Le dernier kilomètre se joue aussi dans le choix des emballages

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Les villes cherchent à réduire les nuisances liées aux livraisons tout en préservant l’approvisionnement des commerces et des habitants. Véhicules électriques, vélos-cargos et espaces logistiques de proximité font partie des réponses. Un autre levier, plus discret, intervient pourtant avant même le départ de la tournée : la façon dont chaque marchandise est emballée.

Un colis trop volumineux occupe une place qui ne sera plus disponible pour une autre commande. Un colis insuffisamment protégé risque, lui, de revenir au dépôt après une avarie. Entre ces deux écueils, le conditionnement devient une décision de transport à part entière, avec des effets sur les chargements, les arrêts et l’utilisation de l’espace urbain.

Le volume du colis devient une variable de circulation

Le coût du dernier kilomètre se mesure habituellement en temps de conduite, en arrêts et en kilomètres parcourus. Mais une tournée dépend d’abord du nombre de colis qu’un véhicule peut réellement emporter. Lorsque les cartons sont surdimensionnés, les utilitaires atteignent leur limite de volume avant leur limite de poids. Le transporteur doit alors réorganiser les chargements ou prévoir un parcours supplémentaire.

Emballage et dernier kilomètre : ce qui change concrètement ✓ L’ADEME estime à environ 50% la part de vide moyenne dans les colis étudiés, un facteur direct de saturation des véhicules

L’ADEME estime à environ 50% la part de vide moyenne dans les colis étudiés, un facteur direct de saturation des véhicules ✓ Un carton surdimensionné fait atteindre la limite de volume d’un véhicule avant sa limite de poids, imposant des tournées supplémentaires

Un carton surdimensionné fait atteindre la limite de volume d’un véhicule avant sa limite de poids, imposant des tournées supplémentaires ✓ La résistance du carton (simple ou double cannelure) doit être adaptée au produit, sans surdimensionnement systématique coûteux

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Livraison en ville : ces cartons trop grands qui multiplient les trajets et compliquent le dernier kilomètre

Pour les expéditeurs, le choix des caisses américaines en carton répond donc à une question très opérationnelle. En comparant les dimensions et les niveaux de cannelure selon la fragilité, la masse et la forme des produits, ils peuvent éviter le vide inutile tout en conservant une protection compatible avec les manutentions. Une caisse adaptée facilite aussi l’empilement et rend la préparation des tournées plus prévisible.

Ce sujet dépasse l’économie de matière. L’ADEME relevait, dans ses travaux sur l’empreinte du commerce en ligne, une proportion moyenne de vide de l’ordre de 50 % dans les colis étudiés. Ce résultat ne décrit pas chaque filière, mais il montre pourquoi le calibrage des emballages mérite d’être examiné au même titre que l’optimisation des itinéraires.

Réduire le vide sans compromettre la protection

Un emballage plus petit ne constitue pas automatiquement un meilleur emballage. Les colis sont triés, transbordés, empilés et parfois exposés à des vibrations répétées. Le bon format doit ménager l’espace nécessaire au calage, résister à la compression pendant le transport et rester simple à fermer pour les opérateurs.

La résistance du carton ondulé se choisit selon l’usage. Une simple cannelure peut suffire à des articles légers et peu fragiles. Des marchandises plus lourdes ou sensibles peuvent exiger une double cannelure, voire une structure renforcée dans des situations spécifiques. Surdimensionner systématiquement la résistance alourdit toutefois les coûts et la consommation de matière, sans apporter toujours de bénéfice supplémentaire.

Le travail le plus utile consiste souvent à analyser les commandes réelles. Une gamme resserrée de formats, définie à partir des produits les plus fréquemment expédiés, peut limiter les improvisations au poste d’emballage. Le calage doit être ajusté à la vulnérabilité du produit et non compenser à lui seul une boîte manifestement trop grande.

Des chargements qui dépendent du véhicule et du quartier

Les contraintes ne sont pas les mêmes dans un utilitaire de livraison, un vélo-cargo ou un véhicule desservant un point relais. Un emballage efficace doit s’inscrire dans la capacité de chargement, mais aussi dans l’ordre des dépôts et la fréquence des manipulations. Un carton très volumineux peut bloquer l’accès aux autres colis, même lorsque sa masse reste faible.

Le vélo-cargo impose une grande régularité des formats

La cyclologistique est particulièrement pertinente pour certaines tournées denses et de proximité. Le volume de la caisse de transport, l’équilibre de la charge et la rapidité d’accès aux commandes y sont déterminants. Des colis aux dimensions cohérentes et aux fermetures fiables facilitent le rangement et limitent les réajustements à chaque arrêt. Les marchandises hors gabarit ou très lourdes continuent, en revanche, à nécessiter d’autres moyens de livraison.

Dans l’utilitaire, l’ordre de chargement reste essentiel

Dans une camionnette, la standardisation des formats peut améliorer la stabilité des piles et la lecture du plan de chargement. Elle doit toutefois s’accompagner d’un tri par séquence de livraison. Un excellent taux de remplissage qui oblige le conducteur à déplacer plusieurs cartons à chaque adresse se transforme rapidement en perte de temps et en risque de manutention.

La fiabilité de la livraison commence au poste de préparation

La casse n’entraîne pas seulement le remplacement d’un produit. Elle mobilise le service client, déclenche parfois un nouveau transport et peut imposer un enlèvement retour. Le choix du carton, l’efficacité du calage et la qualité de la fermeture influencent donc la performance de la chaîne complète. Le même raisonnement s’applique aux étiquettes : elles doivent rester lisibles malgré les frottements et les changements de véhicule.

La simplicité de montage compte également. Un opérateur qui prépare plusieurs dizaines de commandes doit pouvoir identifier le format approprié sans multiplier les essais. Des consignes claires par famille de produits, associées à des contrôles sur les colis endommagés, permettent de corriger les erreurs récurrentes. C’est un enjeu de productivité, mais aussi de régularité pour le destinataire.

Les espaces logistiques de proximité changent la donne

Le développement de micro-hubs et de sites de consolidation rapproche une partie des marchandises de leur zone de distribution. Le Cerema souligne l’intérêt de ces implantations pour faciliter l’usage de modes de livraison moins carbonés, tout en rappelant la rareté du foncier disponible en ville. Un tel dispositif dépend de la qualité de son organisation interne : arrivées groupées, tri rapide, stockage temporaire et départs cadencés.

Dans ces espaces souvent compacts, l’emballage occupe une place concrète sur les étagères, dans les bacs et sur les quais. Des formats compatibles avec les contenants de manutention peuvent réduire les gestes inutiles. La mutualisation entre plusieurs expéditeurs exige néanmoins des règles communes de mesure, d’étiquetage et de protection pour éviter que les gains de transport ne se perdent au moment du tri.

La reverse logistique mérite la même attention. Cartons réemployables lorsque les conditions s’y prêtent, collecte des emballages et retours de marchandises doivent être pensés avec les trajets existants. Un circuit de réemploi n’a d’intérêt environnemental que si sa durée d’utilisation et sa logistique de retour compensent les opérations nécessaires à sa remise en circulation.

Mesurer les gains au-delà du prix unitaire du carton

Comparer deux emballages sur leur seul coût d’achat conduit à ignorer une partie de leurs effets. Pour prendre une décision robuste, un distributeur peut mener un essai sur quelques références représentatives, observer plusieurs tournées puis confronter les résultats à la situation de départ. Quatre indicateurs sont particulièrement parlants :

Le volume moyen du colis rapporté au volume réel des marchandises expédiées.

Le taux de remplissage des véhicules et le nombre de colis livrés par tournée.

Le taux d’avarie, les réexpéditions et les retours imputables au conditionnement.

Le temps de préparation, de chargement et de recherche d’un colis à l’arrêt.

Ces données doivent être lues ensemble. Gagner quelques centimètres sur une boîte n’a guère de sens si le taux de casse augmente. À l’inverse, une légère hausse du prix d’un format mieux conçu peut être pertinente lorsqu’elle évite des manutentions, libère de la capacité utile ou réduit les incidents de livraison. Les effets constatés dépendent toujours des produits et des circuits concernés.

Vers un colis mieux adapté aux contraintes de la ville

Les collectivités organisent les aires de livraison et les transporteurs travaillent leurs itinéraires. Les expéditeurs disposent, eux aussi, d’une marge d’action en amont. Ajuster les dimensions, choisir la résistance juste, mieux caler et faciliter le tri contribue à rendre les tournées plus fiables, surtout lorsque l’espace manque à chaque étape.

L’enjeu n’est pas de désigner un emballage universel. Il s’agit de faire dialoguer préparation de commande, caractéristiques des produits et réalité du transport urbain. Dans une logistique de proximité où chaque arrêt et chaque mètre cube comptent, cette coordination peut produire des gains très concrets sans attendre le renouvellement intégral des flottes.

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Questions fréquentes Comment un expéditeur peut-il savoir si ses cartons sont surdimensionnés ? Il peut comparer le volume moyen de ses colis au volume réel des marchandises expédiées, un écart important signalant du vide inutile. L’ADEME évoque une part de vide moyenne d’environ 50% dans les colis étudiés, un ordre de grandeur à vérifier sur sa propre activité plutôt qu’à généraliser telle quelle. Faut-il toujours choisir un carton double cannelure pour plus de sécurité ? Non, la résistance doit être adaptée au produit : une simple cannelure suffit souvent pour des articles légers et peu fragiles, la double cannelure étant réservée aux marchandises plus lourdes ou sensibles. Surdimensionner systématiquement la résistance augmente les coûts et la consommation de matière sans bénéfice garanti. Quels indicateurs suivre avant de changer de format d’emballage à grande échelle ? Il est recommandé de tester le nouveau format sur quelques références représentatives et plusieurs tournées, en suivant quatre indicateurs croisés : volume moyen du colis, taux de remplissage des véhicules, taux d’avarie et temps de préparation ou chargement. Ces données doivent être lues ensemble, car un gain de volume qui augmente la casse peut annuler le bénéfice attendu.

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