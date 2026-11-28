Volkswagen a lancé récemment un rappel massif impactant plusieurs de ses modèles électriques, notamment l’ID.3 et l’ID.4. Ce rappel, qui concerne également d’autres véhicules du groupe tels que l’ID.7 et l’ID. Buzz mais pas la Skoda Enyaq, fait suite à la détection d’un risque potentiel sur certaines batteries fournies par un fabricant externe. La décision de limiter temporairement la recharge à 80 % vise principalement à éviter tout incident lié à cette anomalie jusqu’à ce qu’une vérification approfondie soit réalisée en atelier.
Quels véhicules électriques sont concernés en France ?
Le rappel annoncé par Volkswagen porte sur une sélection précise de modèles électriques commercialisés dans l’Hexagone. Sont principalement touchés : les ID.3 et ID.4, ainsi que certains exemplaires de l’ID.7 et de l’ID. Buzz, sans oublier la Cupra Born pour la marque sœur. Au total, moins de 1 900 véhicules sont concernés par ce rappel à l’échelle nationale, un chiffre relativement limité au regard de la flotte électrique du constructeur en France.
L’identification des véhicules se base sur le numéro de série (VIN) et la période de fabrication lors de l’intégration des cellules de batterie litigieuses. Les propriétaires reçoivent ou recevront une communication individuelle de Volkswagen afin de vérifier si leur voiture entre dans le champ du rappel. À ce jour, aucun modèle de Skoda n’est touché par la problématique recensée.
Pourquoi une limitation de la recharge à 80 % a-t-elle été appliquée ?
La mesure la plus visible pour les clients ayant une voiture concernée est la restriction de la recharge à seulement 80 % de capacité. Cette contrainte a été mise en place à distance pour tous les modèles connectés, dans le but de contenir les risques de surcharge et d’éviter toute surchauffe batterie éventuelle des cellules incriminées.
Selon le constructeur, les tests ont révélé que certains lots de batteries pouvaient présenter, dans de rares cas, des défauts de fabrication susceptibles d’entraîner une élévation anormale de température. Ce phénomène demeure rare, mais il a conduit Volkswagen à agir par précaution tandis que des investigations complémentaires sont menées.
- Précaution immédiate pour éviter des incidents liés à la surchauffe
- Application automatique via la connexion à distance des véhicules
- Rétablissement possible après une inspection technique en concession
Quelles démarches doivent effectuer les propriétaires concernés ?
Chaque propriétaire reçoit un courrier ou un message électronique officiel s’il possède un véhicule potentiellement affecté. Le recours au numéro de châssis permet de vérifier l’inclusion dans le champ du rappel. Les services client et réseaux de concessions Volkswagen restent mobilisés pour répondre aux demandes spécifiques sur ce sujet.
La validation du rappel massif passe donc avant tout par la prise de contact avec le service relation client du constructeur ou le point de vente où le véhicule a été acheté. Une page dédiée est généralement disponible sur le site officiel pour renseigner son VIN (numéro d’identification véhicule).
Tant que l’intervention n’a pas eu lieu, la limitation de charge à 80 % reste effective pour garantir la sécurité. Une fois le rendez-vous pris chez un réparateur agréé, un contrôle précis de la batterie sera effectué. Si la cellule suspecte est absente, la recharge totale pourra être immédiatement réactivée.
En cas de nécessité, l’échange complet de la batterie peut être recommandé, bien que cela semble exceptionnel selon les informations relayées par la marque. Durant l’attente, la mobilité quotidienne du véhicule reste possible, même si l’autonomie peut s’en trouver réduite.
|Action
|Détail
|Réception d’un avis de rappel
|Par courrier ou e-mail personnel
|Contrôle technique en concession
|Inspection de la batterie défectueuse et levée possible de la limite
|Limitation provisoire
|Recharge plafonnée à 80 % jusqu’à l’intervention
Quels modèles de Volkswagen sont concernés par ce nouveau rappel ?
Ce rappel vise principalement les véhicules électriques Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 et ID. Buzz commercialisés en France, ainsi qu’une partie des Cupra Born. Les versions équipées des lots de cellules concernés, identifiables grâce au numéro de série, sont incluses.
- ID.3 et ID.4
- ID.7
- ID. Buzz
- Cupra Born
Quelles sont les causes du rappel imposant une limitation à 80 % ?
Des défauts relevés sur certaines cellules de batterie provenant d’un sous-traitant externe ont provoqué un risque isolé de surchauffe. Par mesure préventive, les voitures affectées voient leur recharge limitée à 80 % jusqu’au passage en atelier, évitant ainsi tout danger potentiel.
|Mécanisme
|Objectif
|Restriction logicielle
|Limiter la charge maximale et réduire les risques
|Contrôle technique obligatoire
|S’assurer de la conformité avant retour à la normale
Comment lever la limitation de charge imposée sur ces véhicules ?
Après avoir reçu la notification de rappel, chaque propriétaire doit planifier un contrôle dans une concession agréée Volkswagen. Suite à l’inspection et si aucune anomalie n’est détectée, la recharge complète peut être restaurée à distance ou directement sur place.
- Prise de rendez-vous auprès de la concession
- Inspection détaillée de la batterie
- Désactivation de la limite après validation
Les autres marques du groupe sont-elles touchées par ce rappel ?
À l’heure actuelle, seuls certains modèles électriques Volkswagen et Cupra sont listés. Skoda, pourtant acteur majeur de la mobilité électrique du groupe allemand, ne figure pas parmi les véhicules impactés par ces lots de cellules.
- Volkswagen : plusieurs modèles listés
- Cupra : Born concernée
- Skoda : non concernée
Sources
- https://selectra.info/assurance/actualites/marche/volkswagen-id-rappel-batterie-incendie-assurance
- https://www.lesnumeriques.com/voiture-electrique/rappel-volkswagen-id-3-id-4-id-7-et-id-buzz-quels-modeles-sont-concernes-en-france-et-que-faire-n268790.html
- https://www.autonext.co/fr/news/volkswagen-rappel-batterie-id-recharge-80-pour-cent
- https://www.autojournal.fr/environnement/volkswagen-limite-80-recharge-milliers-voitures-electriques-cause-risque-incendie-430816.html
- https://www.auto-infos.fr/article/volkswagen-rappelle-pres-de-1-900-electriques-en-france.294025
- https://www.bevolt.com/fr-fr/automobile/actualites/voitures-electriques/311260-id-3-id-4-id-buzz-cupra-born-etes-vous-concerne-par-le-rappel-massif-lance-par-volkswagen/
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