Fusion nucléaire en 2026, ITER à Cadarache, le pari politique pour une énergie propre et compétitive, ce que la filière affronte

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Une analyse publiée par Atlantico remet la fusion nucléaire au centre du débat énergétique. Le sujet dépasse désormais le laboratoire. En 2026, gouvernements, industriels et chercheurs cherchent à transformer une prouesse scientifique en option crédible pour produire une électricité abondante, pilotable et bas carbone. La question centrale tient moins à la promesse physique qu’à la capacité politique de financer, réguler et organiser une filière longue, coûteuse et fortement stratégique.

ITER à Cadarache place la fusion au cœur du débat énergétique

Le projet ITER, installé à Cadarache, demeure le symbole le plus visible de l’ambition internationale autour de la fusion. Son principe repose sur la reproduction, dans une machine terrestre, des réactions qui alimentent les étoiles. L’objectif n’est pas de livrer immédiatement de l’électricité au réseau, mais de démontrer qu’un plasma peut produire davantage d’énergie qu’il n’en consomme pour être chauffé et confiné.

Cette distinction compte dans le débat public. La fusion n’est pas une technologie prête à remplacer les centrales actuelles dans les prochaines années. Elle se situe à l’intersection de la physique des plasmas, de l’ingénierie lourde, de la cryogénie, de la robotique et de la science des matériaux. La promesse reste forte, car la réaction visée ne produit pas de CO2 lors de l’exploitation et limite la quantité de déchets radioactifs à vie longue.

Les défenseurs de cette voie y voient une réponse possible aux limites des renouvelables intermittents et aux contraintes d’acceptabilité du nucléaire de fission. Une source d’énergie bas carbone, pilotable et dense aurait une valeur particulière pour les réseaux électriques fortement sollicités par l’électrification des transports, de l’industrie et du chauffage. Les besoins des centres de données, de la métallurgie ou de la chimie ajoutent une pression supplémentaire sur la planification énergétique.

Le rôle de la puissance publique reste central. Aucun acteur privé ne peut porter seul des infrastructures de cette ampleur sur des horizons aussi longs. Les États financent les grands équipements, assurent la continuité des compétences et fixent le cadre des coopérations internationales. La fusion devient de ce fait un objet politique, au même titre que le spatial ou les semi-conducteurs, avec des enjeux de souveraineté, de propriété intellectuelle et de maîtrise industrielle.

Les installations de fusion nécessitent une coordination étroite entre physique des plasmas, ingénierie et informatique avancée. — © Image générée par IA / Ideogram

Start-up et industriels cherchent un modèle compétitif en 2026

Le paysage a changé avec l’arrivée de start-up spécialisées, appuyées par des fonds privés et parfois par de grands groupes énergétiques. Ces entreprises promettent des cycles de développement plus courts que les programmes publics. Elles explorent des concepts variés, du confinement magnétique compact aux lasers de forte puissance, avec l’idée de réduire la taille des installations et d’accélérer les essais techniques.

Les tokamaks restent la configuration la plus connue, grâce à leur historique scientifique et à la masse de données accumulées. Les stellarators, plus complexes dans leur géométrie, séduisent aussi certains chercheurs par leur potentiel de stabilité du plasma sur de longues durées. D’autres pistes, moins médiatisées, misent sur des aimants supraconducteurs de nouvelle génération ou sur des schémas hybrides capables de simplifier la future maintenance.

La question économique demeure le filtre principal. Une centrale à fusion ne sera pas jugée seulement sur sa performance scientifique, mais sur son coût du kilowattheure, sa disponibilité, son temps de construction et sa capacité à être assurée. Les industriels comparent déjà cette option avec l’éolien en mer, le solaire accompagné de stockage, les nouveaux réacteurs de fission et les centrales à gaz équipées de captage carbone.

La concurrence se joue aussi sur les chaînes d’approvisionnement. Aimants supraconducteurs, composants soumis à très haut flux neutronique, systèmes de refroidissement, capteurs et logiciels de contrôle exigent des fournisseurs hautement qualifiés. Pour l’Europe, l’enjeu consiste à ne pas seulement financer la recherche, mais à garder sur son territoire les briques industrielles décisives. Sans cette base productive, la technologie risquerait de dépendre de partenaires extérieurs au moment de son éventuelle commercialisation.

La tenue des matériaux et la maintenance robotisée figurent parmi les verrous techniques de la fusion. — © Image générée par IA / Ideogram

Le tritium et les matériaux concentrent les arbitrages publics

La fusion la plus étudiée repose sur un mélange deutérium-tritium. Le deutérium est présent dans l’eau, tandis que le tritium est rare, radioactif et soumis à des règles strictes. Cette contrainte pèse sur toute stratégie industrielle. Une future centrale devra produire une partie de son propre tritium grâce à des couvertures contenant du lithium, frappées par les neutrons issus de la réaction.

Ce point technique devient un sujet politique, car il suppose des choix miniers, industriels et réglementaires. Le lithium est déjà demandé par les batteries, les réseaux électriques et la mobilité. Même si les quantités nécessaires pour la fusion n’ont rien de comparable avec celles de l’automobile électrique, la sécurisation des approvisionnements doit être pensée tôt. Les contrats, les stocks stratégiques et les normes de transport auront un impact direct sur la crédibilité de la filière.

Les matériaux constituent l’autre verrou. Les parois internes d’un réacteur devront encaisser des neutrons rapides, des températures élevées et des cycles d’exploitation répétés. Leur activation radioactive sera inférieure à celle de certains déchets issus de la fission, mais elle impose des procédures de maintenance robotisée, de confinement et de recyclage. La robustesse de ces composants déterminera la disponibilité réelle d’une centrale, donc son équilibre financier.

La sûreté nucléaire devra être expliquée avec précision au public. La fusion ne repose pas sur une réaction en chaîne incontrôlable, ce qui réduit certains risques majeurs associés à la fission. Elle n’efface pas pour autant les exigences de protection radiologique, de contrôle du tritium et de surveillance des installations. Les autorités devront construire une doctrine lisible, distincte de celle des centrales classiques, sans donner l’impression d’un régime dérogatoire.

France et Union européenne structurent la décision politique

La France dispose d’atouts réels dans ce dossier, avec une culture nucléaire ancienne, des ingénieurs spécialisés, des laboratoires publics reconnus et le site de Cadarache. Cette base ne suffit pas. Pour transformer la fusion en filière, il faut relier recherche fondamentale, démonstrateurs, formation professionnelle et tissu industriel. Les soudeurs qualifiés, spécialistes du vide, experts en contrôle commande et fabricants de composants avancés deviennent des ressources stratégiques.

L’Union européenne peut jouer un rôle d’agrégateur. Le financement de grands programmes scientifiques, la coordination des normes et le soutien aux industriels relèvent de son périmètre. Une politique fragmentée affaiblirait la position européenne face aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Chine, au Japon et à la Corée du Sud. Dans ce domaine, la taille du marché, la stabilité réglementaire et l’accès au capital comptent autant que les publications scientifiques.

Les commandes publiques peuvent créer un premier débouché, notamment pour des composants ou des services liés aux démonstrateurs. Cette approche limite le risque pour les entreprises sans promettre une rentabilité immédiate. Elle exige néanmoins une gouvernance exigeante, car les grands projets technologiques attirent facilement les annonces spectaculaires et les calendriers trop optimistes. Les décideurs devront distinguer les étapes vérifiables des promesses de communication.

La régulation sera déterminante pour la compétitivité. Des procédures trop lourdes freineraient l’innovation, tandis qu’un cadre trop vague fragiliserait l’acceptabilité. Le débat ouvert par Atlantico rappelle que la fusion n’est pas seulement une affaire de réacteur. Elle engage une vision de long terme sur l’électricité, l’industrie et la souveraineté. Les arbitrages pris en 2026 pèseront sur les compétences disponibles, les investissements privés et la place de l’Europe dans une technologie encore en construction.

Lire : Smart City Expo 2025 : Nikki Greenberg, Kate O’Neill et Carlo Ratti en tête d’affiche à Barcelone Questions fréquentes La fusion nucléaire produit-elle déjà de l’électricité commerciale ? Non. Les grands projets actuels cherchent d’abord à démontrer la stabilité du plasma, le rendement énergétique et la faisabilité des composants. La production commerciale dépendra ensuite de démonstrateurs industriels, de procédures de sûreté et d’un modèle économique compétitif. Pourquoi les États doivent-ils financer la fusion ? Les infrastructures nécessaires sont très coûteuses, complexes et longues à développer. Les États apportent une continuité que les seuls investisseurs privés ne peuvent pas toujours garantir. Leur rôle couvre aussi la régulation, la formation, la sûreté et la souveraineté industrielle. La fusion présente-t-elle les mêmes risques que la fission ? Non. La fusion ne repose pas sur une réaction en chaîne comparable à celle de la fission. Elle impose néanmoins des règles strictes concernant le tritium, la radioprotection, les matériaux activés et la maintenance des installations.