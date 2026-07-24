90 % d’électricité renouvelable, 363 millions de kg recyclés, ce que Lenovo doit encore affronter sur les déchets

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Lenovo met en avant deux indicateurs environnementaux au cœur de sa communication de durabilité, 90 % d’électricité renouvelable dans ses opérations et 363 millions de kg recyclés. Ces chiffres, relayés par Pause Hardware, donnent une mesure concrète des efforts engagés par le groupe informatique dans un secteur très exposé aux critiques sur l’énergie, les déchets électroniques et la durée de vie des équipements. Au 24 juillet 2026, ils s’inscrivent dans un marché où les fabricants de PC, de serveurs et de périphériques doivent documenter plus précisément leurs engagements.

Lenovo atteint 90 % d’électricité renouvelable dans ses opérations

Le chiffre de 90 % d’électricité renouvelable constitue l’indicateur le plus immédiatement lisible du bilan présenté par Lenovo. Pour un groupe présent dans les ordinateurs portables, les stations de travail, les serveurs et les solutions d’infrastructure, l’énergie consommée par les sites industriels, les bureaux et les centres logistiques représente un poste majeur. L’approvisionnement en électricité renouvelable sert donc de marqueur pour évaluer la baisse des émissions liées aux opérations directes.

Cette donnée ne signifie pas que toute l’activité de Lenovo échappe aux émissions carbone. Dans l’industrie électronique, la chaîne d’approvisionnement concentre une large part de l’empreinte environnementale, avec l’extraction des matériaux, la fabrication des composants et le transport international. Mais le passage à une électricité largement issue de sources renouvelables réduit la pression sur la partie la plus contrôlable par l’entreprise, à savoir ses propres sites et contrats énergétiques.

La progression vers l’énergie renouvelable répond également à une demande croissante des grands clients. Les administrations, les banques, les industriels et les acteurs de la santé intègrent de plus en plus des critères environnementaux dans leurs appels d’offres. Un fabricant capable d’afficher un niveau élevé d’électricité renouvelable dispose d’un argument commercial, surtout sur les contrats portant sur des milliers de PC ou sur des infrastructures de datacenters.

Le niveau annoncé doit néanmoins être lu avec attention. Les entreprises peuvent utiliser plusieurs mécanismes, dont l’achat direct d’électricité verte, les contrats d’approvisionnement à long terme ou les certificats d’énergie renouvelable. La qualité environnementale de ces dispositifs varie selon les pays et les réseaux électriques. Pour les observateurs du secteur, le point décisif porte désormais sur la transparence des méthodes de calcul et sur la part consommée sur les sites de production.

L’électricité renouvelable devient un indicateur suivi dans les opérations des fabricants informatiques. — © Image générée par IA / Ideogram

363 millions de kg recyclés renforcent l’économie circulaire Lenovo

Le second chiffre mis en avant, 363 millions de kg recyclés, concerne un enjeu central pour l’électronique grand public et professionnelle. Les ordinateurs, écrans, stations d’accueil, serveurs et accessoires contiennent des métaux, plastiques et cartes électroniques dont la récupération demande des filières spécialisées. À cette échelle, le volume annoncé par Lenovo traduit une politique de collecte, de traitement et de réintégration de matières dans certains produits ou circuits industriels.

La question des déchets électroniques progresse dans le débat public, car les équipements informatiques se renouvellent vite dans les entreprises. Un parc de PC professionnel peut être remplacé tous les trois à cinq ans, parfois plus rapidement dans les métiers exigeants. Quand ces volumes sont multipliés par les administrations, les écoles, les entreprises de services et les groupes industriels, la fin de vie devient un sujet aussi stratégique que le prix d’achat initial.

Le recyclage ne règle pas tout. Les opérations de tri, de démontage et de traitement consomment de l’énergie, tandis que certaines matières restent difficiles à récupérer dans de bonnes conditions économiques. Les plastiques composites, les batteries ou les cartes mères nécessitent des procédés distincts. Le chiffre de 363 millions de kg donne donc un ordre de grandeur utile, mais il doit être complété par la part de matériaux réemployés dans de nouveaux appareils.

L’économie circulaire repose aussi sur la réparation, la réutilisation et la conception des produits. Des châssis plus faciles à ouvrir, des batteries remplaçables et des pièces détachées disponibles plus longtemps prolongent la durée d’usage. Dans ce domaine, les fabricants comme Lenovo sont observés par les directions informatiques, qui cherchent à réduire les coûts de renouvellement tout en abaissant leur empreinte environnementale déclarée.

Le traitement des déchets électroniques impose des filières spécialisées et contrôlées. — © Image générée par IA / Ideogram

Pause Hardware replace ces chiffres dans la pression du secteur

La publication signalée par Pause Hardware intervient dans un contexte où les fabricants de matériel informatique multiplient les bilans environnementaux. Les annonces chiffrées sont devenues un passage obligé pour les groupes technologiques, car leurs produits occupent une place centrale dans les usages numériques du quotidien. PC portables, écrans, serveurs et accessoires alimentent la transformation numérique, mais ils génèrent aussi consommation électrique et déchets en fin de cycle.

Le secteur fait face à une double pression. D’un côté, les clients veulent des appareils puissants, disponibles rapidement et proposés à des prix compétitifs. De l’autre, les régulateurs, les investisseurs et les acheteurs publics demandent des preuves sur les émissions, la réparabilité et l’origine des matériaux. Les données publiées par Lenovo sur les 90 % d’électricité renouvelable et les volumes recyclés s’insèrent dans cette compétition de crédibilité.

Les concurrents directs, notamment dans le PC professionnel et les infrastructures, communiquent eux aussi sur les matériaux recyclés, les emballages réduits et les objectifs de neutralité carbone. Dans ce paysage, une annonce isolée ne suffit pas. Les entreprises doivent fournir des trajectoires, des périmètres précis et des indicateurs comparables. Les directions achats demandent souvent des documents normalisés, des audits externes ou des évaluations par des organismes spécialisés.

La difficulté tient à la complexité de la chaîne mondiale de production. Un ordinateur portable assemble des composants venus de nombreux fournisseurs, avec des puces, des dalles, des batteries, des connecteurs et des emballages. La réduction de l’impact environnemental exige donc une coordination avec les sous-traitants. Les engagements de durabilité les plus solides sont ceux qui dépassent les seuls bureaux du fabricant pour intégrer les usines, la logistique et les partenaires de traitement des déchets.

Les clients professionnels surveillent les preuves environnementales Lenovo

Pour les clients professionnels, les chiffres publiés autour de Lenovo ont une portée pratique. Les grandes organisations doivent désormais mesurer leurs propres émissions indirectes et justifier leurs achats technologiques. Le choix d’un fournisseur de PC ou de serveurs ne dépend plus seulement du prix, de la disponibilité et de la performance. Les critères environnementaux entrent dans les grilles de notation, avec un poids variable selon les secteurs.

Les directions informatiques examinent plusieurs éléments concrets. Elles regardent la consommation énergétique des appareils, la durée de support, les options de réparation, les programmes de reprise et la présence de matériaux recyclés. Le chiffre de 363 millions de kg recyclés peut donc servir de repère, mais il ne remplace pas une analyse produit par produit. Un ordinateur portable destiné à un commercial, une station de travail graphique et un serveur de datacenter n’ont pas les mêmes impacts.

La donnée des 90 % d’électricité renouvelable peut aussi peser dans les appels d’offres, surtout quand les clients exigent une réduction documentée de leur empreinte numérique. Les entreprises engagées dans des politiques climatiques doivent pouvoir expliquer leurs choix à leurs salariés, à leurs actionnaires ou à leurs autorités de tutelle. Un fabricant qui publie des indicateurs réguliers facilite cette traçabilité, à condition que les périmètres soient clairs.

Le marché attend désormais des preuves plus fines. Les acheteurs veulent connaître la part exacte de matériaux recyclés par gamme, la disponibilité des pièces, les conditions de reprise et les émissions liées au transport. Cette exigence favorise les fabricants capables de combiner performance technique, prix maîtrisé et documentation environnementale robuste. Pour Lenovo, les chiffres cités offrent une base de discussion avec les clients, les distributeurs et les intégrateurs chargés de déployer les équipements au quotidien.

Lire : Iris², la constellation européenne face aux réseaux américains et chinois : bataille pour l’internet mondial Questions fréquentes Que signifie le chiffre de 90 % d’électricité renouvelable chez Lenovo ? Il indique que Lenovo associe une très large part de son électricité opérationnelle à des sources renouvelables. Le périmètre exact dépend des sites, des contrats d’énergie et des mécanismes utilisés pour comptabiliser cette électricité. Les 363 millions de kg recyclés concernent-ils uniquement les ordinateurs Lenovo ? Le chiffre renvoie à un volume global de matières ou d’équipements traités dans les dispositifs de recyclage cités par Lenovo. Pour mesurer l’impact réel, il faut connaître la part réutilisée, les catégories de produits concernées et les filières de traitement. Pourquoi ces indicateurs intéressent-ils les entreprises clientes ? Les grandes organisations intègrent de plus en plus l’impact environnemental dans leurs achats informatiques. Elles examinent l’énergie, les matériaux recyclés, la réparabilité, la reprise des équipements et la documentation fournie par les fabricants.