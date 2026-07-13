Grève chez Derichebourg, bacs laissés dans les rues, collecte des déchets fortement perturbée, ce que le Sud doit affronter

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La collecte des déchets connaît de fortes perturbations dans le Sud de La Réunion après un mouvement de grève chez Derichebourg, rapporte Zinfos974. Les tournées habituelles ne sont plus assurées normalement, avec des bacs qui restent sur la voie publique dans plusieurs secteurs. Cette situation touche un service quotidien sensible, dont l’interruption se voit rapidement dans les rues, les résidences collectives et les zones commerçantes.

Derichebourg interrompt des tournées dans le Sud réunionnais

Le mouvement social engagé chez Derichebourg affecte directement la collecte des déchets dans le Sud de La Réunion. Selon les éléments rapportés localement, les perturbations concernent les tournées assurées par l’entreprise pour le compte des collectivités. Dans un territoire où les températures accélèrent les nuisances liées aux ordures, quelques jours d’interruption suffisent à créer des difficultés visibles.

La collecte des déchets repose sur des horaires précis, des circuits optimisés et des équipes présentes très tôt sur le terrain. Lorsqu’un dépôt, un garage ou une équipe de ramassage est touché par une grève, l’ensemble de la chaîne est ralenti. Les camions qui ne sortent pas empêchent la levée des bacs, les reports s’accumulent et les services doivent arbitrer entre les secteurs les plus exposés.

Derichebourg est un acteur connu des services urbains, présent dans plusieurs activités liées à la propreté, au recyclage et à la gestion des déchets. À La Réunion, ce type de prestation s’inscrit dans un cadre contractuel précis avec les collectivités. Le conflit ne concerne donc pas seulement une entreprise privée, il se répercute sur un service public attendu par les habitants, les commerces, les établissements scolaires et les structures de santé.

À ce stade, la communication disponible ne permet pas d’établir une carte exhaustive des rues concernées ni un calendrier de reprise complète. Les usagers sont généralement invités à suivre les consignes diffusées par leur commune ou leur intercommunalité, notamment sur le maintien ou le retrait des bacs. Dans ce type de situation, l’information de proximité devient déterminante pour éviter l’encombrement des trottoirs et limiter les dépôts sauvages.

Les habitants du Sud gèrent les bacs non collectés

Pour les habitants, la perturbation se traduit par des bacs non collectés, des sacs supplémentaires déposés à proximité et une gêne croissante dans les quartiers denses. Les ordures ménagères laissées dehors attirent rapidement insectes, animaux errants et odeurs, surtout dans les zones où les points de collecte sont partagés par plusieurs logements. La contrainte devient plus lourde pour les personnes âgées ou les familles sans espace de stockage.

Dans les immeubles et les lotissements, les locaux à déchets peuvent atteindre leur capacité maximale en peu de temps. Les syndics, bailleurs sociaux et gardiens doivent alors rappeler les règles de tri et demander aux résidents de conserver certains déchets à domicile lorsque cela reste possible. Les cartons, emballages et encombrants aggravent la situation lorsqu’ils sont déposés hors calendrier, car ils compliquent le passage des piétons et l’accès des véhicules.

La question sanitaire se pose avec davantage d’acuité dans les secteurs proches des commerces alimentaires, des restaurants et des marchés. Une accumulation prolongée fragilise la salubrité publique, même lorsque les déchets sont placés dans des contenants fermés. Les autorités locales disposent de marges d’action limitées si les équipes chargées de la collecte ne sont pas disponibles, mais elles peuvent orienter les priorités vers les lieux les plus sensibles.

Les habitants ont intérêt à séparer les déchets secs des déchets humides, à fermer correctement les sacs et à éviter les dépôts au sol. Ces gestes ne règlent pas le conflit, mais ils réduisent les nuisances pendant la période de tension. Les déchets verts et les encombrants doivent rester à l’écart des points d’apport habituels si aucune tournée n’est annoncée, car leur présence complique la remise en ordre lorsque les camions reprennent la route.

Les collectivités surveillent les contrats de collecte externalisés

La grève met en lumière le rôle des collectivités dans l’organisation de la collecte. Même lorsque l’opération est confiée à un prestataire privé, les communes et intercommunalités restent les interlocuteurs directs des usagers. Elles doivent expliquer les perturbations, relayer les consignes pratiques et suivre l’exécution du contrat conclu avec l’entreprise chargée des tournées.

Les marchés publics de collecte prévoient habituellement des obligations de service, des indicateurs de performance et des dispositifs de suivi. La grève entre dans un cadre particulier, car elle relève du droit social et peut limiter la capacité d’intervention de la collectivité. Les pénalités contractuelles, lorsqu’elles existent, ne remplacent pas la nécessité opérationnelle de ramasser les déchets accumulés dans les rues.

La gestion d’un tel épisode nécessite une coordination entre élus, techniciens, encadrement de l’entreprise et représentants des salariés. Les collectivités doivent identifier les points noirs, prioriser certains secteurs et informer les riverains des passages reportés. Les zones à forte densité, les abords d’écoles, les équipements publics et les commerces alimentaires sont souvent traités en priorité lorsque des moyens réduits peuvent être mobilisés.

Cette situation rappelle que la continuité du service dépend d’équilibres sociaux et logistiques. Externaliser une mission ne supprime pas la responsabilité politique ressentie par les habitants. Quand les bacs débordent, les usagers interpellent d’abord leur mairie, même si les salariés concernés relèvent d’une société privée. Le suivi public du conflit devient donc central, autant pour répondre aux plaintes que pour préparer la reprise progressive des tournées.

Le conflit social fragilise un service essentiel

Le mouvement chez Derichebourg s’inscrit dans un secteur où les métiers restent exigeants. Les agents de collecte travaillent tôt, manipulent des charges répétées, circulent dans le trafic et interviennent par tous les temps. Les revendications n’ont pas été détaillées dans l’information initiale, mais les conflits de ce type portent fréquemment sur les conditions de travail, les rémunérations, l’organisation des tournées ou les effectifs disponibles.

Le dialogue social joue un rôle déterminant pour limiter la durée des perturbations. Une reprise durable suppose que les points de blocage soient identifiés, discutés et suivis. Les directions d’entreprises de propreté urbaine doivent concilier contraintes budgétaires, obligations contractuelles et attentes des salariés. Les représentants du personnel, de leur côté, cherchent à obtenir des garanties concrètes sur le quotidien des équipes.

Pour les usagers, la collecte des déchets apparaît souvent comme une évidence du quotidien jusqu’au moment où elle s’arrête. Ce service essentiel devient visible par son absence. Les conséquences dépassent l’inconfort visuel, car elles touchent l’hygiène, l’image des quartiers, l’activité des commerces et la charge de travail des agents qui devront absorber le retard une fois le conflit levé.

La reprise, si elle intervient rapidement, ne signifie pas un retour immédiat à la normale. Les équipes doivent traiter les volumes accumulés, rétablir les calendriers et parfois organiser des tournées renforcées. Les collectivités peuvent demander aux habitants de respecter des consignes temporaires pour fluidifier cette remise en ordre. Dans le Sud réunionnais, l’évolution reste incertaine tant que les parties n’ont pas communiqué de calendrier précis de sortie de crise.

Questions fréquentes Quelle zone est concernée par la grève chez Derichebourg ? Les perturbations signalées concernent le Sud de La Réunion. Les secteurs précis peuvent varier selon les tournées et les informations communiquées localement. Que faire si mon bac n’a pas été collecté ? Il est recommandé de suivre les consignes de la commune ou de l’intercommunalité, de fermer les sacs et d’éviter les dépôts au sol qui compliquent la reprise. Les collectivités peuvent-elles remplacer Derichebourg immédiatement ? Le remplacement immédiat d’un prestataire dépend des contrats, des moyens disponibles et du cadre juridique. Les collectivités priorisent souvent les zones les plus sensibles. La collecte reviendra-t-elle à la normale dès la fin de la grève ? Pas toujours. Après une interruption, les équipes doivent absorber les volumes accumulés et rétablir progressivement les calendriers habituels.

À retenir La grève chez Derichebourg perturbe la collecte dans le Sud de La Réunion.

Les bacs non collectés créent des risques de nuisances et de salubrité.

Les collectivités restent les interlocuteurs directs des habitants.

La reprise dépendra du dialogue social et des moyens disponibles.