39 milliards, en 2026, surcapacités, prix en baisse, stocks invendus et tensions avec l’Europe, ce que Pékin doit affronter

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La voiture électrique est devenue l’un des symboles de la puissance industrielle chinoise, mais aussi l’un de ses dossiers les plus coûteux. Le montant de 39 milliards, cité dans le débat autour du secteur, résume une pression financière qui mêle surcapacités, baisse des prix, aides publiques, stocks invendus et tensions commerciales avec l’Europe. En 2026, Pékin dispose toujours d’acteurs capables de produire à grande échelle, de batteries compétitives et de chaînes d’approvisionnement très intégrées. Le problème tient désormais à l’équilibre économique de ce modèle, construit sur des volumes considérables et sur une concurrence interne devenue brutale.

Pékin chiffre à 39 milliards la pression industrielle

Le montant de 39 milliards ne se lit pas comme une facture unique réglée par un ministère ou un constructeur. Il renvoie plutôt à l’ampleur d’un déséquilibre industriel. La Chine a investi massivement dans la voiture électrique, avec des usines, des réseaux de recharge, des aides locales, des facilités de crédit et un soutien indirect à toute la filière des batteries. Cette stratégie a permis de créer des champions mondiaux, mais elle a aussi encouragé la multiplication des capacités de production.

Le cœur du problème est connu des économistes industriels: l’offre progresse plus vite que la demande solvable. Les constructeurs chinois ont installé des lignes capables de produire des millions de véhicules par an, tandis que la croissance du marché intérieur ralentit. Dans plusieurs provinces, l’automobile électrique est devenue un levier d’emploi local. Les autorités régionales ont donc soutenu leurs propres acteurs, parfois au prix d’une fragmentation du marché et d’une concurrence entre territoires.

Cette organisation pèse sur les comptes. Les remises commerciales se multiplient, les modèles sont renouvelés à un rythme rapide, les dépenses de marketing augmentent et les stocks immobilisent du capital. Pour les marques moins connues, l’accès au financement devient plus sélectif. Les banques regardent davantage les marges que les promesses de volumes. Les sous-traitants ressentent la même tension, car les constructeurs reportent une partie de la pression sur les prix des composants.

Pékin doit donc arbitrer entre deux objectifs contradictoires. D’un côté, protéger une filière stratégique portée par les batteries, les logiciels embarqués et l’exportation. De l’autre, éviter que l’argent public continue d’alimenter des capacités non rentables. La question n’est plus seulement de produire plus de véhicules électriques, mais de savoir combien d’entreprises peuvent survivre sans soutien permanent.

BYD et SAIC affrontent une guerre des prix durable

La concurrence chinoise ne se limite pas à une rivalité classique entre marques. BYD, SAIC, Geely, Chery, Nio, Xpeng ou Li Auto évoluent dans un marché où le prix est devenu une arme quotidienne. Les baisses successives ont permis de séduire des ménages hésitants, mais elles réduisent les marges et fragilisent les acteurs qui n’ont pas atteint une taille critique. Le consommateur profite de véhicules mieux équipés, mais l’industrie absorbe une pression de plus en plus lourde.

BYD dispose d’un avantage notable grâce à son intégration verticale. Le groupe produit une partie de ses batteries, maîtrise plusieurs composants clés et peut répartir ses coûts sur des volumes élevés. Cette position lui permet de tenir plus longtemps dans une guerre des prix. SAIC, présent avec MG à l’international, s’appuie sur une histoire industrielle solide et sur des canaux d’exportation développés. Mais même ces grands groupes doivent composer avec des promotions fréquentes et une concurrence sur les versions d’entrée de gamme.

Les marques plus petites sont exposées à un risque plus immédiat. Certaines ont bâti leur image sur la technologie, les écrans embarqués, l’aide à la conduite ou le positionnement premium. Lorsque les prix baissent sur le cœur du marché, ces arguments deviennent plus difficiles à monétiser. Les concessionnaires demandent des compensations, les plateformes de vente en ligne accentuent la comparaison instantanée des tarifs et les clients reportent parfois leur achat dans l’attente d’une nouvelle remise.

Cette mécanique crée un effet de sélection. Les constructeurs capables de financer la recherche, d’écouler de grands volumes et de sécuriser leurs approvisionnements prennent l’avantage. Les autres cherchent des alliances, réduisent leur gamme ou quittent certains segments. Le marché chinois reste gigantesque, mais sa taille ne garantit plus la rentabilité. En 2026, produire une voiture électrique en Chine ne suffit plus: il faut la vendre vite, avec une marge positive et un service après-vente crédible.

Bruxelles maintient des droits sur les modèles chinois

La difficulté chinoise dépasse les frontières nationales. L’Union européenne a placé les véhicules électriques venus de Chine au centre d’un dossier commercial sensible. Bruxelles estime que les soutiens publics accordés à la filière créent une distorsion de concurrence face aux constructeurs européens. Des droits additionnels ont été décidés sur plusieurs marques, avec des niveaux variables selon les groupes et leur degré de coopération avec l’enquête européenne.

Pour les industriels chinois, le marché européen reste stratégique. Les prix de vente y sont plus élevés qu’en Chine, les consommateurs sont familiers des véhicules compacts et les politiques publiques ont longtemps encouragé l’électrification. MG, marque contrôlée par SAIC, a notamment progressé en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. BYD a aussi accéléré son implantation avec des points de vente, des accords de distribution et des projets industriels sur le continent.

Les droits européens compliquent ce modèle. Un véhicule compétitif à l’arrivée au port peut perdre une partie de son avantage une fois les taxes intégrées. Les constructeurs doivent alors choisir entre augmenter les prix, rogner leurs marges ou produire localement. Cette dernière option demande du temps, du foncier, des fournisseurs et une adaptation aux normes sociales et environnementales européennes. Elle réduit aussi l’écart de coût qui avait favorisé les importations.

Bruxelles marche sur une ligne étroite. Les institutions veulent protéger l’emploi industriel et les usines européennes, mais elles doivent aussi préserver l’accès à des véhicules électriques abordables. Une hausse trop forte des prix peut ralentir la transition automobile, déjà freinée par le coût d’achat, la recharge et les incertitudes sur la valeur de revente. Pour Pékin, le dossier européen ajoute une contrainte à un marché intérieur saturé. Le débouché extérieur devient moins automatique, au moment où les usines chinoises ont besoin d’écouler de gros volumes.

Les batteries LFP déplacent la bataille vers les marges

La compétitivité chinoise repose largement sur les batteries LFP, moins coûteuses que certaines chimies riches en nickel ou en cobalt. Cette technologie, portée par des acteurs comme CATL et BYD, offre une bonne durée de vie, une sécurité appréciée et des coûts maîtrisés. Elle convient particulièrement aux véhicules urbains, aux berlines familiales et aux modèles d’entrée de gamme. Mais l’avantage technologique ne supprime pas la question des marges.

Lorsque plusieurs constructeurs accèdent à des batteries performantes, la différenciation se déplace. Les marques doivent investir dans le logiciel, l’ergonomie, l’efficience énergétique, les aides à la conduite et la qualité perçue. Ces éléments coûtent cher et doivent être amortis sur de gros volumes. En parallèle, les fournisseurs de cellules subissent eux aussi la concurrence. Les prix des matières premières peuvent baisser, mais les clients demandent que ces baisses soient immédiatement répercutées.

Le recyclage devient une autre dimension du dossier. La première grande vague de véhicules électriques arrive progressivement à des kilométrages élevés. Les batteries doivent être testées, réemployées ou démantelées. Cette activité peut créer de la valeur, mais elle suppose des standards, des centres spécialisés et une traçabilité stricte. Sans organisation solide, le coût environnemental et logistique peut réduire une partie des gains obtenus à la production.

Pour la Chine, l’enjeu des prochains mois tient donc moins à la capacité de fabriquer qu’à la capacité de trier. Les groupes solides chercheront à monter en gamme, à produire localement à l’étranger et à sécuriser leurs marges. Les acteurs les plus fragiles dépendront de ventes promotionnelles ou d’aides locales. Les ménages chinois et européens, eux, continueront de comparer le prix, l’autonomie réelle, la disponibilité des bornes et la fiabilité. Dans ce marché plus dur, la rentabilité devient le critère que les volumes avaient longtemps masqué.

Questions fréquentes Pourquoi la voiture électrique devient-elle un problème coûteux pour la Chine ? La Chine a développé une capacité de production très importante, soutenue par des politiques publiques et des investissements locaux. Le ralentissement de la demande, les stocks, les remises commerciales et les tensions à l’exportation rendent ce modèle plus difficile à rentabiliser. Quels constructeurs chinois sont les plus exposés ? Les grands groupes comme BYD ou SAIC disposent de volumes, de réseaux et de capacités financières plus solides. Les marques plus petites, moins rentables ou trop dépendantes des remises, sont davantage exposées à la consolidation du marché. Les droits européens peuvent-ils ralentir les ventes chinoises ? Oui, car ils réduisent l’avantage prix des véhicules importés. Les constructeurs peuvent absorber une partie du coût, relever leurs tarifs ou produire en Europe, mais chacune de ces options modifie leur rentabilité. Les batteries LFP donnent-elles encore un avantage à la Chine ? Oui, cette technologie reste compétitive pour de nombreux modèles électriques. Néanmoins, lorsque plusieurs constructeurs y ont accès, l’avantage se déplace vers le logiciel, la qualité, le service et la maîtrise des marges.

À retenir Le chiffre de 39 milliards illustre la pression financière sur la filière chinoise.

La guerre des prix réduit les marges des constructeurs électriques chinois.

Les droits européens compliquent les exportations de modèles chinois.

Les batteries LFP restent un atout, mais la rentabilité devient prioritaire.