OpenAI en Allemagne, datacenter géant lié au nucléaire français, le projet négocié en coulisses par Merz serait abandonné

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Un projet de datacenter géant attribué à OpenAI en Allemagne, discrètement négocié par Friedrich Merz et associé à une alimentation par le nucléaire français, serait abandonné selon une information rapportée par BFM. Le dossier illustre les tensions entre besoins massifs de calcul, sécurité énergétique et concurrence européenne pour accueillir les infrastructures de l’intelligence artificielle. Aucun détail public complet n’a été communiqué sur le site envisagé, le volume d’investissement ou la puissance électrique réservée.

OpenAI et Merz avaient exploré un datacenter allemand géant

Le projet évoqué par BFM portait sur un datacenter de très grande taille en Allemagne, destiné à accompagner la croissance des services d’intelligence artificielle. Dans ce type d’installation, les salles de serveurs hébergent des milliers de processeurs spécialisés, dont les besoins en électricité et en refroidissement dépassent largement ceux d’un centre informatique classique. Le nom d’OpenAI, associé à ChatGPT et à des modèles de langage utilisés par des millions d’usagers, donne à ce dossier une portée industrielle et politique.

La négociation aurait été menée de manière discrète par Friedrich Merz, dans une logique d’attractivité économique. Pour Berlin, accueillir un acteur américain de premier plan aurait permis d’envoyer un signal fort aux investisseurs technologiques. L’Allemagne cherche à consolider sa place dans les chaînes de valeur numériques, après avoir longtemps concentré son image industrielle sur l’automobile, la chimie et la machine-outil. Un tel site aurait aussi créé des emplois qualifiés autour de l’ingénierie, de la maintenance électrique et de la cybersécurité.

Le caractère pharaonique du projet, selon le terme repris autour du dossier, renvoie surtout à l’échelle énergétique. Les datacenters dédiés à l’IA ne sont pas de simples entrepôts numériques. Ils nécessitent une alimentation stable, des raccordements puissants et des dispositifs de refroidissement capables de fonctionner sans interruption. Les opérateurs recherchent des terrains proches des réseaux à haute tension, avec des procédures administratives rapides et une fiscalité prévisible.

Le retrait signalé ne signifie pas la fin des ambitions européennes d’OpenAI, mais il réduit la portée symbolique de l’option allemande. Les discussions sur ce type d’infrastructure se déroulent souvent sous confidentialité, car elles engagent des collectivités locales, des fournisseurs d’énergie et des autorités de régulation. L’absence d’annonce officielle détaillée limite les certitudes sur les causes exactes de l’abandon, mais le dossier révèle déjà la compétition engagée entre États pour capter les investissements liés à l’IA.

Les discussions autour des grands datacenters associent décideurs publics, investisseurs et énergéticiens.

Le nucléaire français devait sécuriser l’alimentation électrique

L’un des éléments les plus sensibles du dossier concerne l’énergie. Le datacenter allemand aurait été alimenté, au moins en partie, par du nucléaire français, selon les informations rapportées. Cette perspective met en lumière une réalité rarement visible pour le grand public : les infrastructures numériques dépendent d’abord d’une électricité abondante, stable et disponible à long terme. Pour les modèles d’IA, les pics de calcul exigent une continuité que les exploitants ne peuvent pas laisser au hasard.

Le recours à la production française aurait eu une dimension paradoxale. L’Allemagne a quitté le nucléaire, tout en restant connectée au marché électrique européen. Dans le même temps, la France conserve un parc nucléaire important, souvent présenté comme un atout pour fournir une électricité bas carbone. Un contrat lié au réseau allemand et à des capacités françaises aurait donc soulevé des questions politiques, car il aurait associé une stratégie industrielle allemande à une source d’énergie que Berlin a écartée sur son propre territoire.

Pour un groupe comme OpenAI, le sujet n’est pas seulement environnemental. Les contrats d’électricité à long terme servent à sécuriser les coûts, à convaincre les financeurs et à garantir la disponibilité des serveurs. Les datacenters d’IA peuvent consommer autant que des zones urbaines de taille moyenne lorsque leur capacité monte en charge. Les besoins ne se limitent pas aux serveurs : refroidissement, batteries, transformateurs, sécurité et redondance accroissent la facture énergétique.

Cette dépendance explique la multiplication des discussions entre acteurs numériques et producteurs d’énergie. Les grands groupes cherchent désormais des accords directs avec des fournisseurs d’électricité, parfois sur des horizons longs. L’abandon du projet allemand prive donc les partenaires d’une vitrine potentielle pour un montage transfrontalier. Il laisse aussi ouvertes les interrogations sur les futures implantations européennes d’infrastructures IA, dans un marché où l’énergie devient un critère aussi décisif que la disponibilité foncière ou la fiscalité.

Le projet allemand aurait reposé sur une alimentation liée au nucléaire français.

L’abandon signalé par BFM fragilise la stratégie allemande

Selon BFM, le projet serait désormais abandonné. Cette issue, si elle se confirme, représente un revers pour la stratégie allemande d’accueil des grands acteurs du numérique. L’Allemagne dispose d’atouts majeurs, dont une base industrielle dense, des compétences d’ingénierie reconnues et une position centrale dans le marché européen. Mais les datacenters d’IA imposent des contraintes particulières, notamment sur le délai de raccordement électrique, le prix de l’énergie et la lisibilité réglementaire.

La question du coût pèse lourdement. Les industriels allemands alertent régulièrement sur le niveau des prix de l’électricité, devenu un sujet de compétitivité. Pour une usine classique, l’énergie représente déjà un poste stratégique. Pour un datacenter d’IA, elle devient un pilier du modèle économique. Les investisseurs comparent donc les territoires sur des critères très concrets : puissance disponible, stabilité du réseau, délais administratifs, accès à la fibre, sécurité physique et acceptabilité locale.

Un investissement industriel associé à OpenAI aurait aussi eu une portée diplomatique. Il aurait renforcé les liens entre Berlin et un acteur américain central dans l’écosystème de l’IA. Son abandon intervient dans une période où les États européens tentent d’éviter une dépendance trop forte aux infrastructures situées hors de l’Union. Les données, la puissance de calcul et les services cloud forment désormais un ensemble stratégique, au même titre que les semi-conducteurs ou les réseaux télécoms.

Pour Friedrich Merz, le dossier illustre les limites d’une négociation menée sur un terrain très concurrentiel. Les annonces spectaculaires ne suffisent pas si les conditions opérationnelles ne sont pas réunies. D’autres pays européens mettent en avant une électricité bas carbone, des zones industrielles disponibles ou des procédures simplifiées. Les opérateurs arbitrent rapidement, car la demande mondiale de calcul progresse vite et les retards peuvent coûter cher face à des concurrents déjà installés.

Bruxelles surveille la souveraineté numérique et l’énergie

Au-delà du cas allemand, l’épisode intéresse directement la Commission européenne. Les datacenters d’IA concentrent des enjeux de souveraineté, d’énergie et de sécurité des données. L’Union veut attirer les investissements, mais elle doit aussi encadrer leur impact sur les réseaux électriques et les territoires. Un site géant peut créer de l’activité locale, mais il peut aussi mobiliser une part importante de la capacité disponible dans une région déjà sous tension.

La souveraineté numérique ne se limite plus à la localisation des données. Elle inclut l’accès aux puces, aux logiciels, aux capacités de calcul et à l’électricité. Une entreprise européenne qui souhaite entraîner ou utiliser des modèles avancés dépend souvent de ressources hébergées par des groupes américains. Accueillir des centres de calcul sur le sol européen peut réduire certains risques, sans supprimer la dépendance technologique si les plateformes, les puces et les modèles restent contrôlés par des acteurs extra-européens.

Les élus locaux, eux, regardent ces projets avec prudence. Les créations d’emplois directes sont réelles, mais limitées par rapport à la taille des investissements. Les retombées fiscales peuvent être significatives, tandis que la consommation d’eau pour le refroidissement et la pression sur le réseau électrique suscitent des débats. Dans plusieurs territoires européens, les projets de datacenters donnent lieu à des concertations plus serrées, car les habitants demandent des garanties sur l’usage des ressources publiques.

Le cas lié à OpenAI rappelle que la bataille de l’intelligence artificielle se joue aussi dans les postes électriques, les permis de construire et les contrats d’approvisionnement. Les annonces de modèles plus puissants reposent sur une infrastructure matérielle lourde, coûteuse et difficile à déployer rapidement. Les prochaines implantations européennes seront donc observées à travers un double prisme : la capacité à attirer des investissements numériques et la faculté à préserver l’équilibre des infrastructures critiques.

Lire : Reso Pro : la conciergerie nouvelle génération qui simplifie la vie des propriétaires et des entreprises en 2025 Questions fréquentes Que sait-on du projet de datacenter OpenAI en Allemagne ? Selon BFM, il s’agissait d’un projet de très grande ampleur négocié discrètement par Friedrich Merz. Il aurait visé l’accueil d’infrastructures de calcul liées à OpenAI, avec une alimentation électrique associée au nucléaire français. Les détails publics sur le site, le montant et la puissance prévue restent limités. Pourquoi le nucléaire français était-il évoqué pour un site allemand ? Les datacenters d’intelligence artificielle exigent une électricité stable, abondante et prévisible. Le parc nucléaire français peut fournir une production bas carbone disponible sur le marché européen. Cette option aurait permis de sécuriser l’approvisionnement d’un site allemand, malgré la sortie du nucléaire décidée par Berlin. L'abandon du projet bloque-t-il OpenAI en Europe ? Non. L’abandon signalé concerne ce projet allemand précis. OpenAI et d’autres acteurs de l’IA peuvent examiner d’autres sites européens, en fonction du prix de l’électricité, des raccordements, des délais administratifs, de la disponibilité foncière et des exigences locales en matière d’environnement.