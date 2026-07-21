0,0796 €/kWh chauffage, 0,1028 €/kWh cuisson, gaz moins cher au 1er août 2026, ce qui change pour votre facture

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Le prix du gaz recule au 1er août 2026, selon les données publiées par Selectra. Le mouvement concerne le prix du kilowattheure, la part variable payée selon la consommation réelle. Pour les ménages chauffés au gaz, l’effet dépendra surtout du volume consommé, du contrat signé et de la zone tarifaire appliquée par le fournisseur.

Selectra chiffre le kWh chauffage à 0,0796 €

Selon Selectra, le nouveau prix indicatif du gaz au 1er août 2026 s’établit à 0,0796 €/kWh pour les foyers utilisant le gaz comme énergie principale de chauffage. Pour les usages cuisson et eau chaude, le niveau communiqué ressort à 0,1028 €/kWh. Ces montants correspondent à la part énergie, celle qui varie selon les mètres cubes consommés puis convertis en kilowattheures sur la facture.

La baisse intervient après plusieurs mois de forte attention portée aux dépenses contraintes des ménages. Le gaz pèse encore lourd dans les budgets domestiques, notamment dans les logements anciens, les maisons individuelles et les copropriétés équipées d’une chaudière collective. Une variation de quelques centimes par kilowattheure produit un effet limité sur un mois d’été, mais plus visible sur une année complète pour un foyer chauffé au gaz.

Le chiffre communiqué par Selectra doit être lu avec prudence. Le montant payé par un client ne se limite pas au prix du kilowattheure. Il comprend aussi l’abonnement, les taxes, les contributions d’acheminement et les éventuelles options commerciales intégrées au contrat. Deux ménages ayant la même consommation peuvent donc recevoir des factures différentes si leur fournisseur, leur commune ou leur formule tarifaire ne sont pas identiques.

Cette baisse du prix du gaz arrive à une période où la consommation est généralement faible. En août, le chauffage reste à l’arrêt dans la majorité des logements. L’impact immédiat concernera surtout l’eau chaude sanitaire et la cuisson. Le gain le plus perceptible apparaîtra lors des mois froids, si le niveau tarifaire reste favorable au moment de la remise en route des chaudières.

Une facture annuelle réduite pour 12 000 kWh

Pour mesurer l’effet concret, le profil le plus parlant reste celui d’un foyer utilisant le gaz pour le chauffage, l’eau chaude et la cuisson. Avec une consommation annuelle de 12 000 kWh, chaque baisse de 0,001 € par kilowattheure représente environ 12 € d’économie hors évolution de l’abonnement et des taxes. Une diminution de quelques millièmes peut donc alléger la facture annuelle de plusieurs dizaines d’euros.

Le gain sera plus modeste pour un appartement ne consommant que 4 000 kWh par an, souvent limité à l’eau chaude et à la cuisine. Dans ce cas, la part variable reste moins déterminante que l’abonnement. Un foyer peu consommateur peut constater une baisse du prix unitaire sans voir sa mensualité reculer fortement, surtout si son échéancier a été calculé sur une estimation prudente par le fournisseur.

Les ménages mensualisés doivent aussi distinguer la facture réelle et le prélèvement mensuel. Le fournisseur peut conserver la même mensualité jusqu’à la régularisation, puis ajuster l’échéancier après relevé du compteur. Pour les clients équipés d’un compteur communicant, le suivi plus fin de la consommation facilite l’évaluation du gain, mais la baisse n’apparaît pas toujours immédiatement sur le compte bancaire.

La situation varie également selon la performance du logement. Une maison mal isolée, chauffée à 20 ou 21 degrés en hiver, absorbe rapidement l’effet d’une baisse tarifaire. À l’inverse, un logement rénové, avec chaudière entretenue et robinets thermostatiques, transforme plus efficacement un repli du kWh en économie réelle. Le prix baisse, mais la consommation reste le principal levier de maîtrise de la facture de gaz.

La CRE garde le prix repère comme référence

Depuis la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz pour les particuliers, le marché s’appuie sur le prix repère publié chaque mois par la CRE. Cet indicateur ne constitue pas un tarif imposé aux fournisseurs. Il sert de boussole pour comparer les offres et apprécier si un contrat se situe dans la moyenne du marché, au-dessus ou en dessous.

Le rôle de cet indicateur est devenu central pour les consommateurs. Les fournisseurs peuvent proposer des offres indexées sur le prix repère, des formules à prix fixe ou des remises temporaires. Une offre moins chère au moment de la souscription peut devenir moins compétitive si les conditions évoluent, notamment après la fin d’une promotion ou lors d’un renouvellement contractuel.

La baisse annoncée par Selectra doit donc être comparée aux documents contractuels. Le client doit vérifier la ligne concernant le prix du kilowattheure, la durée de validité du tarif, les modalités de révision et le montant de l’abonnement. Les frais annexes, les services inclus ou les garanties d’origine peuvent aussi expliquer des écarts entre deux propositions affichant un prix d’énergie proche.

Le marché du gaz reste exposé aux variations des cours internationaux, au niveau des stocks européens et aux coûts d’acheminement. Une accalmie sur le prix de gros se répercute parfois avec décalage sur les offres aux particuliers. Néanmoins, les taxes et les coûts de réseau limitent l’ampleur des baisses visibles sur la facture finale. La référence publiée chaque mois permet de suivre cette transmission avec davantage de clarté.

Les fournisseurs ajustent leurs offres avant le 1er août

À l’approche du 1er août 2026, les fournisseurs d’énergie disposent d’une fenêtre commerciale importante. Les comparateurs, dont Selectra, mettent en avant les écarts entre offres pour inciter les ménages à examiner leurs contrats. Le changement de fournisseur reste gratuit pour les particuliers, sans coupure et sans intervention technique sur l’installation intérieure.

La procédure se limite généralement à la souscription d’un nouveau contrat. Le nouveau fournisseur prend en charge la résiliation auprès de l’ancien. Le consommateur doit transmettre son point de comptage, son adresse, un relevé de compteur et ses coordonnées de paiement. Cette simplicité administrative explique la progression des comparaisons en ligne, surtout lors des annonces de baisse ou de hausse tarifaire.

Le prix le plus bas n’est pas le seul critère à retenir. Un contrat à prix indexé suit les variations du marché, avec une baisse possible en période favorable et une remontée si les conditions se tendent. Une offre à prix fixe apporte davantage de visibilité, mais peut devenir moins intéressante si le marché continue de reculer. Le service client, les modalités de facturation et la clarté des conditions générales pèsent aussi dans le choix.

Les ménages concernés ont intérêt à récupérer leur dernière facture avant toute comparaison. La consommation annuelle de référence, souvent notée en kilowattheures, permet de simuler le coût total avec plus de précision. Pour une résidence principale chauffée au gaz, la différence entre deux offres peut atteindre un montant significatif sur douze mois. Le repli du tarif gaz au mois d’août ouvre une période favorable à la vérification des contrats, sans urgence excessive ni promesse automatique d’économie identique pour tous.

Questions fréquentes Quel est le nouveau prix du kWh de gaz au 1er août 2026 ? Selon Selectra, le prix indicatif ressort à 0,0796 €/kWh pour un usage chauffage et à 0,1028 €/kWh pour la cuisson et l’eau chaude. Le montant réellement facturé dépend du contrat, de la commune, de l’abonnement et des taxes. La baisse du kWh va-t-elle réduire immédiatement ma mensualité ? Pas toujours. Les clients mensualisés conservent souvent le même prélèvement jusqu’à la prochaine régularisation. La baisse peut apparaître plus tard, après ajustement de l’échéancier ou relevé réel de la consommation. Faut-il changer de fournisseur de gaz après cette baisse ? Il peut être utile de comparer les offres, surtout avec une consommation élevée. Le changement est gratuit pour les particuliers et n’entraîne pas de coupure, mais il faut vérifier le prix du kWh, l’abonnement et les règles de révision. Pourquoi le gain varie-t-il selon les ménages ? Le gain dépend du volume consommé, de l’isolation du logement, du type d’usage du gaz et de l’offre souscrite. Un foyer chauffé au gaz verra généralement un effet plus net qu’un ménage utilisant le gaz seulement pour cuisiner.

À retenir Le prix indicatif du kWh de gaz baisse au 1er août 2026.

Selectra chiffre le kWh chauffage à 0,0796 €.

L’effet sur la facture dépend surtout de la consommation annuelle.

Le prix repère de la CRE reste l’indicateur de comparaison.

Un changement de fournisseur reste gratuit pour les particuliers.