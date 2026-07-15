Tanguy Matériaux optimise la gestion de sa flotte et réduit sa consommation de carburant grâce à la télématique Webfleet et l’accompagnement de Katalii

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Paris, 15 juillet 2026 – Distributeur de matériaux de construction, Tanguy Matériaux a modernisé la gestion de sa flotte en s’appuyant sur les solutions de télématique Webfleet et sur l’accompagnement de Katalii. L’objectif est d’améliorer la sécurité des conducteurs, d’optimiser les opérations et de piloter l’activité à partir de données fiables.

Entre fin 2024 et début 2025, 135 véhicules ont été équipés en moins de cinq mois avec la solution Webfleet et l’outil de digitalisation du transport PILOT’ING développé par Katalii. L’entreprise peut désormais géolocaliser l’ensemble de sa flotte, suivre ses opérations en temps réel et prendre des décisions basées sur des données précises.

Selon Hervé Tanguy, directeur général du Groupe Tanguy, cette démarche marque un véritable changement de culture en permettant un pilotage de la flotte fondé sur des données fiables plutôt que sur des estimations.

Une stratégie fondée sur la donnée et l’accompagnement des équipes

Au-delà du déploiement technologique, Katalii a accompagné Tanguy Matériaux dans la mise en place d’un programme complet d’écoconduite comprenant :

une charte d’écoconduite élaborée lors de l’audit initial ;

l’analyse des données issues des véhicules ;

la formation individuelle des conducteurs et des exploitants ;

le suivi des performances dans le temps ;

l’organisation d’un challenge d’écoconduite.

Cette approche combine exploitation des données et accompagnement humain afin d’ancrer durablement les bonnes pratiques.

Thomas Guillet, directeur logistique et transport du Groupe Tanguy, souligne que la télématique a permis de passer d’une gestion réactive à une gestion proactive, avec des indicateurs précis pour accompagner les conducteurs et mesurer les progrès.

Des économies de carburant déjà constatées

Les premiers résultats sont significatifs :

une baisse de la consommation de carburant de 4 à 5 % avant même le lancement du challenge d’écoconduite ;

un objectif fixé entre 7 et 8 % d’économies ;

une amélioration des comportements de conduite ;

un meilleur suivi de la consommation, des temps de ralenti, des événements de conduite et de l’utilisation du frein moteur.

Une meilleure maîtrise des opérations logistiques

La solution a également permis :

de faciliter le respect de la réglementation sur les temps de conduite et de repos grâce au téléchargement à distance des données sociales ;

de recevoir des alertes de maintenance en temps réel ;

d’optimiser les temps de chargement et de déchargement grâce à la géolocalisation et à la solution PILOT’ING.

Les données collectées ont déjà conduit à une réorganisation de certains sites afin d’améliorer leur efficacité. À terme, l’entreprise prévoit d’automatiser davantage ses processus grâce au géofencing.

Un accompagnement déterminant pour la réussite du projet

Katalii a accompagné Tanguy Matériaux depuis l’audit initial jusqu’au déploiement opérationnel.

Pour Grégory Moll, chef de projet chez Katalii, la réussite repose sur une combinaison entre technologie, analyse des données et accompagnement humain afin d’installer durablement les bonnes pratiques.

Une gestion de flotte plus collaborative

La centralisation des données permet désormais aux différents services de travailler avec une information commune. Les décisions opérationnelles reposent sur des indicateurs objectifs, limitant les écarts d’appréciation entre les responsables.

Selon Yoni Allali, directeur de la région Ouest chez Webfleet, Tanguy Matériaux illustre une utilisation avancée de la télématique où les données servent à transformer concrètement les opérations, avec des gains en sécurité, en efficacité et en performance durable.

À propos de Webfleet

Webfleet est la solution mondiale de gestion de flotte de Bridgestone. Plus de 50 000 entreprises utilisent cette plateforme pour améliorer l’efficacité de leur flotte, renforcer la sécurité, respecter les réglementations et optimiser leurs opérations grâce à l’analyse des données.

À propos de Katalii

Katalii, marque du Groupe Berto, accompagne les entreprises dans l’optimisation de leur performance transport grâce à une offre reposant sur trois axes :