Mulhouse, Belchamp, Leapmotor : Stellantis déploie une stratégie électrique XXL face à la concurrence chinoise

Stellantis annonce un investissement de 1 milliard d’euros partagé entre l’usine de Mulhouse et le centre d’ingénierie de Belchamp. L’objectif est clair, préparer la production d’une nouvelle génération de véhicules électriques, avec une modernisation des moyens industriels et un renforcement des capacités de développement et d’essais.
Le calendrier compte aussi, la bascule industrielle est pensée sur plusieurs années, avec une montée en puissance visant l’assemblage de nouveaux modèles zéro émission à partir de 2029 sur le site alsacien. Derrière l’annonce, il y a une bataille très concrète, garder des usines françaises dans la course, alors que l’électrification accélère en Europe et que la concurrence, notamment asiatique, pousse les constructeurs à investir vite et lourd.
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Mulhouse prépare 2029 avec des lignes adaptées à l’électrique
Sur le site de Mulhouse, l’enjeu, c’est de transformer une usine conçue pour des modèles thermiques et hybrides en un outil capable d’assembler des voitures électriques de nouvelle génération. Aujourd’hui, l’usine produit notamment des Peugeot 308, Peugeot 408 et le DS7. Passer à l’électrique ne se résume pas à remplacer un moteur, il faut adapter l’assemblage, la logistique interne et les contrôles qualité.
Le groupe parle d’une adaptation progressive des lignes, ce qui veut dire des chantiers par étapes, sans arrêter l’usine pendant des mois. Concrètement, tu peux t’attendre à voir cohabiter, sur une période transitoire, des flux de production différents, des postes réaménagés, des outillages renouvelés. Dans l’automobile, ces conversions se chiffrent vite, un convoyeur, une cellule robotisée, un banc de contrôle électrique, ça se compte en millions.
Le site alsacien, c’est aussi une question d’emploi et de savoir-faire. Mulhouse emploie environ 4 000 salariés, un chiffre qui donne l’échelle du sujet pour le territoire. Les élus locaux l’ont dit sans détour, ils attendaient ce signal depuis longtemps. Pour une agglomération, un investissement industriel de cette taille, c’est des sous-traitants qui respirent, des formations qui se montent, des recrutements qui se discutent.
Mais il faut garder la tête froide, moderniser une usine ne garantit pas automatiquement des volumes. Le marché européen de l’électrique reste sensible aux prix, aux incitations publiques et au rythme de déploiement des bornes. Si la demande ralentit, l’outil peut se retrouver sous-utilisé. L’investissement de 1 milliard d’euros est massif, mais il s’inscrit dans une compétition où chaque constructeur cherche à sécuriser ses capacités sans se retrouver avec trop de production.
Belchamp renforce les essais des futures plateformes du groupe
Le centre d’ingénierie de Belchamp, dans le Doubs, est l’autre pilier de l’annonce. Là, on parle moins de chaînes d’assemblage que de développement, de mise au point et d’essais. Stellantis indique un rôle renforcé pour ce site dans le travail autour des futures plateformes électriques. C’est un point clé, parce que la nouvelle génération se joue dans la conception, la validation et la fiabilité sur des milliers d’heures de tests.
Dans un programme électrique, Belchamp intervient typiquement sur des sujets très concrets, comportement des systèmes haute tension, endurance des composants, validation des logiciels de gestion d’énergie, calibration des aides à la conduite, et tests en conditions variées. Une voiture électrique, c’est aussi une voiture très logicielle. Tu changes une stratégie de refroidissement, tu modifies des courbes de charge, tu dois revalider. Tout ça demande des équipes et des moyens d’essais adaptés.
Ce renforcement n’est pas anodin pour la souveraineté industrielle. Quand l’ingénierie reste sur le territoire, tu gardes la capacité de décider et d’itérer vite. Un responsable de site résume souvent ça de manière simple, si les équipes d’essais sont à deux heures de l’usine, on corrige plus vite, on coûte moins cher, on sort plus propre. Dans l’automobile, le temps de développement pèse lourd sur la rentabilité d’un modèle.
La nuance, c’est que l’ingénierie ne vit pas en vase clos. Stellantis mène un programme d’électrification à l’échelle mondiale, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros mobilisés, et des sites européens concernés par la réorganisation industrielle. Belchamp peut gagner en rôle sur certains projets, mais la répartition exacte des développements dépendra des arbitrages internes, des calendriers produits et des priorités commerciales, qui bougent vite dans l’électrique.
Stellantis inscrit Mulhouse dans un plan mondial à dizaines de milliards
L’investissement annoncé en France s’intègre dans une trajectoire plus large. Stellantis rappelle un programme global mobilisant plusieurs dizaines de milliards d’euros pour électrifier la gamme et moderniser les capacités industrielles. Dit autrement, Mulhouse et Belchamp ne sont pas un îlot, ils s’alignent sur une stratégie qui concerne l’Europe et d’autres régions, avec des usines qui se spécialisent, des plateformes qui se standardisent et des choix industriels qui cherchent à réduire les coûts.
Cette logique de plateformes est centrale dans l’électrique. Plus tu partages des architectures entre modèles, plus tu amortis la R& D et les investissements d’outillage. Quand Stellantis parle de nouvelle génération, il faut entendre une évolution de technologies, mais aussi une évolution des méthodes industrielles. Les constructeurs cherchent à produire plus de variantes à partir d’une base commune, pour ajuster l’offre sans reconstruire une usine à chaque fois.
Le contexte européen ajoute une pression, l’électrification se fait dans un marché déjà très concurrentiel. Les marques historiques doivent composer avec des nouveaux entrants, des importations et des clients qui comparent à l’euro près. Un analyste du secteur le résume souvent comme ça, l’électrique, c’est une course de vitesse sur les coûts. D’où l’importance de moderniser les sites, automatiser quand c’est pertinent et sécuriser une qualité constante.
Mais investir ne suffit pas, il faut vendre. Si les prix restent trop élevés, l’adoption peut plafonner, et les volumes projetés deviennent plus difficiles à atteindre. Les débats sur l’accessibilité des voitures électriques en Europe ne sont pas théoriques, ils conditionnent la cadence des usines. Stellantis met de l’argent sur la table, mais la réussite dépendra aussi de la capacité à proposer des modèles attractifs, et à tenir les objectifs de coût dans un environnement industriel tendu.
Les élus de Mulhouse saluent un signal industriel durable
Sur le terrain, l’annonce a déclenché des réactions très positives. Le président de l’agglomération, Fabian Jordan, parle d’une nouvelle espérée depuis longtemps et met en avant un travail de proximité avec les directions successives du site. Ce type de phrase raconte quelque chose, les collectivités cherchent à sécuriser des trajectoires industrielles à dix ans, pas juste à obtenir une subvention ponctuelle ou une opération de communication.
Le maire de Mulhouse, Frédéric Marquet, a lui aussi salué un élan de confiance pour la région mulhousienne. Pour une ville industrielle, ce vocabulaire n’est pas neutre, la confiance, c’est l’idée que le site n’est pas condamné à une lente érosion. Et la durée compte, les élus insistent sur le fait que ce n’est pas du court terme, ce qui renvoie à des investissements lourds, des plans de formation et des perspectives pour les sous-traitants.
Il y a aussi une dimension politique locale, l’investissement s’inscrit dans une logique de décarbonation du territoire. Une usine qui se tourne vers des véhicules électriques, ça alimente un récit cohérent avec des politiques de mobilité, de qualité de l’air, de transport collectif. Mais attention, fabriquer des voitures électriques sur place ne règle pas tout, l’empreinte dépend aussi de l’énergie utilisée, de la chaîne d’approvisionnement et de l’usage réel des véhicules.
Dernier point, rarement dit dans l’euphorie, un investissement d’un milliard recouvre plusieurs postes, recherche et développement, industrialisation, équipements, organisation de la production. Un expert du secteur le rappelle, ce montant ne se traduit pas mécaniquement par un milliard pour des machines dans l’usine. C’est important pour comprendre les attentes, les habitants imaginent parfois des bâtiments neufs partout, alors qu’une partie se joue dans l’ingénierie, les essais et l’outillage.
Le projet e-CAR et Leapmotor illustrent la bataille des coûts
Quand Stellantis parle de nouvelle génération électrique, la question du prix arrive tout de suite. Le groupe a lancé le projet e-CAR, un programme visant une petite voiture électrique abordable pour l’Europe. Ce futur modèle doit être produit à partir de 2028 à Pomigliano d’Arco, près de Naples, pendant que la Fiat Panda thermique resterait assemblée au moins jusqu’en 2030. On voit la logique, maintenir l’activité tout en préparant la transition.
Ce calendrier italien met en perspective celui de Mulhouse, avec une cible 2029 pour l’assemblage de nouveaux modèles zéro émission en Alsace. Les sites ne font pas la même chose au même moment, et c’est normal. Un groupe comme Stellantis répartit ses paris, un site pour une petite électrique, un autre pour d’autres segments, et l’ingénierie qui suit. Pour Mulhouse, l’enjeu sera de bien se positionner dans cette cartographie interne.
Autre pièce du puzzle, Stellantis poursuit une coopération avec le constructeur chinois Leapmotor pour proposer des véhicules électriques à coûts réduits en Europe. Ce point dit beaucoup sur l’époque, même des groupes européens cherchent des alliances pour tenir les prix. C’est une stratégie pragmatique, mais qui peut aussi créer des tensions, comment protéger l’emploi local tout en s’appuyant sur des partenaires extérieurs pour accélérer et réduire les coûts?
Le débat sur l’accessibilité des électriques reste central, autonomie, prix d’achat, coût de recharge, valeur de revente. Si Stellantis veut que l’investissement à Mulhouse se traduise par des cadences solides, il faudra des produits compétitifs, pas seulement technologiquement, mais financièrement. Le groupe avance ses pions, avec l’industrie en France et des projets à l’étranger, et l’équation finale dépendra de la capacité à concilier production locale, coûts maîtrisés et demande réelle sur le marché européen.
À retenir
- Stellantis engage 1 milliard d’euros entre Mulhouse et Belchamp pour accélérer l’électrification.
- Mulhouse doit adapter ses lignes pour assembler de nouveaux modèles zéro émission à partir de 2029.
- Belchamp renforce son rôle d’ingénierie, d’essais et de validation des futures plateformes électriques.
- L’annonce s’inscrit dans un plan mondial à plusieurs dizaines de milliards d’euros, sous forte pression concurrentielle.
- Le groupe avance aussi sur des véhicules électriques plus abordables, avec e-CAR et la coopération Leapmotor.
Questions fréquentes
- Que recouvre l’investissement d’un milliard d’euros annoncé par Stellantis ?
- Il couvre un ensemble de dépenses liées au développement et à l’industrialisation, notamment la modernisation des lignes de production à Mulhouse et le renforcement des moyens d’ingénierie et d’essais à Belchamp. Dans l’automobile, ce type de montant inclut des postes variés, équipements, outillages, validation technique et organisation industrielle.
- À partir de quand Mulhouse doit-elle produire des véhicules électriques ?
- L’objectif annoncé est de permettre, à partir de 2029, l’assemblage de nouveaux modèles zéro émission sur le site de Mulhouse, via une adaptation progressive des lignes de production.
- Quel est le rôle de Belchamp dans la stratégie électrique de Stellantis ?
- Belchamp, site d’ingénierie situé dans le Doubs, voit son rôle renforcé dans le développement et les essais des futures plateformes électriques du groupe. Cela concerne la mise au point, la validation et les tests nécessaires avant l’industrialisation.
- Quels modèles sont actuellement produits à l’usine Stellantis de Mulhouse ?
- Le site de Mulhouse produit notamment des modèles thermiques et hybrides, dont les Peugeot 308 et 408, ainsi que le SUV DS7, selon les informations communiquées sur la production actuelle du site.
- Pourquoi Stellantis insiste sur des voitures électriques plus abordables en Europe ?
- Le marché européen de l’électrique reste fortement discuté sur les prix et l’accessibilité. Stellantis a lancé le projet e-CAR, visant une petite électrique à bas coût, et poursuit une coopération avec Leapmotor pour proposer des véhicules électriques à coûts réduits, dans un contexte de concurrence accrue.
Sources
- Stellantis va investir 1 milliard d’euros à Mulhouse et Belchamp pour produire une « nouvelle génération de véhicules électriques »
- Mulhouse. Stellantis va investir un milliard d'euros pour produire des véhicules électriques
- Stellantis investit plus d’un milliard d’euros pour transformer son site de Mulhouse vers l’électrique
- Gamme de véhicules électriques | Parc Stellantis Canada
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