Grève SNCF du 10 juin : TGV, TER, RER fortement perturbés, un tiers des TGV supprimés dans les régions les plus touchées.

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Un tiers des TGV supprimés, un Intercités sur deux à l’arrêt, des TER annoncés fortement à très fortement perturbés: la journée du mercredi 10 juin s’annonce compliquée pour les voyageurs. La SNCF anticipe un impact sur l’ensemble du réseau, avec un point de vigilance particulier sur l’Île-de-France, où plusieurs lignes de RER et de Transilien doivent fonctionner au ralenti.

Le mouvement, prévu sur 24 heures, est porté par les quatre syndicats représentatifs de l’entreprise, CGT Cheminots, Unsa Ferroviaire, Sud-Rail et CFDT Cheminots. Le mot d’ordre est national, et la SNCF invite les clients à vérifier la circulation de leur train avant de se déplacer. Les passagers concernés par une suppression doivent être contactés, avec la promesse d’un échange ou d’un remboursement sans frais.

SNCF Voyageurs prévoit 2 TGV sur 3 en circulation

Sur les grandes lignes, la SNCF annonce en moyenne deux TGV sur trois en circulation, ce qui revient à un TGV sur trois supprimé. La prévision concerne les TGV Inoui, y compris certaines liaisons vers l’Europe, mais aussi les Ouigo et les TGV Lyria. Dans les gares, cela se traduit souvent par des trains plus chargés, des quais plus denses et des temps d’embarquement rallongés.

Grève SNCF du 10 juin : TGV, TER, Intercités, RER, le détail des perturbations attendues

Concrètement, si tu dois faire un Paris-Lyon ou un Lille-Bordeaux, tu peux te retrouver avec moins de choix d’horaires, et un report sur un train plus tôt ou plus tard dans la journée. La SNCF explique que, grâce aux places restantes, l’ensemble des clients devrait pouvoir voyager dans la journée. C’est une promesse qui dépend beaucoup des axes, parce qu’un mercredi de juin n’a pas la même pression qu’un grand week-end de départ.

Le point à anticiper, c’est l’effet domino. Un TGV supprimé peut faire sauter une correspondance, ou obliger à traverser une gare à la dernière minute pour rejoindre un autre train. Si tu as un enchaînement TGV puis TER, ou TGV puis Intercités, prends le temps de vérifier les correspondances, parce qu’un décalage de 20 minutes peut suffire à faire rater le second train.

Un cadre du secteur ferroviaire, Marc, qui suit les conflits sociaux depuis des années, le résume sans détour: Quand on annonce 2 trains sur 3, le vrai sujet n’est pas seulement l’annulation, c’est la capacité. Un train maintenu mais bondé, c’est un voyage qui se dégrade. Il ajoute une nuance utile, parce qu’on l’oublie vite, les suppressions se concentrent parfois sur certaines tranches horaires, ce qui rend la journée très inégale selon l’heure de départ.

Intercités: un train sur deux supprimé, y compris la nuit

Le trafic Intercités est annoncé plus sévèrement touché, avec un train sur deux supprimé, de jour comme sur les trains de nuit. Pour les liaisons classiques, souvent utilisées faute d’alternative directe en TGV, la conséquence est immédiate: moins de fréquences, des trajets parfois plus longs, et des reports qui se font sur des trains déjà moins nombreux en temps normal.

Si tu comptes sur un Intercités pour relier une ville moyenne à Paris ou à une métropole régionale, la suppression peut te forcer à basculer sur un itinéraire en TER avec plusieurs changements, ou sur la route. Le hic, c’est que l’Intercités sert souvent de colonne vertébrale à des territoires moins bien dotés en TGV. Une journée à 50% de circulation, c’est vite un casse-tête pour les déplacements professionnels, les rendez-vous médicaux ou les retours d’étudiants.

La SNCF indique que tous les clients Intercités concernés par une annulation doivent être recontactés, avec un échange sans frais ou un remboursement. Dans la pratique, ce contact peut arriver par mail, SMS ou notification d’application, mais il reste une règle simple si tu veux éviter les mauvaises surprises: vérifier toi-même la veille et le matin même. Les jours de grève, les informations bougent vite, et la chaîne d’info voyageurs n’est pas toujours parfaite.

Marc, usager régulier des Intercités, formule une critique qu’on entend souvent: On te propose un échange, mais si le train suivant est complet ou tombe aussi, tu perds du temps. Et sur les trains de nuit, la capacité est limitée, donc le report peut être compliqué. C’est un rappel utile, parce que l’Intercités n’a pas la même souplesse que le TGV sur certains axes, surtout quand il n’y a que quelques départs quotidiens.

TER: Hauts-de-France, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes très touchés

Le gros point noir annoncé concerne les TER, avec une circulation décrite comme fortement perturbée sur une large partie du pays, et très fortement perturbée dans plusieurs régions. Les informations disponibles évoquent une situation particulièrement dégradée dans les Hauts-de-France, en Bretagne et en Auvergne-Rhône-Alpes, où la SNCF parle d’un impact massif sur les dessertes du quotidien.

Dans les Hauts-de-France, un chiffre donne l’ampleur: la SNCF annonce un TER sur cinq en circulation à l’échelle régionale. Pour les trajets domicile-travail, c’est le type de ratio qui oblige à s’organiser autrement, covoiturage, voiture, télétravail, ou départ très tôt pour attraper le rare train maintenu. Et quand un TER est supprimé, ce n’est pas seulement un retard, c’est parfois la disparition pure et simple de la seule option de transport public viable.

La photographie nationale montre des niveaux variables. Sont annoncées perturbées des régions comme Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sont annoncées fortement perturbées des zones comme le Grand Est, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Ce vocabulaire compte, parce qu’il indique souvent, sur le terrain, une réduction des fréquences et des trous de desserte sur des plages entières.

Un responsable d’association d’usagers, Marc, insiste sur un point concret: Les TER, c’est l’école, le boulot, les correspondances. Quand tu supprimes une rame sur une ligne périurbaine, tu peux avoir 90 minutes sans train, et derrière tu as des quais saturés. Sa nuance est simple, mais importante, les TER ne se compensent pas facilement, parce que les bus de substitution ne peuvent pas absorber d’un coup des centaines de passagers sur les axes les plus chargés.

RER et Transilien: l’Île-de-France annoncée fortement perturbée

En Île-de-France, la SNCF annonce un trafic régional fortement perturbé, avec des difficultés attendues sur la plupart des lignes Transilien et sur des axes de RER opérés par la SNCF. Pour les voyageurs franciliens, l’impact se joue moins sur l’annulation d’un trajet unique que sur la régularité, un train supprimé ici, un intervalle doublé là, et une affluence qui grimpe dès les premières heures de pointe.

Dans ce contexte, le conseil le plus pragmatique, c’est d’éviter les correspondances serrées et de prévoir une marge. Si tu dois traverser Paris avec un enchaînement RER puis Transilien, ou l’inverse, la probabilité de perdre 20 à 40 minutes augmente. Les gares de correspondance deviennent des points de congestion, surtout quand plusieurs lignes fonctionnent en mode dégradé en même temps.

La SNCF recommande, quand c’est possible, de reporter son déplacement. C’est une consigne qui fait grincer des dents, parce que tout le monde ne peut pas décaler une réunion, un examen ou une garde d’enfant. Mais elle reflète un fait, la capacité disponible risque d’être inférieure à la demande aux heures de pointe. Si tu peux décaler ton départ en milieu de matinée ou en début d’après-midi, tu limites souvent la densité, même si tu ne l’annules pas.

Marc, qui prend le RER pour travailler, résume l’ambiance des jours de grève, et il n’y va pas par quatre chemins: On te dit de vérifier l’appli, mais quand tu es déjà dans le couloir, tu subis. Le vrai sujet, c’est la prévisibilité. Sa critique vise la difficulté à se projeter, parce qu’un trafic fortement perturbé reste une formule large. Dans les faits, deux voyageurs sur la même ligne peuvent vivre une journée totalement différente selon l’heure et la gare.

Remboursements, échanges sans frais et conseils pratiques avant de partir

La SNCF indique que les voyageurs dont le train est supprimé seront contactés, et qu’ils pourront obtenir un remboursement ou un report sans frais. Cette règle vaut pour les grandes lignes annoncées, TGV comme Intercités. Dans une journée tendue, c’est l’élément le plus concret pour limiter la casse financière, surtout si tu as réservé tôt et que les alternatives, train plus cher ou voiture, font grimper la note.

Le premier réflexe, c’est de vérifier la circulation de ton train et de tes correspondances avant de te déplacer. Si ton trajet combine plusieurs segments, regarde chaque morceau, parce qu’un TGV maintenu ne sert à rien si le TER de rabattement est supprimé, ou si le RER qui te mène à la gare est trop irrégulier. Et si tu dois absolument voyager, vise un départ plus tôt que prévu, quitte à attendre ensuite, plutôt que de courir après un train incertain.

Sur le plan logistique, prépare un plan B crédible. Pour un trajet régional, ça peut être covoiturage ou bus, même si la capacité est limitée. Pour un long trajet, ça peut être un report sur un autre horaire, ou un itinéraire différent avec moins de correspondances. Le piège classique, c’est de multiplier les changements pour sauver le voyage, alors que chaque correspondance ajoute un point de fragilité dans une journée où le réseau est déjà sous tension.

Cette grève est aussi un test social pour Jean Castex, nommé à la tête de la SNCF en novembre 2025, dans un mouvement unitaire présenté comme inédit depuis décembre 2024. Les revendications citées tournent autour des salaires, des conditions de travail et des inquiétudes liées à l’ouverture à la concurrence. L’impact, lui, se mesure au quotidien, et la journée du 10 juin rappelle une réalité, quand le rail se grippe, c’est toute l’organisation des villes et des régions qui doit s’adapter en quelques heures.

Lire : Jeff Bezos et Blue Origin : la fusée New Glenn prête à bouleverser les lancements spatiaux À retenir La SNCF prévoit deux TGV sur trois en circulation, soit un tiers de suppressions.

Les Intercités, y compris les trains de nuit, devraient rouler à 50%.

Les TER sont annoncés très perturbés dans plusieurs régions, avec un TER sur cinq dans les Hauts-de-France.

En Île-de-France, RER et Transilien sont annoncés fortement perturbés sur la plupart des lignes.

Les clients touchés par une suppression doivent pouvoir échanger ou se faire rembourser sans frais.