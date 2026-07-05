Canicule et logements sans volets: le slogan Pas de volets, pas de loyers s’installe

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Le mot d’ordre Pas de volets, pas de loyers , repris par Contre Attaque, installe dans le débat public une question concrète: un logement privé de protections solaires peut-il encore être considéré comme adapté lors d’une canicule? Derrière la formule militante, l’enjeu touche à la santé, au droit locatif et au coût des travaux dans un parc immobilier souvent mal préparé aux fortes chaleurs.

Contre Attaque relaie le slogan contre les logements surchauffés

Le slogan Pas de volets, pas de loyers s’inscrit dans une séquence où les épisodes de canicule ne sont plus seulement décrits comme des accidents météo. Ils deviennent un révélateur des inégalités de logement, entre appartements traversants, rez-de-chaussée ombragés, chambres sous toiture, studios exposés plein sud et immeubles anciens sans protection extérieure.

La formule frappe parce qu’elle associe deux réalités quotidiennes: payer un loyer et subir une chaleur intérieure parfois supérieure à la température extérieure. Dans les grandes villes, les îlots de chaleur urbains aggravent la situation. Les façades minérales emmagasinent la chaleur, les nuits restent chaudes, les locataires sans balcon, sans volets ni stores extérieurs disposent de peu de marge pour refroidir leur logement.

Le média Contre Attaque donne une visibilité à cette revendication, sans que cela suffise à établir l’existence d’une grève nationale structurée. Le message fonctionne plutôt comme un signal politique. Il exprime un rapport de force recherché par certains collectifs de locataires: faire peser la responsabilité de l’adaptation thermique sur les propriétaires, et pas seulement sur les occupants.

Cette logique intervient dans un marché locatif tendu. Dans plusieurs métropoles, les candidats acceptent des logements imparfaits faute d’offre disponible. Le rapport de force est souvent défavorable au locataire, surtout dans les petites surfaces. Le mot d’ordre vise donc autant les bailleurs privés que les pouvoirs publics, accusés de laisser le confort d’été progresser moins vite que l’urgence climatique.

Les bailleurs face aux obligations du logement décent en été

En droit français, le propriétaire doit fournir un logement décent, ne portant pas atteinte à la sécurité physique ni à la santé du locataire. Cette obligation figure au cœur de la relation locative. Elle couvre l’étanchéité, les installations essentielles, l’aération, l’électricité, le chauffage et la performance minimale du logement. La chaleur excessive entre plus difficilement dans une grille simple.

L’absence de volets n’est pas, à elle seule, automatiquement assimilée à une indécence du logement. Tout dépend du bâtiment, de son exposition, de la ventilation, de l’état des menuiseries et des températures mesurées. Un appartement sous combles, sans occultation extérieure, peut créer une situation très différente d’un logement ancien protégé par des murs épais et une cour intérieure.

Les diagnostics de performance énergétique intègrent déjà des indicateurs utiles, notamment sur l’isolation et le confort d’été. Les logements très énergivores font l’objet d’un encadrement renforcé, mais le droit avance plus lentement sur la surchauffe estivale que sur le froid hivernal. Cette asymétrie nourrit la revendication des locataires: un logement invivable en juillet ne leur paraît pas plus acceptable qu’un logement impossible à chauffer en hiver.

Pour les bailleurs, les solutions existent mais elles ont un coût. Installer des volets, des stores extérieurs, des brise-soleil ou renforcer l’isolation suppose parfois une autorisation de copropriété. Dans les secteurs patrimoniaux, les règles d’urbanisme compliquent les modifications de façade. Le sujet dépasse donc la relation individuelle entre locataire et propriétaire: il engage les copropriétés, les mairies, les syndics et les aides à la rénovation.

Une grève des loyers expose les locataires à des poursuites

La grève des loyers constitue un geste politique fort, mais son cadre juridique est risqué. En principe, un locataire ne peut pas décider seul de suspendre son paiement, même s’il estime que son logement présente un défaut grave. Le loyer reste dû tant qu’une décision judiciaire, un accord écrit ou une procédure de consignation reconnue ne vient pas encadrer la situation.

Un bailleur confronté à des impayés peut adresser une relance, puis un commandement de payer par commissaire de justice. Si la dette persiste, une procédure de résiliation du bail peut être engagée. Le locataire s’expose alors à une inscription dans un contentieux, à des frais supplémentaires et, dans les cas les plus avancés, à une menace d’expulsion. Le mot d’ordre militant ne neutralise pas ces mécanismes.

Des alternatives existent pour documenter la surchauffe sans basculer immédiatement dans l’impayé. Les locataires peuvent relever les températures intérieures, prendre des photographies, solliciter un constat, écrire au propriétaire par courrier recommandé, saisir la commission départementale de conciliation ou demander conseil à une association spécialisée. Ces démarches créent un dossier, utile si le conflit doit être tranché.

La consignation du loyer peut être envisagée, mais elle ne se pratique pas librement sur un compte personnel. Elle nécessite un cadre précis, souvent lié à une décision de justice ou à une procédure accompagnée. Les associations de défense des locataires recommandent en général de ne pas confondre pression collective et sécurité juridique. Le rapport de force peut exister, mais il gagne en solidité lorsqu’il repose sur des preuves, des demandes écrites et une action coordonnée.

Volets, stores et isolation deviennent des sujets de santé publique

Le débat dépasse la simple question du confort. Lors des fortes chaleurs, un logement mal protégé augmente les risques pour les personnes âgées, les nourrissons, les travailleurs de nuit, les personnes malades et celles qui ne peuvent pas quitter leur domicile. Le confort d’été devient un sujet sanitaire, au même titre que la qualité de l’air intérieur ou la lutte contre l’humidité.

Les équipements les plus efficaces restent souvent les plus simples: protections solaires extérieures, ventilation nocturne, végétalisation, isolation des combles, couleurs claires sur certaines surfaces, limitation des apports internes de chaleur. Les stores extérieurs et les volets réduisent l’ensoleillement avant qu’il ne traverse la vitre, ce qui les rend plus performants que de simples rideaux placés à l’intérieur.

La climatisation individuelle apparaît comme une réponse immédiate, mais elle pose plusieurs problèmes. Elle consomme de l’électricité, rejette de l’air chaud vers l’extérieur et reste inaccessible à de nombreux ménages modestes. Dans les appartements mal isolés, elle peut devenir une dépense contrainte sans régler la cause du problème. Les politiques publiques privilégient donc de plus en plus les protections passives, moins coûteuses sur la durée.

Le slogan relayé par Contre Attaque met sous pression un angle encore insuffisamment traité du logement. Les propriétaires qui anticipent les travaux réduisent les conflits, valorisent leur bien et protègent leurs occupants. Les collectivités, de leur côté, disposent de leviers sur les aides, les règles de copropriété, la végétalisation et l’information des habitants. À mesure que les vagues de chaleur se répètent, la question des volets quitte le registre du détail pour entrer dans celui de l’habitabilité.

Questions fréquentes Un locataire peut-il arrêter de payer son loyer en cas de canicule ? Un locataire ne peut pas suspendre seul le paiement de son loyer sans prendre un risque juridique. Il doit documenter la situation, écrire au bailleur, solliciter une conciliation ou obtenir un cadre légal pour une consignation. L’absence de volets rend-elle un logement indécent ? L’absence de volets ne suffit pas toujours à qualifier un logement d’indécent. L’analyse dépend de l’exposition, de la ventilation, de l’isolation, des températures relevées et de l’impact sur la santé des occupants. Quelles solutions peuvent limiter la chaleur dans un logement loué ? Les protections extérieures, comme volets, stores ou brise-soleil, sont les plus efficaces. L’isolation des combles, la ventilation nocturne et la végétalisation peuvent aussi réduire la surchauffe.