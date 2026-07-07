Chirurgie infantile au CHU : une grève deux ans après, les tensions hospitalières persistent

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Une grève touche la chirurgie infantile d’un CHU, deux ans après un précédent mouvement mentionné par Ouest-France. L’information, encore limitée dans ses détails publics, remet au premier plan les tensions récurrentes qui traversent les services pédiatriques hospitaliers, entre continuité des soins, organisation des blocs et conditions de travail des équipes.

Ouest-France signale un conflit deux ans après au CHU

Le titre publié par Ouest-France indique un retour de la grève dans un service de chirurgie infantile au CHU, deux ans après un premier épisode social. Cette seule temporalité suffit à souligner la persistance d’un malaise professionnel, sans permettre d’attribuer le mouvement à une revendication unique. Dans ce type de service, les causes peuvent mêler effectifs, organisation des gardes, charge opératoire et accès aux lits d’aval.

La chirurgie infantile occupe une place particulière dans l’hôpital public. Elle prend en charge des enfants atteints de pathologies urgentes, de malformations, de traumatismes ou de problèmes nécessitant une intervention programmée. Les équipes associent chirurgiens, anesthésistes, infirmiers de bloc, infirmiers anesthésistes, aides-soignants, brancardiers et personnels administratifs. Quand un mouvement social survient, la coordination devient plus complexe, car les actes urgents doivent rester assurés.

Deux ans après un précédent conflit, la répétition du signal social interroge la capacité de l’établissement à stabiliser durablement son fonctionnement. Les directions hospitalières rappellent souvent qu’elles doivent arbitrer entre plusieurs priorités: recrutement, contraintes budgétaires, sécurité des soins et réponse aux besoins croissants de la population. Les représentants du personnel, eux, mettent fréquemment en avant l’écart entre les annonces de renfort et la réalité des plannings.

À ce stade, les éléments transmis ne précisent ni la durée du mouvement, ni le nombre d’agents mobilisés, ni le niveau de perturbation au bloc opératoire. Cette prudence est importante. Une grève à l’hôpital ne signifie pas automatiquement l’arrêt complet du service. Elle peut prendre la forme d’un préavis, d’un rassemblement, d’une limitation de certaines activités ou d’une présence déclarée en grève avec assignations pour maintenir les soins urgents.

Le bloc pédiatrique concentre pression médicale et logistique

Le bloc opératoire pédiatrique impose des exigences plus fortes qu’un bloc généraliste classique. L’accueil d’enfants suppose du matériel adapté, des protocoles spécifiques et une présence médicale formée aux situations rares. L’anesthésie pédiatrique, en particulier, demande une expertise qui ne se remplace pas au pied levé. Une absence non compensée peut donc entraîner une réorganisation rapide de plusieurs salles.

Dans les CHU, la chirurgie infantile fonctionne à l’interface de plusieurs secteurs: urgences, imagerie, réanimation, pédiatrie médicale, orthopédie, urologie, chirurgie viscérale et consultations spécialisées. Le moindre déséquilibre dans l’un de ces maillons peut retarder une intervention ou compliquer une sortie. Les tensions sociales apparaissent souvent lorsque les professionnels estiment que la qualité de prise en charge dépend trop d’ajustements quotidiens.

La pression est aussi liée au caractère imprévisible de l’activité. Les urgences pédiatriques peuvent mobiliser une équipe en quelques minutes, de jour comme de nuit. À l’inverse, les opérations programmées nécessitent des créneaux stables, des lits disponibles et des parents informés suffisamment tôt. Quand les personnels signalent une surcharge, ils visent souvent cette accumulation de tâches visibles et invisibles: préparer l’enfant, rassurer la famille, vérifier les dossiers, gérer la douleur, organiser le retour en chambre.

Dans un service infantile, la dimension humaine amplifie la tension. Une intervention reportée concerne un jeune patient, mais aussi ses parents, l’école, les transports et parfois plusieurs semaines d’attente. Les équipes hospitalières se retrouvent donc exposées à une double pression: tenir l’activité pour éviter des pertes de chance, tout en alertant sur des conditions qu’elles jugent fragiles. Ce conflit deux ans après traduit une difficulté à résoudre ces tensions dans la durée.

Les familles exposées aux reports et aux délais

Pour les familles, une grève en chirurgie infantile se traduit d’abord par une incertitude pratique. Un rendez-vous opératoire implique souvent une journée libérée, une organisation professionnelle, la garde d’autres enfants et parfois un trajet long vers le CHU. Quand une intervention est reportée, même pour de bonnes raisons médicales ou sociales, le coût personnel peut être important.

Les interventions programmées sont les plus exposées aux ajustements lorsque l’hôpital doit réduire l’activité non urgente. Les opérations vitales, les urgences traumatologiques ou les situations à risque élevé sont maintenues en priorité, sous le contrôle de l’encadrement médical. Cette hiérarchisation protège les patients les plus fragiles, mais elle allonge les délais pour d’autres enfants dont la pathologie reste douloureuse, handicapante ou anxiogène.

Le parcours de soins pédiatrique ne se limite pas au jour du bloc. Avant l’opération, il comprend des consultations, des examens, une visite d’anesthésie et parfois une préparation psychologique. Après l’intervention, il peut nécessiter des soins infirmiers, de la rééducation ou un suivi en consultation. Chaque report produit un effet en chaîne sur ces étapes, avec de nouveaux créneaux à trouver dans des agendas déjà chargés.

Les parents attendent généralement deux informations prioritaires: savoir si l’opération aura lieu et comprendre dans quel délai une nouvelle date peut être proposée. Les secrétariats médicaux jouent alors un rôle central, car ils absorbent les appels et réorganisent les rendez-vous. Dans les périodes de conflit, leur charge augmente aussi, même lorsqu’ils ne sont pas directement impliqués dans le mouvement.

La communication devient un enjeu de confiance. Une explication claire sur les urgences maintenues, les reports possibles et les délais de rappel limite l’incompréhension. À l’inverse, des informations tardives renforcent le sentiment d’abandon. L’hôpital doit donc concilier le droit de grève, reconnu aux personnels, avec l’obligation de continuité des soins, particulièrement sensible quand les patients concernés sont des enfants.

Les directions de CHU contraintes par les effectifs

Les directions de CHU font face à une équation difficile dans les services spécialisés. Recruter des personnels soignants formés à la pédiatrie ne dépend pas seulement d’une ligne budgétaire. Il faut trouver des profils expérimentés, les former aux pratiques locales, sécuriser les plannings et maintenir une équipe suffisante la nuit, les week-ends et pendant les congés scolaires.

L’attractivité de l’hôpital public reste un sujet central. Les jeunes professionnels comparent les contraintes horaires, la rémunération, la charge émotionnelle et les perspectives d’évolution. En chirurgie infantile, la technicité peut attirer, mais la pression liée à la prise en charge d’enfants fragiles peut aussi accélérer l’usure. Les cadres doivent donc limiter les départs autant qu’organiser les arrivées.

La permanence des soins impose une présence minimale, même en période de grève. En France, les agents hospitaliers peuvent être assignés si leur absence met en danger la continuité du service. Ce mécanisme sécurise les urgences, mais il nourrit parfois un sentiment d’impuissance chez les grévistes, car ils se déclarent mobilisés tout en continuant à travailler. Le conflit devient alors moins visible pour le public, mais pas moins réel dans les équipes.

Les agences régionales de santé, dont l’ARS compétente pour le territoire, peuvent être sollicitées lorsque l’organisation des soins est menacée. Leur rôle consiste à suivre les capacités disponibles, à évaluer les risques et, si besoin, à coordonner des solutions entre établissements. Dans les faits, la marge de manœuvre reste étroite quand plusieurs hôpitaux rencontrent les mêmes difficultés de recrutement.

Le mouvement signalé deux ans après pose une question très concrète aux responsables hospitaliers: quelles mesures tiennent dans le temps? Les primes ponctuelles, les renforts temporaires ou les réorganisations internes peuvent soulager une période tendue, mais les équipes attendent souvent des engagements mesurables sur les effectifs, les horaires et la charge opératoire. Les prochaines discussions diront si ce nouvel épisode débouche sur un calendrier de travail partagé entre direction, médecins et représentants du personnel.

Questions fréquentes Que sait-on de la grève en chirurgie infantile au CHU ? Les éléments disponibles indiquent qu’un mouvement de grève touche la chirurgie infantile d’un CHU, deux ans après un précédent épisode social signalé par Ouest-France. Les détails sur la durée, le nombre de grévistes et les perturbations précises ne sont pas précisés dans les informations transmises. Les urgences pédiatriques sont-elles maintenues pendant une grève hospitalière ? Dans un hôpital public, la continuité des soins urgents doit être garantie. Les équipes peuvent être réorganisées et certains agents assignés afin de maintenir les interventions indispensables, tandis que des actes programmés peuvent être reportés selon les capacités disponibles.