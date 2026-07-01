40C, 2 risques juridiques, loyers impayés en canicule, le DAL alerte, ce qui peut mener à l’expulsion de locataires

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La canicule remet sur le devant de la scène la question des logements qui deviennent difficilement habitables en été, notamment dans les derniers étages, sous les toits, ou dans des immeubles mal isolés. Dans ce contexte, certains locataires envisagent une grève des loyers pour protester contre l’absence de travaux et obtenir des mesures de protection. L’association Droit au logement (DAL) met en garde, une telle démarche expose à une procédure pour impayés pouvant aller jusqu’à l’expulsion, même quand la situation de chaleur est réelle et documentée.

L’alerte intervient alors que les épisodes de fortes températures se répètent, avec des conséquences sanitaires connues, déshydratation, aggravation de pathologies, troubles du sommeil. Dans les grandes villes, la chaleur s’accumule et la nuit ne suffit pas toujours à rafraîchir les appartements. Les associations de locataires et plusieurs collectifs locaux constatent une hausse des signalements de logements très chauds, parfois au-delà de 30C plusieurs jours d’affilée.

Le débat se cristallise sur la responsabilité du propriétaire et sur les moyens d’action du locataire. Le droit français prévoit des obligations en matière de décence du logement, mais la notion de décence thermique reste largement structurée autour du froid et de la performance énergétique hivernale. La canicule, elle, met en lumière un angle mort, l’inconfort d’été, la ventilation, l’exposition, l’isolation en toiture, l’absence de protections solaires.

Dans ce cadre, des conseils circulent sur les réseaux sociaux, appels à suspendre le paiement du loyer, à consigner les sommes, ou à se coordonner entre voisins. Le DAL rappelle qu’une suspension unilatérale du loyer constitue un risque juridique majeur, et que d’autres voies, plus encadrées, existent pour faire valoir ses droits sans se placer immédiatement en situation d’impayé.

Le DAL rappelle que l’impayé de loyer ouvre la voie à l’expulsion

Le message de l’association Droit au logement est direct, une grève des loyers peut déclencher une mécanique contentieuse difficile à arrêter. En droit, le loyer reste dû tant qu’un juge n’a pas décidé d’une réduction, d’une suspension, ou d’une compensation. Un locataire qui cesse de payer s’expose à des relances, puis à un commandement de payer, et potentiellement à une assignation devant le tribunal. Si le bail contient une clause résolutoire, fréquente dans les baux d’habitation, le propriétaire peut demander la résiliation du bail pour impayés.

Dans la pratique, une procédure d’expulsion prend du temps, mais elle avance par étapes. Après la décision, un commandement de quitter les lieux peut être délivré, puis l’expulsion peut être mise en uvre, avec le concours de la force publique sous conditions. La trêve hivernale suspend en principe les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars, mais elle ne fait pas disparaître la dette locative, et elle ne bloque pas nécessairement toutes les démarches judiciaires en amont. Pour des ménages fragiles, l’accumulation d’arriérés peut devenir un piège financier.

Le DAL souligne aussi un point souvent mal compris, l’insalubrité ou l’indécence alléguée ne permet pas automatiquement au locataire de retenir le loyer de sa propre initiative. Il existe des cas où un juge peut ordonner une consignation, ou réduire le loyer, mais c’est une décision judiciaire, pas un choix unilatéral. Une grève collective peut attirer l’attention médiatique, mais elle n’offre pas de protection juridique individuelle face à une assignation.

Cette mise en garde vise aussi les locataires qui pensent agir prudemment en gardant l’argent de côté. Même si la somme est disponible, le bailleur peut considérer qu’il y a défaut de paiement à la date prévue. Le risque est de basculer rapidement dans une procédure où la discussion sur la chaleur du logement passe au second plan, remplacée par une question simple, le loyer a-t-il été payé ou non. Pour le DAL, l’enjeu est d’éviter que la colère liée à la canicule se transforme en perte du logement.

Dans les permanences associatives, les situations décrites sont variées, studios sous combles, logements sociaux en étage élevé, immeubles anciens sans volets, copropriétés où les travaux traînent. Le DAL insiste sur la nécessité de documenter les faits, températures relevées, certificats médicaux si nécessaire, photos, échanges écrits, et de privilégier les démarches qui laissent une trace, courrier recommandé, signalement aux services compétents, accompagnement juridique.

La notion de logement décent face à 35C reste difficile à faire valoir

La canicule pose une question juridique délicate, à partir de quel niveau de chaleur un logement devient-il indécent au sens du droit? La décence est définie par des critères réglementaires, surface, sécurité, absence de risques manifestes, équipements de base, étanchéité, ventilation. Le sujet de la chaleur extrême y apparaît de manière indirecte, via la ventilation, l’isolation, ou l’état du bâti. Mais il n’existe pas, à ce stade, un seuil national simple du type au-delà de 32C à l’intérieur, le logement est non décent.

Les diagnostics et obligations liés à la performance énergétique ont longtemps été orientés vers l’hiver. La montée en puissance des interdictions de location pour les passoires énergétiques vise surtout le chauffage et la consommation, avec des échéances progressives. Le confort d’été, lui, dépend de paramètres multiples, orientation, protections solaires, matériaux, inertie, ventilation nocturne, végétalisation alentour. Deux logements avec la même étiquette peuvent réagir différemment à une vague de chaleur.

Dans les litiges, la preuve est déterminante. Mesurer la température intérieure sur plusieurs jours, préciser les horaires, comparer avec l’extérieur, montrer l’absence de moyens de protection, tout cela peut peser dans une discussion amiable ou devant un juge. Le problème est que les épisodes de canicule sont intenses mais parfois courts, et que les démarches contentieuses s’inscrivent dans un temps long. Les locataires se retrouvent à devoir vivre la situation au moment où elle se produit, sans garantie de réponse rapide.

Les propriétaires, de leur côté, peuvent répondre que le logement respecte les normes existantes, qu’il s’agit d’un phénomène climatique exceptionnel, ou que certains travaux relèvent de la copropriété. La question du coût apparaît vite, pose de volets, films solaires, isolation de toiture, ventilation mécanique, stores extérieurs, ou même climatisation, solution controversée pour des raisons de consommation électrique et d’îlots de chaleur urbains. La négociation peut se heurter à des contraintes techniques et à des arbitrages financiers.

Dans ce contexte, plusieurs juristes soulignent l’intérêt de la voie amiable, mise en demeure de réaliser des travaux ciblés, demande d’intervention sur la ventilation, recherche de solutions temporaires, et mobilisation des dispositifs locaux. La chaleur n’est pas une panne ponctuelle, c’est un risque récurrent. De ce fait, le débat sur la décence pourrait évoluer, mais à court terme, les locataires doivent composer avec un cadre juridique encore peu adapté aux extrêmes estivaux.

Courriers, signalements, justice: les options avant d’arrêter de payer

Avant toute décision risquée sur le paiement, les associations recommandent une méthode, constituer un dossier et enclencher des démarches traçables. La première étape consiste souvent à informer le propriétaire ou l’agence par écrit, en décrivant les faits, dates, températures, impact sur la santé, et en demandant des mesures. Un courrier recommandé peut rappeler l’obligation de délivrer un logement en bon état d’usage, et demander une visite ou un diagnostic, notamment sur la ventilation et l’isolation des points critiques.

Dans certains cas, un signalement peut être fait auprès des services communaux d’hygiène et de santé, ou via les guichets habitat des collectivités. Les services peuvent orienter vers des dispositifs de médiation, ou vers des procédures quand il existe un risque pour la santé. Les locataires peuvent aussi solliciter l’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) pour obtenir une information juridique neutre, et une aide à la rédaction des courriers. Les commissions de conciliation peuvent jouer un rôle, selon la nature du conflit.

Si la situation est grave et durable, la voie judiciaire peut être envisagée, avec une demande d’expertise, une injonction de travaux, ou une réduction de loyer. Le point clé est que c’est le juge qui fixe le cadre. Dans certains dossiers, la consignation du loyer peut être autorisée, mais elle doit être ordonnée ou validée. Pour un locataire, passer par cette voie permet de rester dans une logique de droit, plutôt que de subir une procédure pour impayés où la discussion sur la chaleur devient secondaire.

Les associations rappellent aussi des gestes immédiats qui ne règlent pas le fond, mais limitent les risques, protections solaires temporaires, aération nocturne si possible, limitation des sources de chaleur, adaptation des horaires, recours aux lieux frais ouverts par les communes lors des épisodes d’alerte. Pour les personnes vulnérables, l’inscription sur les registres communaux et les appels de veille peuvent aider. Mais ces mesures palliatives ne remplacent pas les aménagements structurels, surtout dans les logements très exposés.

Sur le plan collectif, les locataires d’un même immeuble peuvent se regrouper pour demander des travaux cohérents, isolation de toiture, stores extérieurs, végétalisation, amélioration de la ventilation des parties communes. Une démarche coordonnée pèse souvent plus qu’une suite de plaintes isolées. Elle peut aussi éviter la tentation de la grève et orienter l’action vers une négociation encadrée, avec des demandes chiffrées et un calendrier, ce qui réduit le risque de basculer dans l’impayé.

Propriétaires, copropriétés, mairies: qui peut agir pendant la canicule

Face à des logements surchauffés, la question des responsabilités se fragmente. Le propriétaire bailleur peut agir sur certains éléments, pose de volets quand c’est possible, remplacement de fenêtres, isolation de combles, amélioration de la ventilation, installation de stores intérieurs. Mais dans un immeuble en copropriété, beaucoup de leviers dépendent des décisions collectives, toiture, façades, volets extérieurs, règles esthétiques, autorisations. Les délais de vote et de travaux sont rarement compatibles avec l’urgence d’une canicule.

Les syndics et conseils syndicaux peuvent être sollicités sur des actions ciblées, audit des points de surchauffe, étude de solutions passives, brise-soleil, protections en toiture, isolation. La difficulté tient souvent au financement, et à l’arbitrage entre travaux d’été et travaux plus classiques, ravalement, étanchéité, ascenseur. Les aides publiques existent surtout pour la rénovation énergétique, et elles évoluent régulièrement. L’intégration systématique du confort d’été dans les projets devient un sujet de plus en plus discuté.

Les mairies, de leur côté, interviennent surtout sur la gestion de crise et la prévention, ouverture de lieux rafraîchis, communication sur les gestes de protection, mobilisation des services sociaux, adaptation des horaires de certains équipements. Elles peuvent aussi agir sur l’espace public, végétalisation, désimperméabilisation, ombrage, fontaines, ce qui réduit la température ambiante et améliore le confort urbain. Mais cela ne résout pas immédiatement la situation d’un logement situé sous toiture dans un quartier dense.

Pour les bailleurs sociaux, la question est également sensible. Le parc est vaste, les contraintes budgétaires fortes, et les opérations lourdes se planifient sur plusieurs années. Des travaux d’isolation et de ventilation peuvent être programmés, mais les locataires confrontés à une canicule attendent des réponses plus rapides, films solaires, stores, solutions temporaires, consignes adaptées aux gardiens et agences de proximité. Les organismes peuvent aussi être poussés à intégrer davantage l’inconfort d’été dans les priorités de rénovation.

Le débat sur la chaleur dans les logements renvoie enfin à une transformation plus large, l’adaptation au changement climatique. Les épisodes caniculaires plus fréquents imposent des choix techniques, privilégier l’ombre et la ventilation plutôt que la climatisation systématique, repenser les matériaux, limiter les surfaces vitrées non protégées, mieux isoler les toitures. Dans l’immédiat, le DAL insiste sur un principe, agir vite, mais sans se mettre en danger juridiquement, car perdre son logement pour avoir arrêté de payer reste un risque concret.

Questions fréquentes Un locataire peut-il arrêter de payer son loyer pendant une canicule ? Non, le loyer reste dû tant qu’un juge n’a pas décidé d’une réduction, d’une suspension ou d’une consignation. Une cessation unilatérale peut être qualifiée d’impayé et ouvrir une procédure pouvant aller jusqu’à l’expulsion. Il est préférable de documenter la surchauffe, d’écrire au bailleur, de solliciter l’ADIL et, si nécessaire, d’engager une démarche de conciliation ou une action en justice.