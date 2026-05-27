Mulhouse, Belchamp, Leapmotor : Stellantis déploie une stratégie électrique XXL face à la concurrence chinoise

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Stellantis annonce un investissement de 1 milliard d’euros partagé entre l’usine de Mulhouse et le centre d’ingénierie de Belchamp. L’objectif est clair, préparer la production d’une nouvelle génération de véhicules électriques, avec une modernisation des moyens industriels et un renforcement des capacités de développement et d’essais.

Le calendrier compte aussi, la bascule industrielle est pensée sur plusieurs années, avec une montée en puissance visant l’assemblage de nouveaux modèles zéro émission à partir de 2029 sur le site alsacien. Derrière l’annonce, il y a une bataille très concrète, garder des usines françaises dans la course, alors que l’électrification accélère en Europe et que la concurrence, notamment asiatique, pousse les constructeurs à investir vite et lourd.

Mulhouse prépare 2029 avec des lignes adaptées à l’électrique

Sur le site de Mulhouse, l’enjeu, c’est de transformer une usine conçue pour des modèles thermiques et hybrides en un outil capable d’assembler des voitures électriques de nouvelle génération. Aujourd’hui, l’usine produit notamment des Peugeot 308, Peugeot 408 et le DS7. Passer à l’électrique ne se résume pas à remplacer un moteur, il faut adapter l’assemblage, la logistique interne et les contrôles qualité.

Le groupe parle d’une adaptation progressive des lignes, ce qui veut dire des chantiers par étapes, sans arrêter l’usine pendant des mois. Concrètement, tu peux t’attendre à voir cohabiter, sur une période transitoire, des flux de production différents, des postes réaménagés, des outillages renouvelés. Dans l’automobile, ces conversions se chiffrent vite, un convoyeur, une cellule robotisée, un banc de contrôle électrique, ça se compte en millions.

Le site alsacien, c’est aussi une question d’emploi et de savoir-faire. Mulhouse emploie environ 4 000 salariés, un chiffre qui donne l’échelle du sujet pour le territoire. Les élus locaux l’ont dit sans détour, ils attendaient ce signal depuis longtemps. Pour une agglomération, un investissement industriel de cette taille, c’est des sous-traitants qui respirent, des formations qui se montent, des recrutements qui se discutent.

Mais il faut garder la tête froide, moderniser une usine ne garantit pas automatiquement des volumes. Le marché européen de l’électrique reste sensible aux prix, aux incitations publiques et au rythme de déploiement des bornes. Si la demande ralentit, l’outil peut se retrouver sous-utilisé. L’investissement de 1 milliard d’euros est massif, mais il s’inscrit dans une compétition où chaque constructeur cherche à sécuriser ses capacités sans se retrouver avec trop de production.

Belchamp renforce les essais des futures plateformes du groupe

Le centre d’ingénierie de Belchamp, dans le Doubs, est l’autre pilier de l’annonce. Là, on parle moins de chaînes d’assemblage que de développement, de mise au point et d’essais. Stellantis indique un rôle renforcé pour ce site dans le travail autour des futures plateformes électriques. C’est un point clé, parce que la nouvelle génération se joue dans la conception, la validation et la fiabilité sur des milliers d’heures de tests.

Dans un programme électrique, Belchamp intervient typiquement sur des sujets très concrets, comportement des systèmes haute tension, endurance des composants, validation des logiciels de gestion d’énergie, calibration des aides à la conduite, et tests en conditions variées. Une voiture électrique, c’est aussi une voiture très logicielle. Tu changes une stratégie de refroidissement, tu modifies des courbes de charge, tu dois revalider. Tout ça demande des équipes et des moyens d’essais adaptés.

Ce renforcement n’est pas anodin pour la souveraineté industrielle. Quand l’ingénierie reste sur le territoire, tu gardes la capacité de décider et d’itérer vite. Un responsable de site résume souvent ça de manière simple, si les équipes d’essais sont à deux heures de l’usine, on corrige plus vite, on coûte moins cher, on sort plus propre. Dans l’automobile, le temps de développement pèse lourd sur la rentabilité d’un modèle.

La nuance, c’est que l’ingénierie ne vit pas en vase clos. Stellantis mène un programme d’électrification à l’échelle mondiale, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros mobilisés, et des sites européens concernés par la réorganisation industrielle. Belchamp peut gagner en rôle sur certains projets, mais la répartition exacte des développements dépendra des arbitrages internes, des calendriers produits et des priorités commerciales, qui bougent vite dans l’électrique.

Stellantis inscrit Mulhouse dans un plan mondial à dizaines de milliards

L’investissement annoncé en France s’intègre dans une trajectoire plus large. Stellantis rappelle un programme global mobilisant plusieurs dizaines de milliards d’euros pour électrifier la gamme et moderniser les capacités industrielles. Dit autrement, Mulhouse et Belchamp ne sont pas un îlot, ils s’alignent sur une stratégie qui concerne l’Europe et d’autres régions, avec des usines qui se spécialisent, des plateformes qui se standardisent et des choix industriels qui cherchent à réduire les coûts.

Cette logique de plateformes est centrale dans l’électrique. Plus tu partages des architectures entre modèles, plus tu amortis la R& D et les investissements d’outillage. Quand Stellantis parle de nouvelle génération, il faut entendre une évolution de technologies, mais aussi une évolution des méthodes industrielles. Les constructeurs cherchent à produire plus de variantes à partir d’une base commune, pour ajuster l’offre sans reconstruire une usine à chaque fois.

Le contexte européen ajoute une pression, l’électrification se fait dans un marché déjà très concurrentiel. Les marques historiques doivent composer avec des nouveaux entrants, des importations et des clients qui comparent à l’euro près. Un analyste du secteur le résume souvent comme ça, l’électrique, c’est une course de vitesse sur les coûts. D’où l’importance de moderniser les sites, automatiser quand c’est pertinent et sécuriser une qualité constante.

Mais investir ne suffit pas, il faut vendre. Si les prix restent trop élevés, l’adoption peut plafonner, et les volumes projetés deviennent plus difficiles à atteindre. Les débats sur l’accessibilité des voitures électriques en Europe ne sont pas théoriques, ils conditionnent la cadence des usines. Stellantis met de l’argent sur la table, mais la réussite dépendra aussi de la capacité à proposer des modèles attractifs, et à tenir les objectifs de coût dans un environnement industriel tendu.

Les élus de Mulhouse saluent un signal industriel durable

Sur le terrain, l’annonce a déclenché des réactions très positives. Le président de l’agglomération, Fabian Jordan, parle d’une nouvelle espérée depuis longtemps et met en avant un travail de proximité avec les directions successives du site. Ce type de phrase raconte quelque chose, les collectivités cherchent à sécuriser des trajectoires industrielles à dix ans, pas juste à obtenir une subvention ponctuelle ou une opération de communication.

Le maire de Mulhouse, Frédéric Marquet, a lui aussi salué un élan de confiance pour la région mulhousienne. Pour une ville industrielle, ce vocabulaire n’est pas neutre, la confiance, c’est l’idée que le site n’est pas condamné à une lente érosion. Et la durée compte, les élus insistent sur le fait que ce n’est pas du court terme, ce qui renvoie à des investissements lourds, des plans de formation et des perspectives pour les sous-traitants.

Il y a aussi une dimension politique locale, l’investissement s’inscrit dans une logique de décarbonation du territoire. Une usine qui se tourne vers des véhicules électriques, ça alimente un récit cohérent avec des politiques de mobilité, de qualité de l’air, de transport collectif. Mais attention, fabriquer des voitures électriques sur place ne règle pas tout, l’empreinte dépend aussi de l’énergie utilisée, de la chaîne d’approvisionnement et de l’usage réel des véhicules.

Dernier point, rarement dit dans l’euphorie, un investissement d’un milliard recouvre plusieurs postes, recherche et développement, industrialisation, équipements, organisation de la production. Un expert du secteur le rappelle, ce montant ne se traduit pas mécaniquement par un milliard pour des machines dans l’usine. C’est important pour comprendre les attentes, les habitants imaginent parfois des bâtiments neufs partout, alors qu’une partie se joue dans l’ingénierie, les essais et l’outillage.

Le projet e-CAR et Leapmotor illustrent la bataille des coûts

Quand Stellantis parle de nouvelle génération électrique, la question du prix arrive tout de suite. Le groupe a lancé le projet e-CAR, un programme visant une petite voiture électrique abordable pour l’Europe. Ce futur modèle doit être produit à partir de 2028 à Pomigliano d’Arco, près de Naples, pendant que la Fiat Panda thermique resterait assemblée au moins jusqu’en 2030. On voit la logique, maintenir l’activité tout en préparant la transition.

Ce calendrier italien met en perspective celui de Mulhouse, avec une cible 2029 pour l’assemblage de nouveaux modèles zéro émission en Alsace. Les sites ne font pas la même chose au même moment, et c’est normal. Un groupe comme Stellantis répartit ses paris, un site pour une petite électrique, un autre pour d’autres segments, et l’ingénierie qui suit. Pour Mulhouse, l’enjeu sera de bien se positionner dans cette cartographie interne.

Autre pièce du puzzle, Stellantis poursuit une coopération avec le constructeur chinois Leapmotor pour proposer des véhicules électriques à coûts réduits en Europe. Ce point dit beaucoup sur l’époque, même des groupes européens cherchent des alliances pour tenir les prix. C’est une stratégie pragmatique, mais qui peut aussi créer des tensions, comment protéger l’emploi local tout en s’appuyant sur des partenaires extérieurs pour accélérer et réduire les coûts?

Le débat sur l’accessibilité des électriques reste central, autonomie, prix d’achat, coût de recharge, valeur de revente. Si Stellantis veut que l’investissement à Mulhouse se traduise par des cadences solides, il faudra des produits compétitifs, pas seulement technologiquement, mais financièrement. Le groupe avance ses pions, avec l’industrie en France et des projets à l’étranger, et l’équation finale dépendra de la capacité à concilier production locale, coûts maîtrisés et demande réelle sur le marché européen.

À retenir Stellantis engage 1 milliard d’euros entre Mulhouse et Belchamp pour accélérer l’électrification.

Mulhouse doit adapter ses lignes pour assembler de nouveaux modèles zéro émission à partir de 2029.

Belchamp renforce son rôle d’ingénierie, d’essais et de validation des futures plateformes électriques.

L’annonce s’inscrit dans un plan mondial à plusieurs dizaines de milliards d’euros, sous forte pression concurrentielle.

Le groupe avance aussi sur des véhicules électriques plus abordables, avec e-CAR et la coopération Leapmotor. Lire : Somnolence au volant : un facteur majeur d’accidents encore sous-estimé