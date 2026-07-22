240 MWh de stockage, batteries Sungrow en Italie, l’accord BNZ qui sécurise le solaire et intrigue les développeurs

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BNZ et Sungrow ont conclu un accord portant sur 240 MWh de stockage d’énergie en Italie, selon une information relayée par energynews. pro. L’annonce intervient dans un marché italien où les batteries deviennent un outil central pour absorber la production solaire, lisser les pics de consommation et sécuriser les revenus des développeurs. Les détails financiers, les sites concernés et le calendrier précis n’ont pas été rendus publics à ce stade.

BNZ confie à Sungrow 240 MWh de batteries italiennes

L’accord entre BNZ et Sungrow porte sur une capacité de 240 MWh, un volume qui place le projet dans la catégorie des infrastructures de stockage à vocation industrielle. Dans ce type de contrat, la capacité exprimée en mégawattheures indique l’énergie que le système peut restituer, tandis que la puissance en mégawatts dépend du dimensionnement retenu. Cette distinction compte pour comprendre l’usage prévu, qu’il s’agisse de décaler la production solaire vers le soir ou de fournir des services rapides au réseau.

BNZ, acteur spécialisé dans le développement d’actifs solaires et de solutions associées en Europe, cherche à renforcer l’exploitation de ses projets italiens. L’ajout de batteries permet de réduire l’exposition aux prix faibles observés lorsque la production photovoltaïque est abondante. Pour un développeur, le stockage devient un levier de pilotage commercial, car l’électricité peut être injectée lorsque le marché la valorise davantage.

Sungrow apporte de son côté son expérience d’industriel des équipements électriques. Le groupe chinois est connu pour ses onduleurs solaires et ses systèmes de batteries destinés aux producteurs d’énergie. Un système de stockage complet associe des cellules, des convertisseurs, une gestion thermique, des protections incendie, des logiciels de pilotage et des dispositifs de raccordement. La qualité de cette intégration pèse directement sur la disponibilité de l’installation.

Le communiqué initial ne précise pas si les 240 MWh seront déployés sur un seul site ou répartis sur plusieurs actifs en Italie. Cette information sera déterminante pour évaluer l’impact local du contrat. Un parc solaire équipé d’une batterie sur site peut limiter les congestions, alors qu’un actif autonome raccordé au réseau vise plus directement les marchés de flexibilité et d’équilibrage.

Le stockage répond aux contraintes du réseau Terna

L’Italie accélère le déploiement du solaire, mais cette progression crée des écarts plus marqués entre production et consommation. Les panneaux photovoltaïques livrent une part importante de leur énergie autour de la mi-journée, tandis que la demande reste soutenue en fin d’après-midi et en soirée. Les batteries stationnaires permettent de déplacer une partie de cette électricité vers les heures où le système en a le plus besoin.

Le gestionnaire du réseau italien, Terna, doit composer avec des flux de plus en plus variables, notamment entre les régions du sud, riches en ressources solaires, et les grands bassins de consommation du nord. Lorsque les lignes sont saturées ou que la production renouvelable dépasse les besoins locaux, les producteurs peuvent être limités dans leurs injections. Le stockage réduit ce risque, car il absorbe une partie de l’énergie excédentaire avant une restitution différée.

La valeur économique des batteries repose aussi sur les services système. Elles peuvent répondre en quelques fractions de seconde à une variation de fréquence, contribuer à l’équilibrage ou arbitrer entre prix bas et prix élevés. Cette polyvalence explique l’intérêt des développeurs pour des capacités exprimées en centaines de mégawattheures. Le marché électrique italien se transforme, avec une demande croissante pour des actifs capables de réagir vite.

Le contrat BNZ-Sungrow s’inscrit dans ce contexte de recherche de flexibilité. Pour les autorités, l’enjeu dépasse la rentabilité d’un projet privé. Une meilleure capacité de stockage limite le recours à des centrales thermiques lors des pointes, sécurise l’intégration des renouvelables et réduit les pertes liées aux écrêtements. Le bénéfice dépendra néanmoins du lieu de raccordement, des règles de marché et de la capacité réelle du système à fonctionner avec un taux de disponibilité élevé.

Sungrow renforce sa présence européenne face à CATL

Pour Sungrow, l’accord italien confirme l’importance du marché européen du stockage. Le groupe affronte une concurrence dense, avec des fournisseurs comme CATL, Fluence, Tesla Energy ou Wärtsilä sur les projets de grande taille. Le choix d’un partenaire technique ne se limite pas au coût des cellules. Les développeurs examinent la durée de garantie, la performance en conditions réelles, la cybersécurité des logiciels et la capacité à assurer la maintenance sur plusieurs années.

Les systèmes de stockage par batteries, souvent désignés sous l’acronyme BESS, sont devenus des équipements stratégiques pour les producteurs d’électricité. Une panne prolongée ou une dégradation trop rapide peut effacer une partie de la valeur attendue. Les contrats intègrent donc des critères de disponibilité, de rendement et de sécurité. Les risques thermiques, la protection contre les départs de feu et la surveillance continue des cellules restent au cœur des négociations.

La chaîne d’approvisionnement joue aussi un rôle majeur. Les fabricants asiatiques dominent encore largement la production de cellules lithium-ion, tandis que les donneurs d’ordre européens cherchent à sécuriser leurs délais de livraison. Dans un marché où les appels d’offres se multiplient, disposer d’un fournisseur capable de livrer des systèmes BESS complets représente un avantage. Les retards de composants peuvent repousser un raccordement et modifier l’équilibre financier d’un projet.

L’accord avec BNZ offre à Sungrow une vitrine supplémentaire en Europe, dans un pays considéré comme prioritaire pour le stockage. Il donne aussi à BNZ un interlocuteur industriel déjà présent sur plusieurs segments de l’électrification. Le succès du partenariat dépendra de paramètres très concrets, notamment l’intégration au poste électrique, les tests de performance, la gestion logicielle et la qualité du service après mise en service.

L’Italie accélère les appels d’offres MACSE en 2026

Le marché italien avance sous l’effet combiné des objectifs climatiques, des besoins du réseau et des nouveaux mécanismes de rémunération. Le dispositif MACSE, conçu pour soutenir le développement du stockage électrique, attire l’attention des développeurs en 2026. Il doit offrir une meilleure visibilité de revenus à des actifs dont l’équilibre économique reste sensible aux prix de marché et aux règles d’accès aux services système.

Les investisseurs recherchent des cadres prévisibles, car une batterie nécessite des dépenses initiales importantes et des hypothèses de revenus sur plusieurs années. Les recettes peuvent venir de l’arbitrage sur les prix de gros, des mécanismes d’équilibrage, des services de fréquence ou de contrats avec des producteurs renouvelables. Un actif de 240 MWh peut combiner plusieurs sources de valeur, à condition que la réglementation autorise cette superposition et que les logiciels de pilotage soient performants.

Pour BNZ, l’annonce avec Sungrow signale une volonté de se positionner avant l’intensification attendue des besoins. Les projets prêts à être raccordés, ou proches de ce stade, disposent souvent d’un avantage face aux concurrents. Les délais d’autorisation, les études de réseau et la disponibilité des équipements peuvent peser lourdement dans la course au stockage. Les investisseurs surveillent aussi les coûts de financement, encore déterminants pour des infrastructures fortement capitalistiques.

Le dossier devra maintenant gagner en précision. Les prochaines informations attendues concernent la localisation des batteries, la puissance de sortie, la durée de décharge, le calendrier de livraison et le modèle commercial retenu. Ces éléments permettront d’évaluer si l’accord relève principalement du soutien à des actifs solaires de BNZ ou d’une stratégie plus large sur les marchés italiens de flexibilité. Dans les deux cas, le stockage s’installe comme un maillon opérationnel de la transition électrique italienne.

Questions fréquentes Que représente la capacité de 240 MWh annoncée par BNZ et Sungrow ? La capacité de 240 MWh correspond à l’énergie que les batteries peuvent stocker et restituer. La puissance de sortie, exprimée en MW, n’a pas été précisée dans l’information disponible. Pourquoi l’Italie investit-elle davantage dans le stockage d’énergie ? Le pays doit intégrer une production solaire croissante, réduire les congestions du réseau et déplacer l’électricité produite à midi vers les heures de plus forte demande. Quel rôle joue Sungrow dans ce type de projet ? Sungrow fournit des équipements de conversion et des solutions de stockage par batteries. Son rôle peut inclure l’intégration technique, les systèmes de contrôle et le suivi de performance. Le lieu exact des batteries BNZ-Sungrow est-il connu ? Non. Les informations publiques disponibles ne précisent pas encore la localisation, le calendrier de raccordement ni la répartition éventuelle des 240 MWh entre plusieurs sites.

À retenir BNZ et Sungrow annoncent 240 MWh de stockage en Italie.

Les batteries visent à mieux intégrer la production solaire.

Terna doit gérer des besoins croissants de flexibilité réseau.

Sungrow consolide sa position sur le marché européen du BESS.

Le dispositif MACSE influence les stratégies d’investissement en 2026.