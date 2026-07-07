Bentley Atalaya : le nom espagnol choisi pour sa première voiture électrique de luxe

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La première Bentley électrique devrait porter un nom espagnol. Selon Automobile Propre, le constructeur britannique a retenu Atalaya pour son futur modèle zéro émission, un choix qui marque une étape symbolique pour une marque longtemps associée aux grands moteurs thermiques. En ce 7 juillet 2026, cette appellation donne un premier indice sur la manière dont Bentley entend présenter sa transition électrique: moins comme une rupture technique que comme une extension de son univers de luxe, de voyage et de puissance maîtrisée.

Bentley Atalaya associe Crewe à un mot espagnol

Le nom Atalaya renvoie à un terme espagnol généralement associé à une tour de guet ou à un point d’observation élevé. Pour Bentley, ce choix n’a rien d’anodin. La marque de Crewe cherche à donner à sa première voiture électrique une identité immédiatement mémorisable, sans tomber dans une appellation trop technique ou dans un sigle difficile à installer auprès du grand public.

Cette logique prolonge une tradition maison déjà visible avec des noms évocateurs, choisis pour leur résonance internationale. Bentley ne vend pas seulement une fiche technique, mais un imaginaire fait de routes longues, de confort, de matériaux précieux et de performances disponibles sans effort apparent. Le recours à un mot espagnol permet de créer une distance culturelle, tout en conservant une sonorité simple à prononcer sur les principaux marchés.

Le choix de Crewe comme centre névralgique reste tout aussi important. Même électrique, le modèle devra conserver les codes d’assemblage, de finition et de personnalisation qui différencient Bentley des constructeurs premium plus généralistes. Le nom Atalaya devient par conséquent un outil de narration, destiné à rassurer les clients historiques autant qu’à séduire une clientèle plus sensible aux motorisations sans émission locale.

La première voiture électrique de la marque arrive dans un moment délicat pour les constructeurs de luxe. La réglementation pousse à l’électrification, mais les acheteurs attendent un niveau d’exclusivité intact. Bentley doit donc prouver que le passage à la batterie ne réduit ni la prestance, ni le confort, ni la valeur perçue du véhicule. Le nom choisi sert déjà cette ambition, en installant le modèle dans un registre plus patrimonial que technologique.

Le SUV électrique vise Rolls-Royce Spectre et Porsche

Le futur SUV électrique de Bentley entrera sur un segment où l’image compte autant que l’autonomie ou la puissance. Les modèles de prestige électrifiés ne sont plus des curiosités réservées à quelques salons automobiles. Ils deviennent des produits stratégiques pour les marques qui veulent conserver leurs clients les plus fortunés dans un contexte de restrictions urbaines et de fiscalité plus stricte sur les émissions.

La comparaison avec la Rolls-Royce Spectre sera inévitable, même si les deux véhicules ne répondent pas exactement au même usage. Rolls-Royce a choisi le registre du grand coupé électrique, très statutaire et centré sur le silence de fonctionnement. Bentley devrait plutôt privilégier une carrosserie haute, plus adaptée aux marchés où les SUV dominent les ventes de luxe, notamment en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Chine.

Face à Porsche, l’équation sera différente. Le constructeur de Stuttgart dispose d’une forte crédibilité électrique grâce à ses modèles sportifs et à son avance logicielle. Bentley devra donc se distinguer par le raffinement, l’expérience à bord et la personnalisation, plutôt que par une simple course aux chiffres. Une accélération spectaculaire ne suffira pas à convaincre si l’insonorisation, la qualité des cuirs, les boiseries et l’ergonomie ne correspondent pas au standing attendu.

La clientèle premium visée n’achète pas uniquement un moyen de transport. Elle recherche une forme de continuité sociale et esthétique. Dans ce cadre, Atalaya devra assumer un double rôle: ouvrir la gamme à l’électrique et préserver le prestige d’un badge dont la valeur repose sur plus d’un siècle d’histoire. Le positionnement tarifaire sera scruté, car il donnera la mesure de l’ambition réelle de Bentley sur ce nouveau terrain.

La plateforme électrique impose un calendrier serré à Crewe

Le passage à une plateforme électrique modifie profondément les priorités industrielles. Un modèle comme Atalaya ne peut pas se contenter de remplacer un moteur thermique par un pack de cellules. L’architecture doit intégrer la masse des batteries, la gestion thermique, l’espace intérieur, la sécurité passive et les besoins spécifiques d’une clientèle habituée à voyager dans un confort très supérieur à la moyenne du marché.

Les batteries constituent le premier enjeu visible. Sur un véhicule lourd et luxueux, l’autonomie réelle devra rester crédible sur autoroute, avec climatisation, passagers et bagages. Les chiffres homologués ne suffisent plus à convaincre les acheteurs avertis, souvent déjà propriétaires de plusieurs véhicules électrifiés. Ils savent que la consommation varie fortement avec la vitesse, la température extérieure et le relief.

La recharge rapide pèsera aussi dans l’évaluation du modèle. Un SUV Bentley électrique devra pouvoir enchaîner les longs trajets sans imposer des arrêts trop longs, faute de quoi il perdrait une partie de son intérêt face aux modèles thermiques encore présents dans la gamme. Le réseau public progresse, mais l’expérience reste inégale selon les pays, les opérateurs et les puissances disponibles sur les bornes.

L’usine de Crewe doit intégrer ces nouvelles contraintes sans affaiblir son image artisanale. La fabrication d’un véhicule électrique haut de gamme demande des compétences supplémentaires en électronique de puissance, en logiciels embarqués et en contrôle qualité des systèmes haute tension. Cette évolution transforme le métier des équipes, tout en conservant les gestes de sellerie, de placage bois et d’ajustement qui font partie de la signature Bentley.

Le calendrier industriel reste serré, car les concurrents avancent vite. Les clients du luxe acceptent parfois d’attendre un véhicule rare, mais pas de recevoir une technologie dépassée au moment de la livraison. Bentley devra donc maîtriser à la fois le lancement commercial, la montée en cadence et la fiabilité des premiers exemplaires, période toujours sensible pour un modèle entièrement nouveau.

Atalaya doit remplacer l’aura du W12 chez Bentley

L’électrification pose une question d’identité que Bentley ne peut pas éluder. Pendant des années, le W12 a servi de symbole technique et émotionnel. Sa puissance, son couple et sa souplesse donnaient aux modèles les plus prestigieux une personnalité immédiatement perceptible. Avec Atalaya, cette signature mécanique disparaît au profit d’une propulsion silencieuse, instantanée et beaucoup moins expressive sur le plan sonore.

Pour compenser cette perte, la marque devra renforcer tout ce qui relève de l’artisanat. Le client Bentley ne s’installe pas dans un intérieur standardisé. Il choisit des teintes, des surpiqûres, des essences de bois, des inserts métalliques et parfois des configurations très personnelles. Cette dimension deviendra encore plus centrale si la partie mécanique, moins visible et plus commune dans son principe, ne suffit plus à créer la différence.

L’habitacle sera probablement le principal terrain d’expression du modèle. Dans une voiture électrique de très haut niveau, le silence de fonctionnement met en évidence le moindre bruit parasite, la qualité des assemblages et le confort des sièges. Le numérique devra être présent, mais sans transformer l’intérieur en simple écran roulant. Bentley devra trouver un équilibre entre technologie actuelle et atmosphère de salon privé.

Le concept de grand tourisme reste le fil conducteur le plus solide. Une Bentley électrique ne peut pas être seulement vertueuse sur le plan environnemental local. Elle doit permettre de parcourir de longues distances dans un calme supérieur, avec une puissance disponible sans brutalité et une tenue de route cohérente avec son gabarit. Atalaya sera jugée sur cette capacité à traduire l’ADN de la marque dans une architecture nouvelle.

Les prochaines informations attendues porteront sur le design définitif, les performances, l’autonomie et le prix. Ces éléments permettront de mesurer si le nom espagnol Atalaya accompagne une simple transition réglementaire ou un vrai repositionnement de Bentley dans le très haut de gamme électrique.

Questions fréquentes Quel nom Bentley aurait choisi pour sa première voiture électrique ? Selon Automobile Propre, la première voiture électrique de Bentley devrait s’appeler Atalaya, un nom d’origine espagnole associé à l’idée de tour de guet ou de point d’observation. Pourquoi ce nom est-il important pour Bentley ? Ce nom permet à Bentley de présenter son passage à l’électrique sans adopter une appellation trop technique. Atalaya installe le modèle dans un univers de voyage, de prestige et d’exclusivité. Quels concurrents Bentley devra-t-il affronter avec Atalaya ? Le futur modèle électrique de Bentley sera comparé aux véhicules de luxe électrifiés, notamment la Rolls-Royce Spectre et les modèles électriques haut de gamme de Porsche.