les revenus du foyer, les charges (loyer, dépenses en matière d’énergie, frais de garde d’enfant, etc.), le taux d’endettement, le reste à vivre, la situation professionnelle ainsi que l’historique bancaire et les éventuels incidents de paiement.

L’opération peut également générer des frais, comme des indemnités de remboursement anticipé, des frais de dossier, des frais de garantie ou le coût de l’assurance emprunteur. Ces éléments doivent apparaître clairement dans la simulation afin de permettre une comparaison transparente entre la situation avant et après le regroupement.

Regroupement de crédits : l’accompagnement proposé par Ymanci

Faire appel à un courtier permet de bénéficier d’une analyse personnalisée du dossier, d’une comparaison des offres disponibles et d’un accompagnement pour comprendre les conditions de financement.

Co-leader du courtage en regroupement de crédits en France, Ymanci propose une étude 100 % gratuite et sans engagement afin d’évaluer la faisabilité du projet et d’estimer le montant de la future mensualité. Une offre de crédit peut être éditée sous 24 heures après l’analyse du dossier.

Selon les caractéristiques du financement et du profil de l’emprunteur, les mensualités peuvent être réduites jusqu’à 60 %, généralement grâce à un allongement de la durée de remboursement. Une trésorerie complémentaire peut également être intégrée à l’opération afin de financer différents projets.

Ymanci accompagne ses clients à chaque étape, à domicile, en agence ou à distance. La marque propose également la Garantie Ymanci du meilleur taux : selon les conditions prévues par l’offre, si un taux inférieur est trouvé dans les 90 jours suivant la signature de l’offre de regroupement de crédits, la différence peut être remboursée conformément aux modalités applicables.

Une solution à étudier avec attention

Le regroupement de crédits peut permettre de retrouver une meilleure visibilité budgétaire en adaptant les mensualités à la situation financière du foyer. En revanche, il ne réduit pas automatiquement le coût global du crédit et doit être étudié dans son ensemble.

Comparer les offres, analyser les frais, la durée de remboursement et le coût total du financement permet de mesurer l’intérêt réel de l’opération. En cas de difficultés financières graves et durables, le regroupement de crédits n’est pas toujours la solution la plus adaptée : les dispositifs proposés par la Banque de France peuvent alors être plus appropriés.

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