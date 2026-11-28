Le banquet du Canon français, organisé à Biarritz le 28 novembre 2026, a été marqué par de vives tensions. Cet événement, réunissant des centaines de convives autour d’un repas convivial, a suscité des réactions contrastées et déclenché des rassemblements d’opposants sur place. Retour sur une journée d’affrontements et d’interventions policières dans la station balnéaire du sud-ouest.

L’ampleur de la mobilisation a constitué un défi logistique pour les organisateurs, obligés de sécuriser les accès alors que plusieurs groupes d’opposants avaient annoncé leur intention de perturber le déroulement du banquet. La présence policière sur place a rapidement été renforcée en raison des tensions croissantes entre participants et manifestants.

Ce samedi, près de 1 500 à 2 000 personnes avaient répondu à l’invitation du Canon français pour participer à un grand banquet à Biarritz. L’association, connue pour organiser des événements festifs avec une dimension identitaire affirmée, souhaitait proposer une journée placée sous le signe de la tradition culinaire française . Le format du banquet s’est inspiré des grands repas collectifs populaires .

Heurts et blocages : retour sur les incidents majeurs

La journée a été ponctuée par de multiples affrontements en marge du déjeuner. Dès le début de l’après-midi, des groupes de militants appelés “antifas” se sont positionnés aux abords de la salle afin d’empêcher l’entrée des convives. Un rempart humain a même été formé pour bloquer l’accès principal, engendrant de longs moments de tension.

Des échanges houleux se sont produits avec certains invités, tandis que la police, mobilisée en nombre, a tenté de maintenir l’ordre. En réaction au blocage, des barrages ont été installés et incendiés, provoquant d’importants nuages de fumée visibles à plusieurs kilomètres. L’intervention des forces de l’ordre a donné lieu à des heurts violents, durant lesquels un policier a été sérieusement blessé.

Barrages routiers et incendies de poubelles autour de la salle

et incendies de poubelles autour de la salle Rempart humain dressé par les opposants pour filtrer l’accès

dressé par les opposants pour filtrer l’accès Utilisation de la force publique pour permettre l’arrivée des convives

pour permettre l’arrivée des convives Blessures parmi les policiers et les manifestants lors des échauffourées

Origines des tensions et rôle des différents acteurs

Les différentes factions présentes sur le site portaient chacune leurs revendications. D’un côté, le Canon français était accusé par ses détracteurs de véhiculer des idées et valeurs d’extrême droite. Certains financements de l’événement, notamment par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin, avaient ravivé la controverse. De l’autre, les militants antifascistes entendaient dénoncer publiquement la tenue de ce rassemblement et marquer leur opposition par des actions coup de poing.

En réponse, les services d’ordre ont cherché à éviter toute escalade. Malgré ces précautions, des altercations physiques, jets de projectiles et destructions de mobilier urbain ont été signalés tout au long de la journée. Selon plusieurs témoignages, le climat est devenu particulièrement tendu aux heures de pointe du service de midi.

Conséquences locales et bilan sécuritaire

Le lendemain du banquet, la ville de Biarritz a dû faire face à des dégradations importantes sur la voie publique. Plusieurs axes ont connu d’importants embouteillages, affectant la circulation locale jusque tard dans la soirée. Les autorités ont confirmé qu’un agent de police avait été évacué dans un état préoccupant, ajoutant une dimension dramatique à l’événement.

Le bilan fait également état de plusieurs interpellations parmi les manifestants qui avaient refusé de quitter les lieux ou participé activement aux violences. Les organisateurs ont quant à eux maintenu leur volonté de poursuivre ces banquets, tout en soulignant la nécessité d’assurer un dialogue démocratique autour de leurs activités.