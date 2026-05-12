L'innovation au service des transports de demain

Automobile

Les véhicules couplant moteurs thermiques et électriques rechargeables pour des déplacements flexibles

Les véhicules hybrides rechargeables représentent une solution idéale pour conjuguer agilité urbaine et efficacité sur route. Ils offrent la flexibilité d'un moteur électrique pour les déplacements quotidiens, tout en s'appuyant...
alain -
Technologies

Samsung déploie One UI 8.5 avec 8 innovations IA sur 15 modèles Galaxy éligibles

Samsung a lancé le déploiement stable de One UI 8.5, sa surcouche basée sur Android 16, avec un démarrage en Corée du...
Melwynn -

La e reputation est cruciale pour les entreprises, car elle influence directement leur crédibilité et leur attractivité en ligne. Une gestion proactive, incluant la diffusion de contenus positifs, permet de maintenir une image de confiance auprès des clients et partenaires. Cela améliore la visibilité sur les moteurs de recherche et renforce la compétitivité dans un environnement numérique exigeant. La formation e-réputation permet aux professionnels d’apprendre à construire, surveiller et maîtriser leur image en ligne. En deux jours, les participants acquièrent les méthodes et outil

Données véhicules connectés : une avancée majeure pour la sécurité routière intelligente avec Mobilisights Connect et Xouba 

Mobilisights Connect et Xouba améliorent la sécurité routière en Espagne Le 22 avril 2025, à...
Melwynn -

Pourquoi le financement automobile sur 84 mois attire un tiers des Français : avantages et enjeux cachés d’un financement longue durée

Opter pour un crédit auto étalé sur 84 mois, soit 7 ans, séduit aujourd’hui...
Mathias -

Acheter une remorque professionnelle de seconde main : les clés pour trouver un modèle fiable et performant

Acquérir une remorque d’occasion représente souvent un investissement malin, surtout lorsqu’il s’agit d’une marque...
Mathias -

Auto : comment comparer les offres en 2026 pour payer moins cher avec les bonnes garanties

Choisir une assurance auto ne se résume pas à retenir le prix le plus...
alain -

Carte SIM intégrée : une solution moderne pour des déplacements plus fluides en France et à l’international

🧠 En résumé 🔹 Sujet 🔸 Rôle de l’eSIM dans la mobilité moderne et connectée 🔹 Définition 🔸...
Melwynn -

Renouvellement du CACES en 2026 : quand, comment et pourquoi le refaire

Le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) est devenu un standard incontournable...
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Les meilleures solutions pour réserver des tests psychotechniques permis en 2026

La récupération d'un permis de conduire après une suspension, une annulation ou une invalidation...
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Acquisition digitale : quand seo, ia et contenus s’unissent pour transformer le web en machine à leads

Vous allez rire, mais la génération de leads qualifiés n’est même plus une affaire...
Mathias -

TVA, TVS, e-facturation : cette révolution réglementaire en France oblige les PME à transformer leur gestion dès 2026

Les PME du transport, de la logistique et des services opèrent dans un environnement...
Melwynn -

Printemps 2026 : les pneumatiques toutes conditions météo deviennent le choix malin face aux changements de temps imprévisibles

Quand le printemps arrive, nombreux sont ceux qui se demandent s’il est temps de...
alain -

Protection remorque 2026 : cette solution personnalisée séduit par sa résistance aux UV, sa durabilité et son ajustement précis

Opter pour une bâche remorque sur mesure attire chaque année de plus en plus...
Mathias -

Ville 30 minutes : comment les métropoles françaises repensent la proximité piétonne

Après la ville du quart d'heure popularisée par Carlos Moreno, un nouveau concept gagne...
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Énergie hydrogène : les véritables enjeux derrière son développement en Europe et en France

La transition énergétique place régulièrement l'hydrogène sous les projecteurs. Carburant propre, vecteur d'énergie à...
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Assurance VSP 2026 : quelles garanties privilégier pour vraiment rouler protégé ?

La voiture sans permis n’est plus ce gadget réservé aux adolescents impatients ou aux...
Mathias -

Qu’est-ce que la TVS 2026 : comprendre la taxe sur les véhicules de société

Voilà un acronyme qui fait rêver tous les chefs d’entreprise : tvs. Ou plutôt, qui...
Mathias -

Kia Sportage 2026 : les mandataires face à la pénurie des modèles hybrides et PHEV

Le Kia Sportage 2026 fait aujourd’hui tourner les têtes sur le marché européen. Avec...
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VSL ou véhicule conventionné : le point essentiel pour un transport médical pris en charge sans erreur par la CPAM

Lorsqu’un patient doit se rendre à un rendez-vous médical sans nécessiter de transport en...
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Solutions professionnelles pour la mobilité et la traçabilité : l’expertise d’un revendeur Zebra

Dans un monde où la mobilité professionnelle et la traçabilité sont devenues des enjeux majeurs, les entreprises cherchent...
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Comment la gestion locative en ligne bouleverse la relation propriétaires-locataires avec la plateforme Loximo

Longtemps, la gestion locative ressemblait à une plongée dans un univers administratif poussiéreux, où...
Mathias -

Pourquoi passer par ViteMonDémarreur pour remplacer son démarreur ?

ViteMonDémarreur se distingue par son expertise en matière de remplacement de démarreurs, offrant une...
Melwynn -
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