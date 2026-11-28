Volkswagen a lancé récemment un rappel massif impactant plusieurs de ses modèles électriques, notamment l’ID.3 et l’ID.4. Ce rappel, qui concerne également d’autres véhicules du groupe tels que l’ID.7 et l’ID. Buzz mais pas la Skoda Enyaq, fait suite à la détection d’un risque potentiel sur certaines batteries fournies par un fabricant externe. La décision de limiter temporairement la recharge à 80 % vise principalement à éviter tout incident lié à cette anomalie jusqu’à ce qu’une vérification approfondie soit réalisée en atelier.

Quels véhicules électriques sont concernés en France ? Le rappel annoncé par Volkswagen porte sur une sélection précise de modèles électriques commercialisés dans l’Hexagone. Sont principalement touchés : les ID.3 et ID.4, ainsi que certains exemplaires de l’ID.7 et de l’ID. Buzz, sans oublier la Cupra Born pour la marque sœur. Au total, moins de 1 900 véhicules sont concernés par ce rappel à l’échelle nationale, un chiffre relativement limité au regard de la flotte électrique du constructeur en France. L’identification des véhicules se base sur le numéro de série (VIN) et la période de fabrication lors de l’intégration des cellules de batterie litigieuses. Les propriétaires reçoivent ou recevront une communication individuelle de Volkswagen afin de vérifier si leur voiture entre dans le champ du rappel. À ce jour, aucun modèle de Skoda n’est touché par la problématique recensée.

Pourquoi une limitation de la recharge à 80 % a-t-elle été appliquée ? La mesure la plus visible pour les clients ayant une voiture concernée est la restriction de la recharge à seulement 80 % de capacité. Cette contrainte a été mise en place à distance pour tous les modèles connectés, dans le but de contenir les risques de surcharge et d’éviter toute surchauffe batterie éventuelle des cellules incriminées. Lire : Cadillac face à BMW aux 24 Heures du Mans : duel serré en tête après 15 heures Selon le constructeur, les tests ont révélé que certains lots de batteries pouvaient présenter, dans de rares cas, des défauts de fabrication susceptibles d’entraîner une élévation anormale de température. Ce phénomène demeure rare, mais il a conduit Volkswagen à agir par précaution tandis que des investigations complémentaires sont menées. Précaution immédiate pour éviter des incidents liés à la surchauffe

pour éviter des incidents liés à la surchauffe Application automatique via la connexion à distance des véhicules

Rétablissement possible après une inspection technique en concession