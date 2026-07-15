En 2026, voiture électrique ou hybride rechargeable, le choix fiscal qui peut surprendre les entreprises dans leurs calculs

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Le choix entre voiture électrique et hybride rechargeable ne se limite plus au prix d’achat pour une entreprise. En 2026, la fiscalité, les règles d’amortissement, le coût de l’énergie, l’usage réel des salariés et les contraintes locales de circulation modifient fortement le calcul. L’électrique garde un avantage net sur plusieurs postes, mais l’hybride rechargeable conserve un intérêt pour certains profils de trajets longs, à condition d’être rechargé régulièrement et d’afficher de faibles émissions homologuées.

Taxes 2026 : l’électrique échappe aux principaux prélèvements

Pour les sociétés, l’écart fiscal commence avec les taxes annuelles liées aux véhicules affectés à l’activité économique. Une voiture électrique n’émet pas de CO2 à l’échappement. Elle se situe donc dans la situation la plus favorable pour la taxe fondée sur les émissions, là où une hybride rechargeable dépend de sa valeur d’homologation WLTP. Cette différence pèse vite sur une flotte de plusieurs dizaines de véhicules.

Le régime français distingue notamment la taxation liée au dioxyde de carbone et celle liée aux émissions de polluants atmosphériques. Les véhicules 100 % électriques bénéficient d’un traitement plus favorable, car ils n’ont pas de moteur thermique. Les hybrides rechargeables, même utilisés majoritairement en mode électrique, conservent un moteur essence ou diesel. Cette architecture peut déclencher une taxation résiduelle selon le barème applicable et la catégorie environnementale retenue.

Dans les arbitrages de flotte, les modèles rechargeables affichant moins de 50 g de CO2 par kilomètre restent fiscalement plus attractifs que des modèles thermiques classiques. Mais cet avantage se réduit face à l’électrique, surtout lorsque l’entreprise raisonne en coût complet sur trois ou quatre ans. Le poids fiscal est alors additionné au loyer, à l’entretien, à l’assurance, au carburant, à l’électricité et à la valeur de revente.

La prudence reste nécessaire pour les véhicules commandés en cours d’année. Les directions financières doivent vérifier la date d’immatriculation, le taux d’émission figurant sur le certificat et les règles publiées pour 2026. Un même modèle peut présenter plusieurs versions fiscales selon la batterie, la puissance, les options et la masse. Pour une entreprise, le bon choix ne repose donc pas sur l’appellation commerciale, mais sur les données administratives du véhicule retenu.

Les taxes annuelles et les plafonds d’amortissement influencent le coût complet des véhicules.

Amortissement : le plafond favorise les modèles zéro émission

L’amortissement constitue le deuxième levier décisif. Pour une voiture particulière inscrite à l’actif, la déductibilité fiscale de l’amortissement est plafonnée selon le niveau de CO2. Les véhicules les moins émetteurs bénéficient du plafond le plus élevé, tandis que les modèles plus polluants sont pénalisés. Dans ce cadre, une voiture zéro émission peut être plus intéressante qu’une hybride rechargeable au prix catalogue proche.

Le plafond de déduction le plus favorable concerne les véhicules dont les émissions sont inférieures à 20 g de CO2 par kilomètre. Il vise principalement les modèles électriques. Les hybrides rechargeables se situent souvent dans la tranche suivante, lorsque leurs émissions homologuées se placent entre 20 et 49 g. Elles gardent donc un avantage par rapport aux thermiques, mais perdent une partie de l’écart fiscal avec l’électrique.

Un autre point mérite l’attention des comptables : la batterie d’un véhicule électrique peut, lorsqu’elle est facturée séparément, être amortie distinctement sous certaines conditions. Cette possibilité améliore le traitement fiscal réel d’un modèle électrique haut de gamme ou d’un utilitaire léger à batterie importante. Pour une flotte professionnelle, la présentation de la facture et le contrat de location peuvent donc modifier le résultat fiscal.

La TVA appelle une analyse séparée. Pour les voitures particulières, la TVA à l’achat reste en principe non récupérable, quelle que soit la motorisation, sauf cas professionnels spécifiques. En revanche, les règles applicables aux véhicules utilitaires, à la recharge, aux frais de déplacement et à certains usages de l’énergie peuvent changer le bilan. Les entreprises qui comparent un leasing électrique et un contrat hybride rechargeable doivent demander une simulation intégrant amortissement, taxe annuelle, frais d’énergie et avantage en nature.

L’intérêt d’un hybride rechargeable dépend fortement de la discipline de recharge des salariés.

Recharge et carburant : l’usage réel détermine l’économie

La fiscalité donne une première réponse, mais l’avantage économique dépend ensuite de l’usage quotidien. Une hybride rechargeable n’est favorable que si elle roule souvent batterie chargée. Dans le cas inverse, elle transporte un pack lourd tout en consommant du carburant, avec une consommation réelle parfois éloignée de l’homologation. Les entreprises qui n’organisent pas la recharge risquent de payer un véhicule fiscalement séduisant, mais coûteux à exploiter.

La voiture électrique présente un coût énergétique généralement inférieur lorsque la recharge se fait sur site ou au domicile avec remboursement encadré. Les tarifs des bornes rapides publiques peuvent réduire cet avantage, surtout pour les salariés itinérants. Une direction de flotte doit donc distinguer trois profils : trajets urbains prévisibles, longues tournées régionales et déplacements autoroutiers fréquents. Le choix fiscal optimal change selon ces usages.

La question des notes de frais devient centrale. Pour un modèle rechargeable, l’entreprise doit pouvoir suivre la part d’électricité et la part de carburant. Sans relevé fiable, le coût complet devient difficile à contrôler. Les cartes de recharge, les badges multi-opérateurs et les logiciels de gestion de flotte permettent désormais de rapprocher kilomètres, sessions de charge et dépenses. Ces outils transforment la recharge en donnée comptable exploitable.

Pour les salariés disposant d’un véhicule de fonction, l’avantage en nature renforce l’intérêt de l’électrique. Le régime spécifique des véhicules électriques prévoit un abattement sous plafond et un traitement favorable de certains frais d’électricité, selon les conditions en vigueur. Les hybrides rechargeables ne bénéficient pas du même niveau d’incitation. Ce point peut peser dans les négociations salariales, car le coût supporté par le collaborateur entre dans l’attractivité du véhicule proposé.

ZFE et image employeur renforcent l’intérêt de l’électrique

Au-delà de la fiscalité directe, les ZFE influencent les décisions des entreprises. Les zones à faibles émissions modifient l’accès aux centres urbains, aux clients, aux chantiers et aux sites administratifs. Une flotte électrique limite le risque de restriction future, particulièrement pour les sociétés de services, de maintenance, de livraison urbaine ou de conseil. L’hybride rechargeable conserve un macaron favorable dans beaucoup de situations, mais sa dépendance au moteur thermique la rend moins lisible à long terme.

L’image employeur compte également. Les grandes entreprises publient des objectifs de réduction de CO2 dans leurs rapports extra-financiers, tandis que les PME répondent de plus en plus à des appels d’offres intégrant des critères environnementaux. Afficher une flotte composée de véhicules électriques soutient ces engagements de manière plus directe qu’un parc hybride rechargeable, dont l’impact dépend fortement du comportement des conducteurs.

Le calcul n’est pas identique pour tous les métiers. Un commercial parcourant 45 000 kilomètres par an avec des étapes imprévisibles peut trouver dans l’hybride rechargeable une solution de transition, surtout si les bornes rapides sont rares sur son secteur. A l’inverse, un technicien intervenant dans une métropole, avec retour quotidien au dépôt, bénéficie souvent d’une meilleure cohérence avec l’électrique. La stratégie de flotte doit donc partir des tournées, pas seulement des barèmes.

Les entreprises les plus avancées combinent audit des trajets, installation de bornes, formation à l’écoconduite et clauses précises dans les contrats de location. Cette méthode réduit les mauvaises surprises et facilite le dialogue avec les salariés. En 2026, l’électrique ressort comme l’option fiscalement la plus avantageuse dans la majorité des cas, tandis que l’hybride rechargeable garde une place ciblée pour les usages mixtes et les territoires où la recharge reste moins dense.

Questions fréquentes Une voiture électrique est-elle toujours plus avantageuse fiscalement pour une entreprise ? Dans la majorité des cas, oui, car elle bénéficie du traitement le plus favorable sur les émissions, l’amortissement et parfois l’avantage en nature. Le résultat doit malgré tout être confirmé par une simulation intégrant le prix, le contrat de location, la recharge et le profil de trajet. Une hybride rechargeable peut-elle rester intéressante en 2026 ? Oui, pour des salariés effectuant à la fois des trajets quotidiens rechargeables et des déplacements longs difficiles à couvrir en électrique. Son intérêt baisse nettement si elle roule souvent batterie vide, car la consommation réelle et la fiscalité deviennent moins favorables. La TVA est-elle récupérable sur une voiture électrique d'entreprise ? Pour une voiture particulière, la TVA à l’achat n’est généralement pas récupérable, même si le véhicule est électrique. Des règles différentes peuvent s’appliquer aux véhicules utilitaires, à certaines activités professionnelles et à des dépenses liées à l’énergie. Quels critères comparer avant de choisir une motorisation pour une flotte ? L’entreprise doit comparer le taux de CO2, les taxes annuelles, le plafond d’amortissement, le coût de l’électricité ou du carburant, les bornes disponibles, les restrictions ZFE, l’avantage en nature et la valeur de revente prévue. Lire : Leaders du ferry et nouveautés à connaître | Les principales compagnies maritimes qui transportent les Français :