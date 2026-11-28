Le Grand Prix de Formule 1 du Qatar s’est imposé comme une étape stratégique dans le calendrier sportif, notamment lors de l’édition 2026. Organisé sur le circuit international de Lusail, situé au nord de Doha, ce 22e rendez-vous du championnat du monde a marqué l’avant-dernier acte d’une saison intense et pleine de rebondissements. Entre performances des écuries, organisation précise et enjeux majeurs, retour sur les moments forts qui ont rythmé ce week-end sous haute tension.

Les temps forts des essais libres La première journée du Grand Prix du Qatar a été marquée par la domination affichée par les monoplaces de chez Mercedes lors des deux premières séances d’essais libres. Les essais du vendredi ont constitué pour les équipes une occasion capitale de recueillir des données techniques et d’ajuster leurs réglages face aux spécificités du climat qatari, caractérisé par la chaleur et une piste exigeante. Andrea Kimi Antonelli s’est particulièrement illustré lors de ces sessions, confirmant son statut de talent à surveiller. Sa performance aux essais libres 2, où il conserve la tête après avoir déjà dominé la session initiale, a attiré l’attention du paddock et des suiveurs du championnat. Ce contexte de forte concurrence, associé à la recherche permanente d’optimisation des voitures, a placé les pilotes dans une dynamique compétitive dès les premiers tours de roue.